Cev Cup: Novara sconfitta in casa del Kuzeyboru 

AKSARAY (TURCHIA) -Cammino in salita nei Playoff di CEV Cup per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, sconfitta 3-1 ad Aksaray dal Kuzeyboru nella gara d’andata complice una prestazione monstre dell’opposto di casa, Anna Lazareva (31 punti e 60% in attacco). Azzurre fallose in battuta e in attacco e, al netto di due parziali senza storia (uno vinto per parte), penalizzate negli altri due giocati testa a testa proprio dagli errori commessi. Per proseguire il percorso europeo, Novara è chiamata a una vera e propria impresa nella gara di ritorno del 22 gennaio al Pala Igor: le azzurre dovranno vincere 3-0 o 3-1 per guadagnarsi la disputa del golden set di spareggio, cruciale a quel punto per la qualificazione ai quarti di finale.

Kuzeyboru in campo con Kilic in regia e Lazareva in diagonale, Dimitrova ed Erkul al centro, Kurilo e Curuk in banda e Kinik libero; Igor con Tolok opposta a Bosio, Bonifacio e Aleksic centrali, Ishikawa e Alsmeier schiacciatrici e Fersino libero.

L’avvio è teso, con le formazioni che procedono testa a testa e Novara che mantiene inerzia favorevole con il primo tempo di Aleksic (5-6) per poi trovare il primo break con il mnuro di Bosio sul 6-8. Ancora a muro arriva il +3 (10-13) con Tolok ma le turche reagiscono e impattano con due muri in successione (14-14) per poi passare in vantaggio e scappare 16-14. Novara ricuce (16-16) ma Dimitrova a muro fa 19-17 e poco dopo la bulgara trova anche l’ace del 23-19. Mims entra in battuta e riapre tutto, favorendo il 23-22 di Tolok che poi firma anche il 24-23, salvo sparare out la palla, pesantissima, del 25-23.

Novara riparte con due muri di Bonifacio (2-2), che poi va in battuta e fa il vuoto (3-6, ace), imitata da Ishikawa che firma il 5-9 (ace) e costringe le turche al timeout. Non cambia l’inerzia, Novara scappa via 8-16 e poi 9-19 con Alsmeier a segno in pipe, ipotecando di fatto il parziale. Si chiude 15-25 con la tedesca ancora a segno.

Al rientro in campo, Novara cala il ritmo in battuta e il Kuzeyboru ne approfitta riportandosi subito avanti 7-4 mentre le azzurre commettono più errori del dovuto. Lazareva a muro fa 9-5, gli errori azzurri in attacco valgono il 15-8 che di fatto indirizza il parziale, con la solita Lazareva che trascina le sue al 19-10. Senza scossoni, un muro su Tolok vale il set point (24-12) e un attacco a segno dell’opposto turco sigilla il 25-13 (2-1).

Kurilo in battuta lancia le sue (ace, 4-1), due muri di Aleksic tengono a galla la Igor (5-5), che si porta addirittura 7-9 con le centrali protagoniste. Lazareva ricuce (9-9) e sorpassa con l’ace dell’11-10, nel punto a punto successivo Novara si mantiene a contatto fino al 15-15 (maniout di Ishikawa) salvo subire il break turco che vale il 18-15 e che complica tutto. Dimitrova tiene le distanze a muro (22-19) ma Bonifacio si vendica e rientra (22-21) mentre Lazareva conquista il match ball in maniout. Novara non si arrende (24-23) e troverebbe anche la parità ma il muro a segno di Tolok viene valutato out e, in assenza di videocheck (in CEV Cup è obbligatorio solo dalla semifinale), le azzurre subiscono il 25-23 che vale il 3-1.

Le parole del tecnico Lorenzo Bernardi

« Non abbiamo fatto una buona partita in battuta, rendendo così vita più facile a un avversario che invece ha la tendenza a soffrire in ricezione. Abbiamo pagato, soprattutto nel primo e nel quarto set, gli errori in attacco che sono stati incisivi sia in termini di quantità sia per il momento in cui sono arrivati, spesso nelle fasi decisive del parziale. Sono molto fiducioso riguardo la possibilità di compiere la rimonta nella gara di ritorno: queste competizioni si decidono sempre nella seconda sfida e noi avremo certamente l’occasione, davanti al nostro pubblico, di centrare un successo pieno e poi di giocarcela nel golden set ».

Il tabelino-

KUZEYBORU AKSARAY – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (25-23, 15-25, 25-13, 25-23)

KUZEYBORU AKSARAY: Kinik (L), Sevim, Dimitrova 11, Gulubay ne, Akpinar ne, Onal ne, Kilic 3, Erkul 6, Lazareva 31, Isik ne, Kurilo 13, Curuk 3. All. Bedestenlioglu.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Villani, Bosio 3, Bartolucci, De Nardi, Fersino (L), Alsmeier 11, Ishikawa 11, Mims, Bonifacio 15, Aleksic 6, Mazzaro ne, Tolok 20. All. Bernardi.

ARBITRI: Fragkakis, Zelenovic.

Durata set: 24′, 21′, 21′, 27′; Tot: 93′.