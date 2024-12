Domani in campo per i quarti di Coppa Italia di A2

ROMA - Mercoledì di Coppa quello di domani che vivrà i quarti di finale di Coppa Italia di A2 femminile . Gare secche, senza appello, non ci sarà spazio per rivincite con accoppiamenti 1A vs 4B, 2B vs 3A e 1B vs 4A e 2A vs 3B, le otto formazioni si sfideranno per accedere alla Semifinale, in programma l’8 gennaio 2025 dalle quali usciranno le formazioni che il 9 febbraio, davanti al pubblico dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, giocheranno per la coccarda tricolore.

Due match in programma alle ore 20, che coinvolgeranno le due squadre del Girone B con il fattore campo a favore. L’Itas Trentino, prima del suo raggruppamento al termine del girone d’andata, affronterà la Valsabbina Millenium Brescia, quarta del Girone A. Una sfida che rievoca dolci ricordi per le trentine, che nel maggio 2023 ottennero la promozione in Serie A1 proprio nella Finale Playoff contro le giallonere, superandole con un doppio 3-1 in casa e in trasferta. Denise Meli presente in quell’occasione, ex della sfida come Vittoria Prandi. La squadra di coach Solforati ha vinto la coppa nel 2022, Trentino, con la precedente società, vinse invece nel 2020. Entrambe superarono in finale San Giovanni in Marignano.

Alla stessa ora, al PalaBorsani, l’attuale capolista del Girone B, la Futura Giovani Busto Arsizio, ospiterà la Cbf Balducci Hr Macerata. Ben otto i confronti precedenti, e anche in questo caso i ricordi riportano ad una post season, l’ultima: bustocche e marchigiane si sono infatti affrontate quattro volte l’anno scorso, con una vittoria a testa in Pool Promozione e un doppio successo della squadra di coach Beltrami ai Playoff, che eliminò le arancionere in semifinale prima di capitolare contro Talmassons. Macerata ha già vinto una Coppa Italia, nella stagione 2020-21, mentre l’ultima apparizione di Busto Arsizio è la finale dello scorso anno a Trieste, persa contro Perugia.

Alle 20.30 le altre due partite. Dalla stessa parte del tabellone di Busto-Macerata, l’Omag-Mt San Giovanni in M.no accoglierà l’Us Esperia Cremona. Tre finali di Coppa Italia per il sestetto guidato da coach Bellano, una vinta nel 2018 a Bologna contro Mondovì, e due perse, nel 2020 contro Trentino e nel 2022 contro Brescia. Seconda apparizione invece per le ragazze di coach Zanelli, uscite l’anno scorso per mano di Busto Arsizio nei quarti di finale. Solo due i precedenti, con una vittoria per parte nella Regular Season 2023-24, entrambe le volte con i tre punti ottenuti dalla squadra fuori casa. Ex del confronto Anna Piovesan, in maglia gialloblu nelle ultime due stagioni.

La sfidante di Trento-Brescia uscirà invece dallo scontro tra l’Akademia Sant’Anna Messina e la Trasporti Bressan Offanengo. Solo due precedenti, entrambi nella Pool Salvezza del 2022-23, dominata dalle siciliane che superarono con un doppio 3-1 le neroverdi. Due squadre che hanno cambiato posizione in classifica dal termine del girone d’andata: Messina è tornata al primo posto, abbandonato solamente per una settimana dalle ragazze di coach Bonafede, Offanengo è scesa invece in quinta posizione, in un Girone B estremamente competitivo nelle posizioni intermedie. Prima storica apparizione in Coppa Italia per la squadra di coach Bolzoni, secondo anno consecutivo per Messina, eliminata lo scorso anno in Semifinale da Busto Arsizio.

LE QUATTRO SFIDE-

Omag-Mt San Giovanni In M.No - U.S. Esperia Cremona

Hanno avuto pochissimo tempo le atlete marignanesi per festeggiare la vittoria del derby della Romagna (successo di 3-0 sulla Clai Imola Volley), perché già ieri pomeriggio (ndr lunedì) sono tornate in palestra per una seduta di pesi, di allenamento e dell’abituale riunione tecnica che precede un incontro. Mercoledì 18, alle ore 20,30, al Pala Marignano, l’Omag-Mt sfida il sestetto dell’U.S. Esperia Cremona nella gara valida per i quarti di Coppa Italia Frecciarossa di serie A2. La società marignanese è affezionata a questo evento considerato che dall’esordio in A2 (stagione 2016/2017) a oggi, per ben tre volte ha raggiunto la finale. Il 18 febbraio 2018, al Pala Dozza di Bologna, la Polisportiva Consolini si è aggiudicata l’ambito trofeo con la vittoria per 3-1 su Mondovì. Il 2 febbraio del 2020 al Pala Piantanida di Busto Arsizio ha ceduto al Trentino Rosa (1-3) e nella sfortunata edizione del 2021/22 (rinviata la finale del 6 gennaio 2022 al Palazzetto dello Sport di Roma, causa Covid contratto dalle atlete marignanesi due giorni prima della gara), il sestetto marignanese è uscito battuto dalla Millenium Brescia per 3 set a 1, il 16 aprile 2022 al Belladelli Forum di Villafranca di Verona. Quando la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha pubblicato gli accoppiamenti dei quarti di finale, il presidente Stefano Manconi ha dichiarato che “E’ difficilissimo fare pronostici, pur giocando in casa, quando si giocano gare secche. Giochiamo i quarti contro Cremona, una delle squadre più insidiose poiché il sestetto lombardo è formato da due centrali che attaccano bene e portano punti e da un trio di laterali (Taborelli, Arciprete e Bellia) veramente forti”. Entrambi i sestetti sono risultati vittoriosi nella seconda giornata di ritorno del campionato, con l’Esperia Cremona che ha un giorno in più per recuperare, avendo anticipato l’incontro con Olbia a sabato 14 dicembre. La semifinale, fissata per l’8 gennaio, vedrà di fronte le vincitrici fra Omag-Mt - U.S. Esperia Cremona e Futura Giovani Busto Arsizio-Cbf Balducci Hr Macerata. Statistiche e curiosità I due sestetti si sono incontrati solo due volte, nel Campionato di Serie A2 Tigotà, girone B, della stagione 2023-24. Nella 4^ giornata di andata, l’Omag-MT è uscita vittoriosa dal Pala Radi di Cremona con il risultato di 1-3, mentre nella gara di ritorno, giocata il 17 dicembre 2023, è stato il sestetto lombardo a violare il Pala Marignano con un perentorio 0-3. Ex di turno Anna Piovesan che ha difeso i colori dell’Esperia nelle stagioni 2022-23 e 2023-24. Come seguire la gara La Coppa Italia Frecciarossa è disponibile in esclusiva in diretta streaming su VBTV in modalità free: basterà registrarsi sulla piattaforma per vedere tutti gli incontri gratuitamente.

PRECEDENTI: 2 (1 successo U.S. Esperia Cremona, 1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Anna Piovesan a Cremona nel 2022/2023, 2023/2024



Cecilia Nicolini (Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Mercoledì mi aspetto una partita stupenda di quelle gare per le quali vale giocare a pallavolo perché regalano grandi emozioni e tantissima adrenalina. Mi aspetto una pallavolo di alto livello. Cremona è una squadra che ha un potenziale enorme con giocatrici di assoluto valore. Sarà, sicuramente un match difficile, noi giochiamo in casa e abbiamo tanta voglia di proseguire in questa competizione ».

Veronica Taborelli (U.S. Esperia Cremona)- « Arriviamo da una bella vittoria contro un’Olbia che era in serie positiva, sicuramente questo ci dà l’energia giusta per affrontare e preparare al meglio la partita di coppa Italia. Giocheremo contro una delle compagini più attrezzate dell’altro girone, sarà una partita ostica ma dal canto nostro andremo comunque a mente libera cercando di interpretare al meglio la gara e provare a strappare il pass per la semifinale ».

Futura Giovani Busto Arsizio - Cbf Balducci Hr Macerata

Riparte la Coppa Italia e il match valido per i quarti di finale, in programma mercoledì 18 dicembre al PalaBorsani di Castellanza, mette di fronte Futura Volley Giovani e CBF Balducci HR Macerata. Busto Arsizio, attuale capolista del girone B, torna a respirare il profumo della Coppa a dieci mesi esatti dalla finale disputata nella splendida cornice di Trieste, dove fu però Perugia ad avere la meglio. Una competizione, quella tricolore, che ha quasi sempre visto protagonista la formazione biancorossa, nella cui bacheca fanno bella mostra i trofei riservati alla B2 e alla B1. Inoltre, nelle sette stagioni vissute in A2 la Futura si è qualificata per ben cinque volte. Rebora e compagne ripartono dunque dai quarti di finale in un match non semplice vista la caratura dell’avversaria: la CBF Balducci HR Macerata, terza forza del girone A. Clara Decortes, Asia Bonelli, Valeria Battista e Giulia Bresciani sono solo alcuni dei nomi di spicco nel roster della Balducci, che nell’edizione 2023/24 della Coppa Italia fu subito eliminata nei quarti di finale da Messina. Di fronte due squadre che stanno attraversando un buon periodo di forma e di risultati: Rebora e compagne sono reduci da otto successi consecutivi, Macerata ha vinto cinque delle ultime sei partite disputate. Quanto alle cifre, le marchigiane fanno meglio delle bustocche dai 9 metri (48 ace contro 41), in ricezione (29,5% di perfetta contro il 24,8%) e a muro (118 totali contro 99). Più efficaci in attacco invece le Cocche con il 39% a fronte del 38,2% della Balducci. La formazione di coach Beltrami potrà contare sul fondamentale sostegno del pubblico di casa, con un PalaBorsani che si preannuncia gremito. La vincente del match tra biancorosse e marchigiane accederà alle semifinali, dove affronterà la squadra che avrà la meglio nella sfida tra San Giovanni in Marignano e Cremona.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 3 successi Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Nessuno



Elisa Zanette (Futura Giovani Busto Arsizio)- « Ci incuriosisce molto affrontare una squadra dell’altro girone e per di più del calibro di Macerata, che reputo una corazzata con nomi davvero importanti. Mi aspetto una gran bella sfida, noi siamo pronte a giocarla a viso aperto. Siamo molto contente della nostra serie positiva ma sappiamo che dobbiamo ancora lavorare su molti aspetti; questo ci sprona a continuare a lavorare duramente in palestra ».

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Mercoledì arriva l’appuntamento con la Coppa Italia e ci aspetta una partita molto difficile. Busto Arsizio infatti è una squadra di ottimo livello, è la prima in classifica dell'altro girone e questo dice molto. Quindi sarà una partita importante, sarà una gara dove dobbiamo dare qualcosa in più per riuscire a vincere e ottenere la qualificazione, tra l'altro in trasferta e in una gara secca. Dopo che è caduto l’ultimo pallone del match di Mondovì, siamo testa e corpo su questo fondamentale impegno. Dobbiamo metterci più del possibile per giocarcela fino in fondo e provare a portarci a casa un risultato importante ».

Itas Trentino - Valsabbina Millenium Brescia

Galvanizzata dalla preziosa vittoria da tre punti ottenuta domenica sul campo della Tecnoteam Albese, l’Itas Trentino si tuffa in una nuova avventura, quella rappresentata dalla Coppa Italia di Serie A2 femminile. Nel primo match da dentro o fuori della stagione, la gara “secca” valida per i quarti di finale della manifestazione, le gialloblù potranno beneficiare del fattore campo in virtù del miglior piazzamento ottenuto in Regular Season al termine del girone d’andata e tra le mura amiche del Sanbàpolis ospiteranno mercoledì sera la Valsabbina Millenium Brescia, nel remake della finale dei Playoff Promozione che nel maggio del 2023 consegnò al Club gialloblù il pass per la massima serie. Il fischio d’inizio del match è previsto per mercoledì alle ore 20, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv. Sono quattro i precedenti ufficiali tra Itas Trentino e Valsabbina Millenium Brescia, tutti relativi alla stagione 2022/2023. Il bilancio sorride a Trento, avanti 3-1 nel computo dei precedenti: in Regular Season un successo per parte mentre le gialloblù si sono aggiudicate entrambe le sfide della finale dei Playoff Promozione. In questa stagione, inoltre, le due squadre si sono affrontate in estate in due allenamenti congiunti. Sono due le ex della sfida: la regista dell’Itas Vittoria Prandi ha giocato a Brescia tra il 2016 e il 2018, mentre la centrale della Valsabbina Denise Meli ha militato a Trento nel 2022/2023.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Valsabbina Millenium Brescia, 3 successi Itas Trentino)

EX: Vittoria Prandi a Millenium Brescia nel 2016/2017, 2017/2018; Denise Meli a Trentino Volley nel 2022/2023



Davide Mazzanti (Itas Trentino)- « La vittoria ottenuta domenica sul campo di Albese è stato il miglior modo per avvicinarci a questa importante partita di Coppa Italia. La Valsabbina Brescia è una squadra che fonda il suo sistema di cambio-palla sui centrali. Dovremo limitare con la battuta e il muro questo loro punto di forza e, al tempo stesso, esprimerci al meglio in cambio-palla. La chiave per ottenere il pass per la semifinale passa da qui ».

Chiara Scacchetti (Valsabbina Millenium Brescia)- « Mercoledì ci aspetta una partita importante, ma soprattutto stimolante. Consapevoli della forza di Trento come squadra entreremo in campo determinate con l'obiettivo di esprimere il nostro miglior gioco. Arriviamo da una bella vittoria contro Lecco, quindi le sensazioni sono positive. Ce la metteremo tutta per confermare il nostro percorso di crescita ».

Akademia Sant'Anna Messina - Trasporti Bressan Offanengo

Quinta gara dall’inizio del mese di dicembre per Akademia Sant’Anna. Mercoledì 18 dicembre, con inizio alle ore 20.30, ancora un impegno casalingo per le SuperGirls di coach Bonafede che, al PalaRescifina, ospiteranno la Trasporti Bressan Offanengo, nella gara unica valida per i quarti di finale di coppa Italia. La formazione messinese ha ottenuto il pass per la prestigiosa competizione tricolore, dopo aver chiuso la fase di andata del campionato di A2 al secondo posto del girone A. Solo le prime quattro squadre classificate dei due raggruppamenti, al termine del primo ciclo di gare di Regular Season, hanno acquisito il diritto a contendersi il trofeo di categoria. Piazzamento in terza posizione, invece, per le lombarde nel girone B, dietro a Itas Trentino e Futura Giovani Busto Arsizio. Le nero-verdi, guidate in panchina dall’head coach Giorgio Bolzoni, con l’assistenza del secondo allenatore Fabio Collina, arriveranno in Sicilia reduci dal pesante 3-0 maturato in terra di Puglia contro Melendugno. Chiusa la prima parte di Regular Season con 6 vittorie e 3 sconfitte, nelle due gare del girone di ritorno, conquistato solo un punto, nella trasferta di Trento conclusa con il successo al tie-break delle ragazze di coach Mazzanti. Al momento, Offanengo al quinto posto in graduatoria. Due i precedenti tra le due formazioni, entrambi terminati con il successo di Messina, nella Pool Salvezza della stagione 2022-23. Nessuna ex della gara.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Akademia Sant'Anna Messina)

EX: Nessuno



Daniele Cesareo (Scoutman Akademia Sant'Anna Messina)- « La partita di Coppa Italia farà storia a sé. Questa manifestazione ci darà la possibilità di scontrarci con formazioni dell'altro girone, ancor prima di iniziare la seconda fase. Come tutte le partite da dentro o fuori, verrà vissuta in modo diverso da chi ci sta intorno; per noi sarà solo un'altra partita da giocare, la terza in dieci giorni, ma che affrontiamo con gioia visto che si tratta di una partita di pallavolo. Faremo il massimo per portare a casa il risultato, come facciamo in ogni partita. Un plauso per il percorso eccezionale fatto fino ad ora va alle ragazze, allo staff tecnico e medico, e ai dirigenti che il giorno delle gare si mettono a disposizione per l'allestimento del campo ».

Giorgio Bolzoni (Trasporti Bressan Offanengo)- « Essere arrivati ai quarti di finale di Coppa Italia è stato un risultato un po' inaspettato; visti gli organici di quest'anno, non pensavamo di rientrare tra le prime quattro a fine andata di questo girone. Sono belle esperienze, è solo il primo turno, ma per una società come la nostra che è da poco tempo a questi livelli è un bel traguardo. Ci aspetta una partita secca, molto complessa, dato che giochiamo un infrasettimanale in trasferta contro una squadra molto forte. Voglia di riscatto dopo il netto ko di Lecce? Sono due cose completamente diverse, la rivalsa dopo il passo falso contro Melendugno non c'entra, perché qualsiasi risultato domani non conta per il campionato, semmai il riscatto sarà in previsione di domenica quando ospiteremo Tenaglia Abruzzo Volley. Messina ha un organico abbastanza ridotto, ma il sestetto è di alto livello e quasi mi stupisco che abbia perso qualche punto in giro perché ha individualità molto forti. L'attacco è sicuramente la caratteristica principale, con atlete che hanno giocato anche in A1 o sono da una vita in A2. Per quanto ci riguarda, siamo in una situazione un po' di emergenza dal punto di vista fisico, ci manca qualche ora di allenamento e quindi non arriviamo nel migliore dei modi. Servirà una gara quasi perfetta, giocare bene e sperare possa bastare per portare a casa qualcosa ».



GARA UNICA DI QUARTI COPPA ITALIA A2 FRECCIAROSSA-



Mercoledì: 18 dicembre 2024, ore 20.00

Futura Giovani Busto Arsizio - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Pescatore Luca, Mannarino Matteo



Itas Trentino - Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Giulietti Fabrizio, Viterbo Dalila

Mercoledì: 18 dicembre 2024, ore 20.30

Omag-Mt San Giovanni In M.No - U.S. Esperia Cremona Arbitri: Pasciari Luigi, Lanza Claudia

Akademia Sant'Anna Messina - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Pazzaglini Marco, Sumeraro Fabio