Starting Six: Milano-Conegliano si sfidano per entrare in finale

Match&Play presenta le cinque partite che si svolgeranno in A1 nel weekend (rinviate al 29 gennaio Milano-Pinerolo e Busto Arsizio- Conegliano). Il turno si apre con il match che opporrà Vallefoglia a Firenze, una sfida nella quale i punti per le padrone di casa valgono per confermare l'attuale ottavo posto e per le ospiti per non farsi invischiare ulteriormente dalla lotta per mantenere la categoria. Negli incontri domenicali tutto da seguire il derby piemontese fra Chieri e Novara mentre nelle altre sfide saranno protagoniste le formazioni che occupano i posti più bassi della classifica. Perugia è attesa dalla complicata trasferta a Treviglio dove troverà una delle formazioni più in forma del momento, Bergamo di Carlo Parisi. Cuneo affronterà in casa Scandicci e dovrà compiere un' impresa per aver ragione di Scandicci. Scontro diretto tra Talmassons e Roma con le giallorosse che sperano di bissare il successo dell'andata e le friulane che vogliono far valere il fattore campo.

Dalla penisola alla Cina dove domani Milano e Conegliano saranno di fronte alle 12.30 nella semifinale del Mondiale per Club. Egonu e compagne, con due successi e la sconfitta contro le padrone di casa del Tianjin, hanno chiuso il percorso nella Pool A al secondo posto mentre, nella Pool B, Conegliano non conosce ostacoli. Tre vittorie su tre e passaggio del turno da prima. Chi la spunterà fra le due formazioni italiane si troverà di fronte la vincente fra le brasiliane del Dentil Praia e le cinesi del Tianjin che si sfidano nella seconda semifinale.

On Fire ci porta nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ‘Ennio Morricone’ di Roma, dove, alla presenza delle massime autorità dello sport italiano sono stati conferiti i Collari d’Oro al Merito Sportivo alle eccellenze del nostro sport che che si sono distinte nel corso dell’anno. Tra i premiati non potevano mancare le ragazze d’oro della pallavolo italiane, insignite dalla massima onorificenza del Coni. A ritirare i Collari una delegazione composta dal CT Julio Velasco, Ekaterina Antropova, Gaia Giovannini, Carlotta Cambi, Loveth Omoruyi e Ilaria Spirito, insieme al presidente federale Giuseppe Manfredi.

Uno sguardo anche ai prossimi Mondiali, che, dal 22 agosto al 7 settembre, si svolgeranno in quattro località della Thailandia: Chiang Mai, Bangkok, Phuket e Nakhon Ratchasima. Le azzurre giocheranno a Phuket nella Pool B contro Belgio, Cuba, Slovacchia.