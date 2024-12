Quarti di Coppa Italia: domenica 29 e lunedì 30 le quattro sfide

ROMA- Domenica 29 e lunedì 30 dicembre scenderanno in campo le otto protagoniste che si batteranno, in gara unica, per conquistare la Final Four di Coppa Italia . Non esistono risultati scontati con un tabellone così ben assortito. Le otto squadre ammesse al torneo che assegna la coppa con la coccarda tricolore promettono di dar vita a battaglie sportive senza esclusione di schiacciate. C’è grande attesa, dunque, per conoscere le quattro semifinaliste che approderanno alle semifinali in programma il 25 e 26 gennaio 2025 all’Unipol Arena di Bologna.

Il via alle danze è fissato per domenica, alle 16.00, con esclusiva VBTV, sul campo della ilT Quotidiano Arena, per il match tra Itas Trentino, seconda in classifica al giro di boa, e Cisterna Volley, in lizza da settima della classe. Alle 18.00, sul taraflex dell’Eurosuole Forum, sempre con live streaming VBTV, la Cucine Lube Civitanova, che ha chiuso la prima metà di Regular Season sul terzo gradino del podio, si ritrova di fronte l’Allianz Milano, sesta dopo l’11a di andata e poi capitolata nello scontro di campionato vinto 3-0 dai marchigiani. La prima diretta Rai Sport dei Quarti è in programma al Pala Agsm Aim, con fischio d’inizio alle 18.30, per la sfida che sulla carta si presenta come la più combattuta, tra Rana Verona, ultima delle quattro teste di serie, e Gas Sales Bluenergy Piacenza, slittata al quinto posto nell’ultimo turno di andata proprio in virtù del sorpasso degli scaligeri. Lunedì, al PalaBarton, riflettori puntati sul match delle 20.30, con diretta Rai Sport, tra la capolista Sir Susa Vim Perugia, squadra detentrice del torneo e testa di serie numero uno nel tabellone, e la Valsa Group Modena, che si è qualificata per i Quarti di Finale della manifestazione con l’ultimo slot disponibile; i Block Devils e i Gialli, si ritroveranno dunque in campo a distanza di pochi giorni dalla gara del Boxing Day, conclusasi con il risultato di 3-0 in favore dei bianconeri.

La prima formazione a staccare il pass per la Final Four di Bologna sarà sancita dalla sfida sulle Dolomiti tra Itas Trentino e Cisterna Volley, squadra che non ha mai battuto i gialloblù nei tre precedenti e che si presenta alla ilT Quotidiano Arena con due ex nel roster, Daniele Mazzone e Domenico Pace. I padroni di casa lo scorso anno si sono fermati in Semifinale al tie-break contro Monza. L’Itas vanta tre trofei con la coccarda tricolore in bacheca, ma deve fare i conti con un lungo digiuno. L’ultimo trionfo gialloblù risale al 2012/13, i tentativi hanno poi fruttato 6 Semifinali e 5 Finali. Con questo asset societario Cisterna Volley è esordiente in coppa grazie al settimo posto al giro di boa. In campionato Trento viene dal 3-0 su Milano, i pontini dalla sconfitta in quattro set a Piacenza.

Il 30° faccia a faccia tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano coincide con una sfida da dentro o fuori per garantirsi l’accesso alla Final Four di Coppa Italia, con i meneghini che sono all’ottava partecipazione e negli ultimi tre anni si sono sempre fermati in Semifinale. Nelle ultime tre stagioni, invece, i marchigiani sono sempre stati i grandi assenti all’Unipol Arena, uscendo di scena per due volte ai Quarti in casa proprio contro Milano e, lo scorso anno, nello stesso turno, in Brianza contro Monza. Alla 31° partecipazione la Lube deve sfatare il tabù lombardo se vuole lottare per vincere la sua ottava Coppa Italia. I meneghini hanno battuto i cucinieri 8 volte in 29 incontri e tornano all’Eurosuole per riscattare il recente stop nel faccia a faccia. Cadute in campionato nel giorno di Santo Stefano, rispettivamente a Monza al tie-break e a Trento in tre set, Civitanova e Milano hanno fretta di rialzarsi. Tre ex nei roster: da una parte Barthelemy Chinenyeze e Petar Dirlic, dall’altra Jacopo Larizza.

Sulla carta, la più combattuta dei Quarti è la 17a sfida tra Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza, squadre che si sono qualificate come quarta e quinta in classifica. Nei precedenti sono avanti gli emiliani con 11 vittorie a 5, compreso il precedente in Coppa Italia, terminato con il successo esterno al tie-break della Gas Sales nell’annata 2022/23 (edizione poi vinta proprio dai biancorossi). In Veneto due ex tornano da rivali, Uros Kovacevic e Stephen Maar. Tra gli scaligeri figura lo scoutman Roberto Maio, nel 2018/19 in forza allo staff emiliano. Uscita lo scorso anno nei Quarti con Trento, alla sua dodicesima partecipazione Verona mira alla seconda Semifinale di Coppa Italia SuperLega dopo l’impresa al debutto, nel 2004/05, quando si arrese a Vibo, club battuto per due volte in precedenza nelle Finali della Coppa di A2. Detentrice di una Coppa Italia di A2 (2018/19) con vittoria in Finale su Bergamo, e di una di SuperLega (2022/23) con impresa in Semifinale contro Perugia e in Finale contro Trento la Gas Sales è alla quinta presenza. A Santo Stefano, in campionato, Verona ha ottenuto una vittoria sofferta al tie-break con Grottazzolina, Piacenza ha piegato 3-1 Cisterna. Lorenzo Cortesia è a caccia del suo millesimo punto in carriera (-1).

Il match tra i campioni d’inverno della Sir Susa Vim Perugia e l’ottava classificata nella griglia di Coppa, ovvero la Valsa Group Modena, è il remake della sfida valida per i Quarti di Finale andata in scena lo scorso anno, gara che poi premiò in casa i Block Devils, secondi al giro di boa e opposti agli emiliani, settimi. Gli umbri alzarono poi la loro quarta Coppa Italia bruciando al fotofinish Milano in Semifinale e superando Monza in quattro set nella Finale. Il club più titolato nella manifestazione resta quello modenese, capace di mettere in bacheca la Coppa Italia per ben 12 volte, ma a secco dalla stagione 2015/16. Sono 50 i precedenti tra le due squadre, con 30 vittorie dei perugini (l’ultima a Santo Stefano in Regular Season), e 20 dei gialli. Tre gli ex in campo, Yuki Ishikawa da una parte, Simone Anzani e Luciano De Cecco dall’alta. Un ex in panchina, Angelo Lorenzetti, ancora molto amato a Modena. Da una parte Yuki Ishikawa è a 18 attacchi vincenti dal traguardo dei 2500 in Italia, dall’altra Vlad Davyskiba è a 18 punti dal record personale dei 1500 in Italia.

TUTTE LE SFIDE-

Itas Trentino - Cisterna Volley

PRECEDENTI: 3 (3 successi Itas Trentino)

EX: Daniele Mazzone a Trento nel 2015/16, 2016/17; Domenico Pace a Trento nel 2022/23, 2023/24

Alessandro Michieletto (Itas Trentino)- « Arriviamo a questa sfida da dentro o fuori con alle spalle le buone sensazioni vissute in campo giovedì sera nel boxing day con Milano. Una vittoria importante per le indicazioni che ci ha offerto ma sappiamo bene che con Cisterna sarà un altro tipo di partita, con nessun margine di errore. Attenzione massima quindi, perchè vogliamo proseguire il nostro cammino anche in questa competizione ».

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano

PRECEDENTI: 29 (21 successi Cucine Lube Civitanova, 8 successi Allianz Milano)

EX: Barthelemy Chinenyeze a Milano nel 2021/22; Petar Dirlic a Milano nel 2023/24; Jacopo Larizza a Lube nel 2016/17, 2020/21, 2023/24

Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova)- « Veniamo dalla sconfitta al fotofinish sul campo di Monza e abbiamo sulla coscienza errori evitabili in fasi determinanti del match. Reagiremo in casa, nell'ultima partita del 2024, una sfida importante per raggiungere uno dei nostri obiettivi principali. Vogliamo ripeterci con Milano dopo la vittoria in campionato sui meneghini e tornare a giocare la Final Four di Coppa Italia ».

Matey Kaziyski (Allianz Milano)- « Credo che dovremo essere bravi in questo momento a pensare a quello che arriva e non tanto alle due ultime partite, perché il 29 è una sfida fondamentale, non forse per tutta la stagione, ma sicuramente per questo momento. Non sarà facile contro la Lube. Noi continuiamo a fare vedere anche delle cose buone, arriviamo quasi all’obiettivo, ma poi ci manca sempre qualcosina. Dobbiamo essere bravi a trovarlo domenica, quel qualcosina »

Rana Verona - Gas Sales Bluenergy Piacenza

PRECEDENTI: 16 (11 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza, 5 successi Rana Verona)

EX: Uros Kovacevic a Verona nel 2015/16, 2016/17; Stephen Maar a Verona nel 2017/18 - Allenatori: Roberto Di Maio a Piacenza nel 2018/19

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona)- « Dopo la vittoria sofferta di qualche giorno fa, la squadra ha capito ancora di più che ogni partita non è facile, ne abbiamo avuto la conferma. Non so se il risultato incida sulla partita di domenica, se avessimo vinto 3-0 contro Grottazzolina forse avrebbe fatto bene da un lato, ma meno bene da un altro. Abbiamo la possibilità di recuperare, perché contro Piacenza dovremo dare tutto e di più. Il pubblico? Per noi è importante, in particolare per i giocatori giovani, che sentono tanto il sostegno dei tifosi ».

Antoine Brizard (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Da quest’estate sto molto bene, sono molto tranquillo e più fiducioso e consapevole del mio livello. Ogni giorno e in ogni partita provo ad aiutare la squadra e i ragazzi giovani nel modo migliore possibile. La gara con Cisterna serviva per il nostro percorso in regular season, ma adesso arriva con Verona una gara da dentro o fuori, sarà tutto differente, dobbiamo far vedere chi siamo e dove vogliamo andare. Se vogliamo vincere qualcosa bisogna dimostrarlo già a Verona ».

Sir Susa Vim Perugia - Valsa Group Modena

PRECEDENTI: 50 (20 successi Valsa Group Modena, 30 successi Sir Susa Vim Perugia)

EX: Yuki Ishikawa a Modena nel 2014/15; Simone Anzani a Perugia nel 2017/18; Luciano De Cecco a Perugia nel 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Modena nel 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16

PROGRAMMA E ARBITRI DEI QUARTI DI COPPA ITALIA-

Domenica 29 dicembre 2024, ore 16.00

Itas Trentino – Cisterna Volley Arbitri: Curto Giuseppe, Pozzato Andrea

Domenica 29 dicembre 2024, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano Arbitri: Vagni Ilaria, Cerra Alessandro

Domenica 29 dicembre 2024, ore 18.30

Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Zavater Marco, Carcione Vincenzo

Lunedì 30 dicembre 2024, ore 20.30

Sir Susa Vim Perugia – Valsa Group Modena Arbitri: Zanussi Umberto, Giardini Massimiliano