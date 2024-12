Champions League: Perugia-Saint Nazaire domani.al PalaEvangelisti

PERUGIA- La Sir Sicoma Monini Perugia domani, giovedì 19 dicembre, sfiderà al PalaEvangelisti i francesi del Il Saint Nazaire già pesantamente sconfitti all'andata dalla formazione di Lorenzetti che guida la classifica della Pool D con tre successi in altrettante partite, tutte per 3-0. Nove punti dunque per i Block Devils e 6 per i rivali di turno.

Il Saint Nazaire, guidato da coach Fulvio Bertini, è reduce dalla vittoria 3-1 in trasferta sul campo del Ceske Budejovice ed è intenzionato a riscattarsi dal match di andata, in cui la Sir Sicoma Monini Perugia si era imposta 3-0. Dall’altra parte i Block Devils vogliono continuare a vincere per dominare il girone, ben consapevoli – per il prosieguo del cammino in Champions – dell’importanza di non lasciare neanche un set per strada, come ha sottolineato coach Lorenzetti, intervistato dal giornalista Christophe Penoignon per il quotidiano francese Ouest-France.

Le parole del tecnico Angelo Lorenzetti-

«Che siamo una squadra competitiva lo sappiamo: questo non significa che vogliamo pensare già all’atto finale di ogni manifestazione. Sappiamo che per arrivarci la strada è molto impegnativa e quindi siamo concentrati proprio sul momento: per quel che riguarda la Champions, vogliamo arrivare primi nel girone e sappiamo anche che c’è convenienza ad essere tra le “prime delle prime”, quindi anche i set sono importanti. Non vuol dire che non perderemo un set, ma vuol dire che ogni set cercheremo di vendere cara la pelle».

CEV CHAMPIONS LEAGUE-1a GIORNATA DI RITORNO POOL D-

Giovedì 19 dicembre Ore 20.00

Sir Sicoma Perugia- Saint Nazaire: Arbitri Catalin Szabo-Alexi (Romania), Benedikt Geukes (Germania). (Andata Saint Nazaire-Sir Sicoma Perugia 0-3)