Champions League: Monza al quarto successo, superato il Fenerbahce

MONZA – Prosegue la marcia vincente della MINT Monza nella Pool B di CEV Champions League . La squadra di Eccheli ha centrato la quarta vittoria consecutiva mantenendo l'imbattibilità e saldamente la vetta della classifica. Fenerbahce Medicana Istanbul regolato in quattro set 3-1 (25-23; 25-21; 23-25; 25-20) replicando così il risultato ottenuto in Turchia alcune settimane fa.

Di fronte al pubblico di casa dell’Opiquad Arena di Monza i brianzoli si sono resi protagonisti di una bella prestazione e con grinta e determinazione hanno confermato il primo posto della Pool B. In apertura di match, il Fenerbahçe è partito forte (2-4), ma i padroni di casa hanno reagito subito, trovando equilibrio e, grazie a un ottimo turno al servizio di Rohrs, hanno conquistato il primo set 25-23. Nel secondo parziale, dopo un’alternanza iniziale, Monza ha ripreso il controllo sul 18-16 e, nonostante i tentativi di rimonta degli ospiti, ha chiuso il set 25-21. Il terzo set è iniziato bene per i brianzoli (9-5), ma un break di +6 del Fenerbahçe ha ribaltato la situazione (9-11). La MINT ha lottato fino al 22-22, ma i turchi si sono imposti 23-25. Nella quarta frazione, Monza ha allungato sull’8-4 e, con un vantaggio consolidato, ha respinto ogni tentativo di recupero del Fenerbahçe. L’ace di Szwarc ha chiuso il set 25-20, regalando alla Vero Volley un’importante vittoria. MVP della sfida l’opposto canadese Arthur Szwarc, autore di 24 punti; in doppia cifra per Monza anche Zaytsev (17) e Beretta (10). Per i brianzoli è di nuovo tempo di tornare in campo per la SuperLega Credem Banca; sabato 21 dicembre alle ore 18:00 i ragazzi di Eccheli affronteranno al Pala Banca di Piacenza la Gas Sales Bluenergy per la seconda giornata di ritorno.

Per questa sfida coach Eccheli si affida alla regia di Kreling con Szwarc in diagonale, Zaytsev e Rohrs coppia di schiacciatori, Beretta-Averill al centro e Gaggini nel ruolo di libero.

In apertura di match, è il Fenerbahçe a cercare subito di scappare avanti (2-4), ma la MINT è determinata a rimanere in scia e recupera subito la parità. L’ace di Szwarc sull’8-8 blocca il tentativo turco di riprendere il comando e si prosegue in equilibrio. Sul nuovo allungo targato Istanbul, coach Eccheli decide di spendere il suo primo time-out (13-15). Ancora una volta Monza è più tenace e, con il sostegno del suo pubblico, conquista prima il 17-17 e poi – con l’efficace turno al servizio di Rohrs – il primo vantaggio netto della serata (21-17). Nonostante il tentativo di rientro da parte del Fenerbahçe, la MINT prosegue la sua corsa fino ad aggiudicarsi il parziale 25-23.

Dopo un alternarsi al comando da parte di entrambe le formazioni (2-1 e 2-4), la seconda frazione è all’insegna dell’equilibrio fino al 13-11 per i brianzoli. Una nuova parità sul 14-14, costringe Monza a ripartire e ritrovare il comando sul 18-16. Gli ospiti rimangono attaccati e sul 18-18, la panchina brianzola preferisce interrompere il gioco. Alla ripresa la MINT si riprende ancora tre punti di margine (21-18), e sul 24-21 si conquista tre set point. Coach Kovac richiama i suoi ragazzi con l’obiettivo di spezzare il ritmo, ma Monza non si lascia sfuggire l’occasione e chiude 25-21.

Il turno al servizio di Zaytsev inaugura al meglio il terzo parziale: 3-0. Continua il trend positivo per la MINT che allunga ancora e con Beretta trova il 9-5. Filotto di +6 per il Fenerbahçe che si porta a sua volta al comando (9-11) e costringe la panchina di Monza al time-out. La sospensione aiuta i brianzoli che ritrovano la parità (11-11). La MINT questa sera è decisa a non lasciare nulla agli avversari: recupera da -2 (17-19) e riporta di nuovo in equilibrio il set. Il monster block di Rohrs sul 22-22 accende tutta l’Opiquad Arena, ma la corazzata turca si aggiudica il set 23-25.

Averill e Szwarc aprono la quarta frazione (2-0) e fotocopia del set precedente la MINT si porta 8-4 con il monster block di Beretta. Gli ospiti non vogliono lasciar scappare i padroni di casa e si riportano a -1 (9-8), ma l’ace di Kreling e il vincente di Zaytsev rimettono un margine di +4 (12-8). Il Fenerbahçe prova a ridurre lo svantaggio e sul 18-17 arriva il time-out per Monza. Alla ripresa, Rohrs mette a terra il 22-19 e trascina i suoi, costringendo invece coach Kovac alla sospensione. Quattro match point a disposizione per Monza (24-20), che chiude subito dopo con l’ace di Szwarc.

Le parole di Thomas Beretta-

« Questa vittoria ci voleva come l’aria. Al di là di tutto, l’intensità che oggi tutti – dentro e fuori dal campo – hanno messo è stata incredibile. Dobbiamo ritrovare la strada anche in campionato. Oggi è stata davvero una bella prova, non scontata contro di loro. Stasera festeggiamo a dovere e ci godiamo questa vittoria ».

Il tabellino-

MINT VERO VOLLEY MONZA – FENERBAHÇE MEDICANA ISTANBUL 3-1 (25-23; 25-21; 23-25; 25-20)

MINT VERO VOLLEY MONZA: Rohrs 9, Marttila, Beretta 10, Kreling 1, Di Martino, Averill 7, Gaggini (L), Zaytsev 17, Szwarc 24. N.E: Lee, Frascio, Mancini, Mosca, Picchio (L). All. Eccheli.

FENERBAHÇE MEDICANA ISTANBUL: Gürbüz 1, Peksen, Uner, Baltaci 9, Güngör (L), Durmaz 6, Luburic 23, Drzyzga, Gülmezoglu 10, Karyagin 8, Aydin 1. N.E: Capkinoglu, Cuci, Dengin (L). All. Kovac

ARBITRI: Ivaylo Ivanov, Gyula Tillmann

Durata set: 29′, 29′, 34′, 32′. Tot: 124′

MVP: Arthur Szwarc (MINT Vero Volley Monza)

Spettatori: 1291