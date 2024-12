Challenge Cup: Civitanova all'Eurosole per il ritorno degli 8i

La formazione di Medei scenderà in campo alle 20.30 all'Eurosole contro i serbi del Karadjordje Topola, già sconfitti pesantemente all'andata, ma che nel frattempo ha appena ingaggiato l’opposto montenegrino Milutin Pavicevic. In fase di ripresa dopo la giornata di viaggio affrontata per tornare da Uberlandia e intenti a smaltire gli effetti del jet leg, capitan Fabio Balaso e compagni vogliono mettere in archivio senza sbavature anche la sfida di ritorno per poi pensare al confronto interno di campionato in programma domenica 22 dicembre (ore 18) con l'Allianz Milano.

In SuperLega Credem Banca Civitanova ha chiuso il girone di andata al terzo posto e sfiderà Milano nella gara secca dei Quarti di Coppa Italia in programma domenica 29 dicembre (ore 18). Dopo il primo turno di ritorno, orfano di Civitanova e Trento (impegnate nella rassegna iridata) la Lube è stata agganciata da Piacenza, che però ha una gara giocata in più.

Topola – La formazione dell’andata-

Nel match di andata il Karadjordje del tecnico Neven Majstorovic, ex libero della nazionale serba, è sceso in campo con Sormaz in cabina di regia e Macesic bocca da fuoco (poi sostituito dallo statunitense Steele, che ora ha lasciato la squadra). Bekric e Bosnjak in banda, Radovic e Vemic al centro, Milovic libero.

Il cammino delle due squadre-

Entrambe le squadre sono entrate in ballo nei Sedicesimi. La Lube ha eliminato i cechi del Karlovarsko con un doppio 3-0, mentre il Topola ha rischiato seriamente l’eliminazione dopo aver perso con il massimo scarto la gara di andata in Estonia contro il Tartu Bigbank. Nel match di ritorno, giocata tra le mura amiche, il Club serbo ha ribaltato la situazione affermandosi 3-1 (con primo set vinto 26-24 e ultimo parziale aggiudicato con il punteggio di 25-23), per poi spuntarla al Golden Set (17-15). Il match di andata degli Ottavi ha visto la Lube prevalere con il massimo scarto in Serbia senza affanno.

Le parole di Giovanni Gargiulo-

« Vogliamo tornare a esprimerci come sappiamo perché al Mondiale per Club non siamo riusciti a proporre il nostro vero gioco e il ritorno di Challenge Cup ci dà l’opportunità di voltare pagina. Nella sfida di ritorno contro il Topola ci basterà vincere due set per il passaggio del turno, ma la nostra intenzione non è quella di fare calcoli, vogliamo spingere fin dal primo pallone e vincere per arrivare pronti all’appuntamento di domenica in campionato contro Milano. Insomma, in coppa dovremo tenere alta l’asticella del gioco senza, il faccia a faccia per il Karadjordje sarà decisivo per ritrovare il giusto ritmo partita e prolungare la striscia positiva all’Eurosuole Forum» .

CHALLENGE CUP- RITORNO OTTAVI DI FINALE-

Giovedì 19 dicembre Ore 20.30

Cucine Lube Civitanova- Karadjordje Topola Arbitri: Andrei Savu (Rou),Chavdar Marev (Bul) Andata: Topola-Cucine Lube Civitanova 0-3