Cev Cup: Trento sfida il CSM Corona nell'andata dei Play Off

BRASOV (ROMANIA) - La Trentino Itas , dopo lo splendido colpo al PalaBarton contro la capolista Perugia in campionato, torna a giocare in Europa. La formazione del tecnico Fabio Soli sarà impegnata domani a Brasov in Romania, mercoledì 15 gennaio alle 16.30, in casa del CSM Corona nell'andata dei Play Off della Cev Cup.

L’anno solare 2025 prosegue ancora nel segno delle trasferte impegnative per i gialloblù che, dopo quelli di Modena e Perugia, affrontano il match in casa dei Campioni Nazionali rumeni, rituffandosi nelle competizioni internazionali ed in particolar modo in CEV Cup, manifestazione europea che sin qui li ha visti protagonisti di due turni precedenti (i sedicesimi e gli ottavi di finali), brillantemente superati con Galati e Benfica.

La Trentino Itas si presenterà al match priva del solo centrale Kozamernik e completerà la preparazione fra gli allenamenti di questa sera e di mercoledì mattina sul campo di gioco. Si tratterà della 230a partita internazionale di sempre della storia di Trentino Volley, la 146^ in trasferta, la 42a in CEV Cup, dove sino ad ora ha ottenuto la vittoria in trentacinque casi.

Le parole del tecnico Fabio Soli-

«Torniamo in Romania consapevoli che ci attende un impegno probabilmente ancora più complicato di quello sostenuto in questo Paese due mesi fa contro il Galati. Brasov è infatti la squadra che ha vinto l’ultimo scudetto locale ed è arrivato a questa fase del tabellone con alle spalle un buon percorso, sia nella competizione sia nel torneo nazionale. Il primo match da giocare in trasferta nasconde sempre molte insidie, specialmente se ci si arriva dopo un lungo viaggio e reduci dall’autentica battaglia di quasi tre ore che abbiamo sostenuto a Perugia. Servirà quindi porre molta attenzione nell’approccio alla partita, per cercare di portare la contesa subito sui binari desiderati che sono quelli della qualità e della continuità di prestazione ».

Quarta trasferta di sempre in Romania-

Quella in corso per Trentino Volley è la quarta trasferta di sempre in Romania, nazione visitata esattamente due mesi fa, in quel caso a Galati, fra il 13 novembre per l’andata dei sedicesimi di finale (vittoria per 3-1). Prima di questa stagione il Club gialloblù aveva giocato anche a Zalau l’8 dicembre 2010 (successo per 3-0) per la fase a gironi dell’edizione 2011 di Champions League e a Craiova il 13 gennaio 2015 (3-0) per i quarti di finale proprio di CEV Cup. In entrambi i casi, dopo la trasferta in Romania, Trento riuscì sempre a qualificarsi per la Finale di quella specifica manifestazione, vincendola nel 2011 a Bolzano e perdendola nel 2015 a Mosca.

Gli avversari-

Il CSM Corona di Brasov, città di quasi 240.000 abitanti nella regione della Transilvania, si appresta a giocare la partita casalinga di maggior prestigio della sua recente storia. Il ramo pallavolistico della polisportiva, che conta anche su squadre di rango in discipline come calcio, pallamano e hockey, è stato infatti inaugurato solo nel 2022, ma ha ottenuto subito grandi risultati: la promozione nel massimo campionato rumeno nel 2023 e la vittoria del titolo nazionale, strappato al Galati, nel 2024. Proprio per questo motivo nella stagione in corso è stata iscritta nelle liste dei turni preliminari di Champions League, sfiorando l’accesso alla fase a gironi, dopo aver eliminato nel primo turno i bosniaci dell’Ok Radnik Bijeljina, nel secondo gli svizzeri del Schönenwerd ed aver interrotto la sua corsa contro i greci dell’Olympiacos. Ripescata in 2025 CEV Cup, ha superato nei sedicesimi di finale i serbi del Novi Sad e negli ottavi gli estoni del Tallin. La rosa a disposizione dell’allenatore Laurentiu Lica (già opposto di buon livello con esperienze nel campionato francese), può contare sul palleggiatore argentino Arquez, sull’opposto azero Melnikov, sugli schiacciatori Gommans (olandese), Butler (australiano), Kovacevic, Stojsavljević e Kovac (tutti e tre serbi) e sui centrali Magdas e Lupu, assieme al libero Kantor gli unici tre elementi autoctoni del sestetto. In organico ci sarebbe anche il palleggiatore brasiliano Radke (già in SuperLega a Sora), che però non sarà della partita per infortunio. Nel massimo campionato rumeno attualmente si trova al quarto posto in classifica dietro la Dinamo Bucarest (ex squadra di Bela Bartha, con cui ha perso al tie break sabato sera), il Craiova (già avversario di Trentino Volley nell’edizione 2015 della CEV Cup) e lo stesso Galati, con ventinove punti e nove vittorie in tredici partite.

CEV CUP-ANDATA DEI PLAY OFF-

Mercoledì 15 gennaio 2025 Ore 16.30

CSM Corona di Brasov-Trentino Itas Arbitri: Varbanov-Savic