Champions League: Milano sbanca Porto e passa il turno

PORTO (PORTOGALLO) – La Numia Milano torna da Porto con tre punti in tasca nella quinta giornata della Pool C di Champions League conquistando matematicamene l'accesso alla fase successiva della massima competizione mondiale. La formazione di Lavarini si è imposta con un convincente 0-3 (13-25, 24-26, 16-25) trascinata da una super Helena Cazaute (MVP del match e autrice di 13 punti). Orro e compagne hanno offerto una prestazione brillante, dominando il primo set grazie all’ottimo avvio di Cazaute e Konstantinidou, supportate da Daalderop ed Egonu, che hanno trascinato le meneghine al 13-25 finale. Nella seconda frazione, dopo una partenza aggressiva delle padrone di casa, Milano ha saputo reagire con determinazione: il turno al servizio di Cazaute è stato decisivo per recuperare lo svantaggio, annullare due set point e ribaltare la situazione, fino a conquistare il set. Il terzo parziale è stato a senso unico: un ace di capitan Orro ha dato il via a un dominio incontrastato, con Smrek in grande evidenza, fino al 16-25 che ha sancito la vittoria delle ragazze di coach Lavarini. MVP del match è stata la transalpina Helena Cazaute, autrice di 13 punti e top scorer dell’incontro, seguita da Egonu, anch’essa in doppia cifra con 12 punti. Ben sei le battute vincenti per Milano, cinque delle quali messe a segno dalle due palleggiatrici. Non c’è tempo per rilassarsi: Orro e compagne rientreranno in Italia per affrontare, sabato 11 gennaio 2025 alle 19:30, la sfida di campionato contro la Honda Olivero Cuneo sul campo del Palalido di Milano.

Per la sfida in terra portoghese, coach Lavarini si affida alla regia di Konstatinidou con Egonu in diagonale, Cazaute e Daalderop coppia di schiacciatrici, Heyrman-Kurtagic al centro e Gelin nel ruolo di libero.

L’avvio del match vede subito protagoniste Cazaute e Konstantinidou, che firmano i primi punti per Milano (2-1). Poco dopo, Daalderop piazza un break favorevole alle sue compagne. Alcune imprecisioni dell’FC Porto permettono alle milanesi di allungare fino al +4 (3-7), ma le padrone di casa reagiscono accorciando le distanze a -2 (7-9). Milano con Kurtagic ed Egonu ritorna a respirare e sul 9-14 coach Coelho chiama a raccolta le sue ragazze. Alla ripresa, un ace di Cazaute vale il 10-16 e arriva un’altra sospensione per Porto. Massimo vantaggio per la Numia che con ancora Egonu – già protagonista sul 10-18 con un monster block – tocca quota 12-20. Doppio cambio per Lavarini che inserisce Orro e regala a Smrek la prima apparizione in Champions. Finale di set a senso unico per le ragazze di Vero Volley: con Orro incisiva al servizio, arriva il 12-23, e Milano – con 11 set point a disposizione – conquista il primo set 13-25.

La seconda frazione si apre con un ace di Konstantinidou (0-1), seguito dal break di Daalderop che, come nel set precedente, porta Milano avanti sul 2-4. Il Porto, però, non si lascia intimorire: trova la parità sul 4-4 e passa in vantaggio per la prima volta nella serata (8-5). La Numia non perde il controllo, accorcia le distanze (12-11), ma le lusitane, con grande determinazione, allungano nuovamente sul 14-11. L’ingresso di Pietrini e Orro non basta a invertire l’inerzia del set per le meneghine che devono gestire il 20-16 per le padrone di casa. Milano, però, trova la svolta grazie al turno al servizio di Cazaute, che si rivela determinante per uscire dal momento di difficoltà e riagganciare il Porto sul 21-21. Sostenute dal calore del pubblico, le lusitane conquistano due set point (24-22), ma Milano li annulla con grande carattere. Con Sylla al servizio le ospiti ribaltano la situazione, ottengono a loro volta un set point (24-25) e chiudono il parziale.

L’ace messo a segno da capitan Orro – il sesto per Milano – inaugura anche il terzo parziale (0-1) e sullo 0-5 coach Coelho è costretto ad interrompere subito il gioco. Sul 2-8 Porto prova la reazione e agguanta due punti consecutivi. Primo punto in Europa per Smrek che mette a terra il 6-11 e dà il via alla ripartenza per Milano (6-13). Cazaute, con due punti vincenti, trascina la Numia fino al 7-16, ma il Porto prova ancora una volta a rispondere. Pietrini si accende nel finale e guida Milano sul 13-22. È di Smrek il punto che vale il match point (16-24), e poco dopo è ancora lei a mettere la firma sulla vittoria.

Le parole di Helena Cazaute

« Quella di stasera è una vittoria importante: volevamo fortemente conquistare i tre punti per la fine della Pool. Siamo state brave a rimanere sempre concentrate, soprattutto nel secondo set, che è stato combattuto e tutt’altro che semplice da gestire. Ora torniamo in Italia cariche e pronte per la prossima sfida di campionato ».

Il tabellino-

FC PORTO – Numia Vero Volley MILANO 0-3 (13-25, 24-26, 16-25) –

FC PORTO: Brianna Folashade 3, Durao 1, Swanson 4, Pinto 10, Joseph 9, Hoogers 3, Resende (L), Guedes (L), Rohr, Mercado Chavez 2, Coelho 3, Monteiro. Non entrate: Mariano Vieira, Correia. All. Coelho.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 13, Heyrman 8, Konstantinidou 4, Kurtagic 7, Egonu 12, Daalderop 8, Gelin (L), Pietrini 3, Smrek 5, Sylla, Orro 2. Non entrate: Guidi, Danesi, Fukudome (L). All. Lavarini.

ARBITRI: Geukes, Strandson.

Durata set: 21′, 29′, 23′; Tot: 73′.

MVP: Helena Cazaute (Numia Vero Volley Milano)