Coppa Italia: Perugia supera Modena e conquista la Final Four

PERUGIA- La Sir Susa Vim Perugia raggiunge l’obiettivo conquistando l’ultimo posto disponibile per le Final Four di Del Monte ® Coppa Italia , dove in Semifinale affronterà Rana Verona.

Tre set tiratissimi, contro gli emiliani che hanno spinto al servizio rendendo particolarmente complicata la tenuta in ricezione e il cambio palla meno fluido. Ma i padroni di casa hanno combattuto punto su punto, rimontando i gap e imponendosi con il 58 % di efficacia in attacco di squadra al termine del match, 9 muri e 5 ace.

Mvp della partita l’opposto tunisino di casa bianconera, Wassim Ben Tara, che chiude il match con 11 punti, 3 muri e il 67% di positività in attacco.

Perugia schiera Giannelli-Ben Tara in diagonale principale, in banda Ishikawa-Plotnytskyi, al centro Loser e Solè, libero Colaci. La Valsa Group comincia il match col sestetto composto da capitan De Cecco nel ruolo di alzatore, Buchegger a completare la diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez schiacciatori, Mati-Sanguinetti al centro e Federici libero.

Modena avanza 5-1 in avvio del match, Ishikawa accorcia, ma gli emiliani incrementano con la pipe di Gutierres. Perugia ricostruisce, aggancia e sorpassa con il muro sull’attacco di Buchegger (9-8). L’ace di Gutierres vale un nuovo break per Modena (9-12). Ben Tara va a sego in diagonale e Plotnytsky centra il servizio vincente che riporta i suoi a contatto. Ishikawa viene prima murato dagli emiliani, ma poi trova il varco, vanno a segno Solè e Ben Tara e il muro bianconero, piazzato a tre sull’attacco di Gutierres, fa esplodere gli spalti: è di nuovo parità (16-16).

Sanguinetti e Ishikawa tengono l’equilibrio e si va avanti punto a punto. Applausi per la pipe di Loser e il maniout di Ishikawa che riportano avanti Perugia nella fase più calda del set (21-20). Plotnytskyi dai nove metri incrementa con un ace, l’attacco di Davyskiba non passa la rete e la Sir avanza 23-20. Il muro bianconero su Buchegger vale il set point. Chiude Ishikawa 25-20.

I ragazzi di Giuliani partono avanti anche all’inizio della seconda frazione, ma sprecano al servizio, Mati Pardo firma il +3 (5-8), ma dai nove metri spara out. Giannelli arma Ben Tara che centra una diagonale potente, Loser trova l’ace, ma Modena resta avanti e con l’ace di Sanguinetti allunga a +4 (9-13). Plotnytskyi risolve lo scambio lungo e Gutierres attacca out: Perugia è di nuovo a contatto e il primo tempo di Solè vale l’aggancio (14-14). Primo tempo di Loser, maniout di Semeniuk, ma gli emiliani restano avanti e con il primo tempo di Sanguinetti allungano a +2 (19-21), Davyskiba spreca al servizio. Dai nove metri spreca anche Ben Tara, ma poi va a segno e riporta i suoi a contatto. Plotnytskyi aggancia (22-22) e l’attacco out lungo la parallela di Gutierres (confermato da videoceck) è un punto pesantissimo per i Block Devils. Modena ribalta con il servizio out di Semeniuk e l’ace di Buchegger che centra il set point. Finale incandescente ai vantaggi: il muro di Ben Tara sull’attacco di Davyskiba chiude il parziale nell’ovazione del PalaEvangelisti.

I padroni di casa vogliono chiudere i conti e partono in scioltezza all’inizio della terza frazione; lo smash di Plotnytskyi buca il pavimento e con Loser la Sir allunga 9-2. Tommaso Rinaldi prima va a segno dai nove metri, poi manda out. Il muro bianconero argina due volte l’attacco di Gutierres e Ben tara chiude lo scambio in diagonale (11-5). Primo tempo per Simone Anzani e maniuot di Buchegger che dai nove metri spreca (13-8). Massari recupera una lunghezza, ma Solè riprende la corsa. Maniout di Ben tara e primo tempo di Loser e la Sir scappa a +6 con l’ace di capitan Giannelli (17-11). Modena cerca di rientrare in partita con la diagonale di Buchegger e il maniout di Jacopo Massari, ma Perugia scappa veloce verso il finale del set. Il tocco di prima intenzione di Giannelli segna 22-18, Rinaldi accorcia, ma De Cecco dai nove metri manda ampiamente out. Plotnytskyi aggancia il set point. Chiude Loser in primo tempo.

I protagonisti-

Massimo Colaci (Sir Susa Vim Perugia)- « Vincere era quello che volevamo. Sapevamo che sarebbe stata difficile, siamo contenti: conquistiamo un'altra Final Four ed è bellissimo perché è stata veramente dura. Ci sono degli step durante l'anno, delle tappe che volevamo raggiungere e questa era una importante. È andata bene e siamo felici, ce la godiamo perché non c'è nulla di scontato. Da fuori si pensa che Perugia debba sempre stravincere, invece noi vogliamo vincere, che è ben diverso. La loro battuta è stata di altissimo livello, e abbiamo avuto un po' di sofferenza in ricezione perché poi il cambio-palla diventa meno fluido ».

Simone Anzani (Valsa Group Modena)- « Fatico molto ad essere soddisfatto dopo una sconfitta, abbiamo forse fatto un passo avanti ma quando i punti sono decisivi continuiamo ad andare in difficoltà. Ora sotto col lavoro in vista della sfida con Trento in campionato ».

Il tabellino-

SIR SUSA VIM PERUGIA – VALSA GROUP MODENA 3-0 (25-20, 27-25, 25-22) –

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Plotnytskyi 11, Loser 10, Ben Tara 11, Ishikawa 10, Solé 6, Piccinelli (L), Cianciotta 0, Herrera Jaime 0, Colaci (L), Semeniuk 2. N.E. Candellaro, Zoppellari, Russo. All. Lorenzetti.

VALSA GROUP MODENA: De Cecco 0, Davyskiba 10, Sanguinetti 8, Buchegger 13, Gutierrez 4, Mati 2, Gollini (L), Massari 2, Anzani 4, Ikhbayri 0, Federici (L), Rinaldi 3. N.E. Meijs, Stankovic. All. Giuliani.

ARBITRI: Zanussi, Giardini, Salvati.

Durata set: 28′, 34′, 30′; tot: 92′.

MVP: Wassim Ben Tara (Sir Susa Vim Perugia)

Spettatori: 3.908