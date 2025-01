Challenge Cup: Roma sbanca Charleroi e vede la semifinale

CHARLEROI (BELGIO)- Netta vittoria, al termine di una brillante prestazione, per la Smi Roma nella gara di andata dei quarti di finale di Challenge Cup sul campo del Charleroi Volley. Le wolves si impongono in tre set 0-3 (15-25; 14-25; 18-25) mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali della manifestazione.

Questo lo starting six giallorosso: Mirkovi? in regia, Orvošová opposta, Rucli e Schölzel al centro della rete, Salas e Melli di banda, e Zannoni libero.

Le Wolves non si lasciano sorprendere dal clima caldissimo dello Spiroudome e dalle scelte a sorpresa del coach locale. Con Zannoni sugli scudi in difesa ed un gioco fluido sia in ricezione che in attacco, le capitoline conducono il primo set sin dalle prime battute. Dopo aver potuto usufruire di ben undici match-point è la diagonale di Melli a decretare il 15-25 che porta Roma in vantaggio. Il secondo set, che si apre con Rotar al posto di Salas, vede il tentativo di reazione delle padrone di casa. Sul 5-2, dopo aver subito tre ace consecutivi, arriva il time-out di Cuccarini ad interrompere un piccolo momento di blackout. Le giallorosse riprendono ritmo, trovano la parità a quota 8 e con un parziale di quattro a zero si portano a +2 (8-10). Lo Charleroi non riesce più a reggere l’urto e Roma dilaga ancora. Alla fine è il muro di Schölzel a decretare il 14-25. Nella terza frazione è il turno di Cicola, a cui faranno seguito anche gli ingressi di Adelusi, Muzi e Provaroni. Parte di nuovo meglio la compagine belga e sul 10-7 è un altro time-out chiamato da Cuccarini a dare la scossa. Pari a quota 11, mega parziale delle capitoline (11-14) e autorevole gestione del vantaggio fino al 18-25 siglato da Schölzel. Appuntamento mercoledì 22 gennaio, alle ore 20, per la gara di ritorno al Palazzetto dello Sport di Roma.

Le parole di Claudia Provaroni

« Siamo state molto brave perché abbiamo imposto subito il nostro gioco. Siamo state ordinate, precise e non abbiamo permesso alle nostre avversarie di entrare in partita. Vogliamo andare avanti il più possibile in questa coppa ma adesso dobbiamo pensare a preparare al meglio la prossima gara di campionato che giocheremo davanti al nostro pubblico contro Novara ».

Il tabellino-

CHARLEROI VOLLEY – SMI ROMA VOLLEY 0-3 (15-25, 14-25, 18-25) –

CHARLEROI VOLLEY: Chrtianska 2, Hrusecka 5, Malm 9, Van De Vyver 1, Jaunet 2, Waelkens 2, Reul (L), Zecevic, Moulin, Tosic 6, De Valkeneer 4. Non entrate: Hannaert (L), Zecevic. All. Piraux.

SMI ROMA Volley: Salas Rosell 1, Rucli 10, Schoelzel 11, Melli 4, Mirkovic 1, Orvosova 13, Cicola (L), Zannoni (L), Provaroni, Adelusi, Muzi, Rotar 15. Non entrate: Ciarrocchi, Costantini. All. Cuccarini.

ARBITRI: Wuhnow, Kramar Sandl.

Durata set: 22', 22', 24'; Tot: 68'.