Starting Six: saranno emozioni fra Superlega e Coppa Italia

ROMA- Starting Six dedicato al volley Maschile ci presenta la secondo turno di Superlega che le protagoniste affronteranno prima di Natale, in attesa che vadano in scena i quarti di Coppa Italia.

Sarà una giornata ricca di spunti e di partite che avranno ripercussioni importanti sulla classifica. Si parte con due anticipi. A Monza dove arriva Piacenza. La squadra brianzola, in gravi difficoltà, ha un famelico bisogno di punti per evitare che Grottazzolina, dopo aver vinto lo scontro diretto, la riprenda. La squadra di Anastasi però non può permettersi il lusso di mollare nulla per rimanere ancorata alle posizioni di testa. Cisterna, vera rivelazione del campionato, attende la visita di Verona per un match dal pronostico indefinibile fra due squadre che, se in giornata, possono firmare qualsiasi impresa. La capolista Perugia ospita Padova in un match sulla carta semplice senza però dimenticare che nella gara di andata i veneti furono in grado di strappare un punto ai Campioni d'Italia. Dopo il secondo posto al Mondiale per Club e la vittoria in Cev Cup che vale i quarti, torna a giocare in campionato Trento che se la vedrà al Pala Mazzola contro Taranto, formazione che fra le mura amiche è particolarmente temibile. Duello tutto da seguire quello fra Civitanova e Milano formazioni che ambiscono a dire la propria alle spalle delle grandi. Grottazzolina attende Modena per dare continuità alla sua rimonta dopo il successo di Monza.

Social Club accende i riflettori su Alessandro Bovolenta, riproponendo le sue azioni più belle della scorsa giornata che testimoniano la crescita continua del figlio dell'indimenticato Igor, pronto a diventare un protagonista assoluto della nostra Superlega. Alessandro, ai microfoni dei colleghi della Lega Pallavolo, ha raccontato il suo momento e i suoi sogni in chiave futura.

On Fire racconta le gesta di un grande protagonista del campionato, MVP di novembre. L'inossidabile Michele Baranowicz sta trascinando Cisterna con un rendimento brillante in cabina di regia che ha consentito, fino a questo momento, ai pontini di esprimersi a livelli forse impensabili alla vigilia.

Coppe Europee racconta di una tre giorni ancora estremamente positivo per le squadre italiane. Solo Trento è uscita sconfitta ma il ko maturato a Cagliari contro il Benfica è arrivata a qualificazione ai quarti di finale di Cev Cup già acquista. Passa il turno anche Civitanova che travolge i serbi del Topola anche al ritorno e si qualifica per i quarti di Challenge Cup. Perugia resta a punteggio pieno superando ancora 3-0, il quarto in altrettante partite, i francesi del Topola. Milano supera in sciolteltezza l'Innsbruck all'Allianz Cloud mentre Monza batte ancora il Fenerbahce conquistando la quarta vittoria in altrettanti incontri.