Champions League: Scandicci travolge il Voluntari e vola ai quarti

Partita senza storia quella andata in scena alla Sala Polivalenta di Bucarest, con le ragazze di coach Gaspari sempre in controllo della sfida e mai realmente impensierite dalla formazione romena.

Nel primo set, dopo essere scappata sul +5 in apertura di gara, la Savino Del Bene Volley ha saputo gestire il vantaggio fino ad imporsi per 20-25. Dominato anche il secondo set dove, dopo un avvio favorevole al Voluntari (4-2), Herbots e compagne hanno subito aggiustato la rotta, riuscendo a conquistare la frazione di gioco per 16-25 e di conseguenza un punto in classifica già buono per celebrare il passaggio diretto ai quarti.

Stesso risultato anche nel terzo set, con la Savino Del Bene Volley che, sempre in controllo, ha completato l’opera, centrando la vittoria piena e consentendosi di attuare un po’ di turn over. A riposo da inizio set Antropova, con Mingardi tornata a giocare da opposto, e poi anche Castillo, sostituita da una Ribechi al suo esordio europeo.

MVP dell’incontro un’ottima Carol, miglior marcatrice della Savino Del Bene Volley grazie a 12 punti, di cui 3 prodotti a muro. A livello collettivo invece, da sottolineare come la squadra di Gaspari abbia conquistato la battaglia dei blocks vincenti (10-3) e abbia avuto migliori percentuali in attacco (43% contro il 30% del Voluntari). Da parte sua, il Voluntari si è distinto per aver realizzato più ace (3-2). Le percentuali di ricezione positiva sono state equilibrate: 61% per Voluntari e 57% per Savino Del Bene Volley.

Al di là delle statistiche comunque, quello ottenuto in Romania è traguardo prestigioso raggiunto per la Savino Del Bene Volley, che per la quinta volta nella sua storia conquista il diritto a giocare i quarti di finale della Champions League, anche se prima di concentrarsi sulla doppia sfida ad eliminazione diretta, la squadra dovrà affrontare l’ultima partita della Pool E contro le polacche del Bielsko Biala.

Prima ancora la Savino Del Bene Volley dovrà comunque pensare al campionato: domenica 12 gennaio a Palazzo Wanny arriverà infatti la visita della Eurotek UYBA Busto Arsizio.

Il CSO Voluntari 2005 di coach Saja scende in campo con Axinte in regia con Buterez da opposta, il tandem di schiacciatrici formato da Radosova e Kokkonen e al centro la coppia Todorova-Lukasik. Il libero è Mazej.

Coach Marco Gaspari risponde con Ognjenovic al palleggio, Antropova come opposta, Bajema e Herbots in banda, Carol e Nwakalor al centro. Il libero è Castillo.

Savino Del Bene Volley subito avanti nel primo set di cinque lunghezze (2-7). Il vantaggio della squadra di Gaspari tocca l’8-14 con un bel colpo in attacco di Antropova, il Voluntari così è costretto a spendere il primo time out della gara. Subito dopo la pausa Ognjenovic trova l’8-15 con un attacco di seconda, ma le padrone di casa provano a recuperare lo svantaggio (12-16). Sul 16-22 arriva una nuova richiesta di time out per le romene, seguita da un’ulteriore tentativo di rimonta. La formazione di Saja si porta infatti fino al 19-22 e così è Gaspari a ricorrere ad un “tempo”. La Savino Del Bene Volley dopo la pausa fa suo il set con il 20-25 firmato da Ruddins in battuta.

Il servizio di Axinte mette in difficoltà la seconda linea della Savino Del Bene Scandicci nel secondo set e il Voluntari si porta avanti per 4-2. Nel giro di pochi scambi arriva però la risposta delle ragazze di Gaspari che pareggiano con Nwakalor e raggiungono il vantaggio con il muro del 4-5 ad opera di Antropova. Le romene rispondono con un immediato time out, ma la Savino Del Bene Volley non si ferma e arriva sul +7 con Ruddins (8-15). Dopo l’iniziale equilibrio Scandicci fa suo il set senza patemi, a chiudere la seconda frazione è un attacco di Ognjenovic (16-25).

Nel terzo set c’è spazio per Mingardi al posto di Antropova, con Gaspari che cerca di gestire al meglio le energie del suo gruppo. Il copione della sfida non cambia e sul 6-10 coach Saja deve fermare la gara con un “tempo”. Nella terza frazione fa il suo ingresso in campo anche Ribechi, al suo esordio in Champions League, e la Savino Del Bene Volley continua ad imporre il suo ritmo sulla gara, conquistando il set per 16-25 e la partita per tre set a zero.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Oggi c’eravamo dati un obiettivo forte che era quello di una vittoria, una vittoria piena perché in questo momento abbiamo due traguardi da raggiungere: il primo l’abbiamo centrato ed era l’accesso diretto ai quarti di finale, perché ci consente di evitare due partite infrasettimanali con trasferte insidiose, con avversari comunque sempre pericolosi. L’altro obiettivo è invece quello ancora da raggiungere, ovvero cercare di ottenere la miglior posizione possibile in graduatoria. Per farlo ci manca un’ultima partita che è quella con Bielsko Biala in casa. Le polacche sono un avversario che ci ha messo fortemente in difficoltà nella gara d’andata, quindi ci aspetta un’altra sfida importante fra qualche giorno. Sarà importante entrare in campo come oggi, una partita affrontata in maniera lucida, senza spingere troppo in battuta, ma con una buona gestione dell’errore, che era quello che ci eravamo prefissati. Maja ha cercato di dare spazio a ogni a ogni giocatrice, partendo bene sul centrale, lavorando bene sulle seconde linee. Ho avuto anche la possibilità di rimettere Camilla (Mingardi, ndr) in zona due perché comunque il campionato è ancora molto lungo e gli impegni sono tanti, quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Brave le ragazze, sono state ordinate. Adesso pensiamo alla prossima partita con Busto ».

Il Tabellino-

CSO Voluntari 2005 – Savino Del Bene Scandicci: 0-3 (20-25, 16-25, 16-25)

CSO Voluntari 2005: Kosinski (L2), Zadorojnai n.e., Buterez 7, Kokkonen 13, Axinte 2, Todorova 2, Radosova 8, Kapelovies 1, Cristea n.e., Gheti, Alexandru, Mazej, Lukasuk 6. All.: Saja S.

Savino Del Bene Scandicci: Ribechi (L2), Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins 2, Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 3, Bajema 9, Graziani n.e., Nwakalor 8, Carol 12, Antropova 8, Mingardi 8, Gennari n.e.. All.: Gaspari M.

Arbitri: Nurper Ozbar (TUR) – Dobromir Dobrev (BUL)

Durata Set: 23′, 22′, 22′ Tot: 67’

MVP: Ana Carol (Savino Del Bene Scandici)