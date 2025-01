Challenge Cup: Charleroi-Roma si sfidano nell'andata dei quarti

CHARLEROI (BELGIO)- Reduce dalla bella prestazione al Pala Verde, che non ha portato punti, la Smi Roma si rituffa negli impegni europei andando ad affrontare in Belgio, domani alle 20.00, il Charleroi Volley nell'andata dei quarti di finale di Challenge Cup.

Percorso praticamente immacolato nella competizione per le ragazze di coach Cuccarini, che dopo il successo nella Wevza Cup a settembre hanno liquidato senza perdere set prima il Karlovac e poi il Rapid Bucarest, conquistando infine l’accesso ai Quarti grazie al 6-1 complessivo contro il Levski Sofia agli ottavi.

Avversarie delle capitoline, le belghe guidate in attacco dall’opposta ex Pescara Milica Tosic hanno iniziato bene il 2025 vincendo nell’ultimo turno di campionato contro il Geel. Al momento quarte in classifica, a un punto dalla vetta, hanno superato nei turni precedenti la Fundacion Andalucia e l’Olympiada Nicosia. Il ritorno della sfida è previsto mercoledì 22 gennaio alle 20 al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano.

CHALLENGE CUP ANDATA QUARTI DI FINALE-

Martedì 7 gennaio ore 20.00-

Charleroi Volley-Smi Roma ARBITRI: Wuhnow, Kramar Sandl