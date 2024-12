Coppa Italia: in semifinale Omag, Futura, Trento e Offanengo

Tre formazioni del Girone B saranno protagoniste: da un lato del tabellone, l’Omag-MT San Giovanni in M.no accoglierà la Futura Giovani Busto Arsizio, dall’altro lato saranno l’Itas Trentino e la Trasporti Bressan Offanengo a cercare la finale del 9 febbraio che si giocherà all’Unipol Arena di Bologna.

Il risultato più netto della serata arriva dalla Romagna, dove l’Omag-MT San Giovanni in M.no regola in tre set l’Us Esperia Cremona. Netta l’imposizione della squadra di coach Bellano, che in poco più di un’ora si prende con forza la Semifinale, lasciando le cremonesi a 19, 18 e 14, sempre tenendo il pallino del gioco dall’inizio alla fine dei parziali. MVP l’ex di giornata, Anna Piovesan, vera mattatrice con 21 punti. In doppia cifra anche Ortolani, 13, mentre per coach Zanelli 11 punti di Munarini.

Ad affrontare San Giovanni in semifinale, ci sarà la Futura Giovani Busto Arsizio, sopravvissuta al lungo confronto terminato al tie-break contro la Cbf Balducci Hr Macerata. Un match giocato a viso aperto da entrambe le squadre, che si sono alternate al comando della gara: avanti le bustocche padrone di casa, risposta furente delle marchigiane e 1-2, poi nuovo allungo delle ragazze di coach Beltrami e vittoria finale 15-10 al set corto. Fondamentale per le padrone di casa la prestazione a muro: 12 blocks vincenti contro i 3 ospiti, utili per raffreddare l’attacco della squadra di coach Lionetti. Ancora una volta migliore in campo Alyssa Enneking, 19 punti, sugli scudi insieme a Rebora (16 con 3 muri) e Zanette (15), mentre non bastano alle ospiti i 21 punti della top scorer Decortes e i 13 di Battista.

Dall’altro lato del tabellone, sorride coach Mazzanti con la sua Itas Trentino, brava a non scollarsi dopo l’iniziale svantaggio contro la Valsabbina Millenium Brescia, capace di imporsi ai vantaggi 24-26 nel primo set in rimonta dal 23-20. Le trentine tornano sul taraflex nel secondo set e pareggiano i conti 25-17, poi rifilano pan per focaccia alla squadra di coach Solforati, imponendosi nella terza frazione 25-23 dopo un break di 6-0 sul 19-23. Anche in questo scontro decisiva la prestazione a muro, che indirizza inevitabilmente verso il 3-1 finale: 15 blocks vincenti per le padrone di casa, 11 nei set di mezzo, 4 dall’MVP Dominika Giuliani (16 punti) e 3 a testa dalle centrali Molinaro (10) e Marconato (11). Per le giallonere, 18 punti da Davidovic e 14 ciascuna per Siftar e Tonello.

Ma la vera sorpresa di questo turno di Quarti di Finale arriva dal PalaRescifina, dove l’Akademia Sant’Anna Messina cade davanti al proprio pubblico sotto i colpi della Trasporti Bressan Offanengo, unica squadra a vincere fuori casa. Una maratona di quasi due ore e mezza che premia le ragazze di coach Bolzoni grazie al 13-15 del tie-break, dopo una prestazione di cuore, grinta e la capacità di tenere vivi tutti i palloni. Non la migliore serata per la squadra di coach Bonafede, sotto 0-1, 1-2 e infine arresasi all’ultimo atto, anche per merito del muro delle neroverdi, decisivo nel momento più delicato: 4 blocks nel set corto per le ospiti, 1 solo per le padrone di casa. A prendersi il titolo di migliore in campo è Isidora Rodic, 21 punti, ma ottime anche le gare di capitan Martinelli, 19, e Nardelli, 15, mentre l’attuale capolista del Girone A si arrende nonostante i 21 punti di Mason, i 18 di Diop e i 15 di Rossetto.

I TABELLINI-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO – U.S. ESPERIA CREMONA 3-0 (25-19 25-18 25-14) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 6, Parini 9, Ortolani 13, Piovesan 21, Consoli 5, Nicolini 3, Valoppi (L), Merli, Sassolini, Bagnoli. Non entrate: Meliffi (L), Ravarini. All. Bellano.

U.S. ESPERIA CREMONA: Bondarenko 1, Munarini 11, Taborelli 6, Arciprete 9, Modesti 2, Turla’, Parlangeli (L), Bellia 7, Zuliani 2, Maiezza, Zorzetto, Marchesini. Non entrate: Brusaferri (L). All. Zanelli.

ARBITRI: Pasciari, Lanza.

Durata set: 26′, 26′, 23′; Tot: 75′.

MVP: Anna Piovesan ( Omag-Mt San Giovanni In M.No )

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-2 (25-19 18-25 23-25 25-17 15-10) –

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 10, Rebora 16, Monza 3, Enneking 19, Kone 8, Zanette 15, Cecchetto (L), Zakoscielna 4, Landucci 1, Baratella. Non entrate: Osana (L), Spiriti, Del Freo, Brandi. All. Beltrami.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Decortes 21, Bulaich Simian 4, Mazzon 11, Bonelli, Battista 13, Caruso 5, Bresciani (L), Fiesoli 8, Sanguigni 1, Morandini, Orlandi, Allaoui. Non entrate: Busolini, Capodacqua (L). All. Lionetti. ARBITRI: Pescatore, Mannarino.

Durata set: 27′, 26′, 33′, 25′, 16′; Tot: 127′.

MVP: Alyssa Enneking (Futura Giovani Busto Arsizio)

ITAS TRENTINO – VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-1 (24-26 25-17 25-23 25-19) –

ITAS TRENTINO: Kosareva 11, Marconato 11, Weske 15, Giuliani 16, Molinaro 10, Prandi 4, Fiori (L), Zojzi 3, Bassi 1, Batte. Non entrate: Pizzolato, Iob, Zeni (L), Ristori. All. Mazzanti.

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Siftar 14, Meli 11, Davidovic 18, Pistolesi 10, Tonello 14, Scacchetti 1, Scognamillo (L), Trevisan 1, Romanin. Non entrate: Franceschini, Stroppa, Riccardi. All. Solforati.

ARBITRI: Giulietti, Viterbo.

Durata set: 30′, 25′, 30′, 25′; Tot: 110′.

MVP: Dominika Giuliani (Itas Trentino)

Spettatori: 407

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA – TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO 2-3 (17-25 25-12 22-25 25-20 13-15) –

AKADEMIA SANT’ANNA MESSINA: Modestino 8, Carraro 3, Mason 21, Olivotto 10, Diop 18, Rossetto 15, Caforio (L), Babatunde 5, Norgini, Guzin, Trevisiol. All. Bonafede.

TRASPORTI BRESSAN OFFANENGO: Nardelli 15, Campagnolo 5, Martinelli 19, Rodic 21, Caneva 11, Bridi 6, Tellone (L), Tommasini, Bole, Pinetti. Non entrate: Favaretto, Compagnin, Salvatori (L). All. Bolzoni.

ARBITRI: Pazzaglini, Sumeraro.

Durata set: 27′, 24′, 31′, 27′, 21′; Tot: 130′.

MVP: Isidora Rodic (Trasporti Bressan Offanengo)