Champions League: Milano in Portogallo per blindare la qualificazione

PORTO (PORTOGALLO)– La Numia Milano domani sera alle 21.30 (diretta su DAZN e Sky Sport) scenderà in campo Dragão Arena nel match che la opporrà al Porto nella quinta giornata della Pool C di Champions League. La formazione di Lavarini cerca in terra portoghese il punto della certezza matematica della qualificazione al turno successivo.

Dopo quasi un mese di pausa tra impegni di Campionato e il Mondiale in Cina, le ragazze di coach Lavarini tornano in campo nella massima competizione continentale per club, pronte a insidiare la vetta del girone, attualmente nelle mani del VakifBank Istanbul.

Nella gara d’andata, all’Opiquad Arena, la Numia – trascinata da una strepitosa Daalderop, MVP del match – aveva dominato le portoghesi, imponendosi in tre set (25-15, 27-25, 25-17). Si tratta della seconda sfida assoluta tra le due formazioni, con Milano che, in questa fase a gironi, ha ottenuto tre vittorie, mentre Porto ha collezionato un solo successo.

AVVERSARIE-

Dopo essersi aggiudicata lo scorso ottobre l’accesso grazie alla vittoria nel terzo round di qualificazione contro CV Gran Canaria, debutto assoluto in CEV Champions League per l’FC Porto, secondo team portoghese a prendere parte alla massima competizione continentale per club, dopo il Clube Academico TROFA nel 2005/06.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini-

« A Porto ci giochiamo punti fondamentali per la classifica del girone di Champions. È essenziale affrontare questa sfida con concentrazione e determinazione, mantenendo l’obiettivo di arrivare all’ultima gara in casa contro il Vakifbank con la possibilità concreta di lottare per il primo posto nella Pool ».

Le parole di Hena Kurtagic-

« Non vediamo l’ora di scendere in campo per questa partita. Il Porto è una squadra di valore, con un’ottima capacità difensiva e grande abilità nel lottare su ogni pallone. Mi aspetto una sfida avvincente e di alto livello, e siamo determinate a dare il massimo per conquistare punti preziosi per la classifica ».

LA CLASSIFICA-

VakifBank Istanbul 12, Numia Vero Volley Milano 9, FC Porto 3, Calcit Kamnik 0.

CHAMPIONS LEAGUE 5a GIORNATA POOL C-

Mercoledì 8 gennaio, alle 21.30

FC Porto-Numia Milano ARBITRI: Geukes, Strandson