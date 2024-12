Mondiale per Club: Conegliano supera le vietnamite dell' LP Bank

Il Sestetto della Prosecco DOC Imoco con Seki-Adiwge, Chirichella-Lubian, Lukasik-Lanier, libero Bardaro, mentre le vicecampionesse d'Asia del Ninh iniziano con Hoai-Thien, Thuy-Trinh, Warisara-Hong, libero Kim Lien.



Il primo set scivola via liscio come l'olio, bastano pochi punti e il gioco di Seki sgorga fluido dalle mani della giapponesi verso le attaccanti, con una distribuzione certosina che vede alla fine 6 punti di una sempre ottima Merit Adiwge, che stupisce anche al Mondiale oltre che negli esordi italiani ed europei, 5 per un'effervescente e proficua Marina Lubian (2 muri e 100% in attacco) e 4 a testa per Chirichella, Lanier (100% anche per la schiacciatrice USA) e Lukasik. Appena la battuta si fa più pesante le vietnamiti faticano a contenere la velocità della palla, il resto lo fa il muro e un contrattacco che va a segno sempre o quasi sull'asse Bardaro-Seki. Le seconde linee della Prosecco DOC Imoco non fanno rimpiangere le titolari, prendono il largo sul 12-8, poi la spallata definitiva con Lukasik, attacco ed ace per il 18-12, la chiusura è tutta di Khalia Lanier e Merit Adiwge per il 25-16.



Nel terzo set il divario tecnico e fisico tra le due squadre risulta ancora più evidente. Il Ninh Binh ci prova con gli schemi veloci tipici del gioco orientale, ma i risultati sono di facile lettura per il muro gialloblù, con Marina Lubian (3 "blocks" nel set, scatenata anche in battuta) e Cristina Chirichella che banchettano sotto rete a loro piacere. Continua anche la messe di aces per le Pantere che spingono ad ogni possesso, mettendo concentrazione ed ordine nonostante la relativa resistenza delle vietnamiti. Dopo aver messo in chiaro le cose già ad inizio set, nella parte centrale si scatenano Khalia Lanier in attacco e Nanami Seki che sente aria d'Oriente e piazza tre aces quasi in fila. Diventa un monologo gialloblù, impietoso il 25-8 che segna un divario abissale tra le due formazioni, con la baby Adiwge ancora impeccabile top scorer con 6 punti a referto. Si sentono anche dalla Cina riecheggiare i cori per le Pantere grazie a quattro coraggiosi tifosi della Prosecco DOC Imoco che non hanno voluto mancare all'evento.

tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO- LP BANK NINH BINH 3-0 (25-16, 25-8, 25-15)

PROSECCO DOC IMOCO: Seki 4, Bardaro, Lubian 14, Adiwge 17, Chirichella 8, Lanier 14, Lukasik 7, Eckl 1, Wolosz ne, Haak ne, Fahr ne, Gabi ne, Zhu ne, De Gennaro ne. All.Santarelli

NINH BINH: Tuyen 13, Trinh 7, Hong, 3 M.Thuy 2, Warisara 2, Nhi, Dieu ne, Thu ne, Lien, Mi, Ha, T.Thuy 2, Nga ne, Hue ne. All.Thung Tai

ARBITRI: Soung (Kor) e Boulanger (Bel)

Durata Set: 20',17',21' Tot: 58’