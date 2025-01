Champions League: Milano in Belgio per sfidare il Knack

ROESELARE (BELGIO)- Trasferta in Belgio per l 'Allianz Milano che, nella 5a partita della Pool C di Champions League, domani giovedì 16 gennaio, alle 20.30 sfiderà alla Tomabel Hall Roeselare il Knack, formazione già sconfitta dagli uomini di Piazza nella gara di andata. A Piano e compagni basterà vincere un set per avere la certezza del secondo posto che vale la qualificazione. Attualmente la classifica vede i polacchi di Zawiercie primi con 14 punti, seguiti da Allianz con 9, quindi Roeselare a 3 e Innsbruck a 1 polacchi e austriaci hanno una gara in più. Roeselare dovrebbe vincere gli ultimi due incontri da 3 punti e 3-0 per ambire alla piazza d’onore.

Reduce da due convincenti vittorie in SuperLega Credem Banca, Allianz Milano è chiamata a confermarsi nella massima competizione continentale per i club, per strappare una storica qualificazione. Con tre partite ancora da giocarsi nel raggruppamento in questo quarto round i giochi non sono ancora fatti.

Ieri sera l’Hypo Tirol Innsbruck ha lottato per un set poi si è arresa ai polacchi dell’Aluro Cmc Warta Zawiercie 0-3 (30-32, 13-25, 14-25).

Attualmente la classifica vede i polacchi di Zawiercie primi con 14 punti, seguiti da Allianz con 9, quindi Roeselare a 3 e Innsbruck a 1 polacchi e austriaci hanno una gara in più. Roeselare dovrebbe vincere gli ultimi due incontri da 3 punti e 3-0 per ambire alla piazza d’onore, mentre ad Allianz Milano sarà quindi sufficiente portare a casa un set, obiettivo che ha già intenzione di centrare proprio in Belgio.

Nella gara di andata, storico esordio milanese in Champions, lo Knack riuscì ad andare in vantaggio per 2-0 prima di capitolare. Non bastarono agli ospiti i 30 punti del potente schiacciatore 23enne Seppe Rotty per vincere il tie-break. Era il 13 novembre 2024. Poi Roeselare ha perso 3-0 con Zawiercie e vinto 3-2 contro Innsbruck, che affronterà nuovamente il 29 gennaio si presume a giochi ormai fatti. Nel campionato belga, Roeselare è prima con 32 punti davanti a Menen (avversario in Cev Cup di Milano lo scorso anno) e ad Ache, entrambi a 29. Lo Knack ha un record di 11 vittorie e 3 sconfitte in Patria e il prossimo 2 marzo si giocherà la Coppa del Belgio. A fine anno si è aggiudicata anche la Bene Cup contro gli olandesi dell’Orion Stars. Nella sua storia ha vinto 15 campionati, 16 coppe e 11 Supercoppe. Quella di quest’anno è inoltre la partecipazione numero 23 in Champions per la formazione del palleggiatore D’Ulst, ex Civitanova, per la 36ma volta in Europa. Il sestetto ideale dello Knack oltre ai già citati Rotty e D’Ulst comprende l’opposto Dermaux, lo scorso anno nel Menen, al centro il 35enne Coolman, allo Knack da una vita e il 23enne Lennert Van Elsen, il secondo schiacciatore ricevitore è un altro veterano, Verhanneman il libero Dennis Deroey. Per quando riguarda Allianz Milano, non sarà della partita soltanto il capitano Matteo Piano, che non ha potuto allenarsi in questi giorni a causa dei postumi della sindrome gastroenterica acuta che lo ha colpito durante la trasferta di Verona. Riflettori ancora una volta puntati sul belga milanese, Ferre Reggers, che prosegue il suo magic moment in SuperLega (Mvp a Verona) ed è stato inserito nel 6+1 ideale della Cev Champions League Men Fantasy in diagonale a Simone Giannelli, con Bieniek e Huber al centro, Kooy e Perrin laterali e Dagostino libero.

Le parole del Direttore Generale, Fabio Lini-

« Andiamo in Belgio da una delle squadre con maggiore esperienza europea, una formazione con un grande palleggiatore e un sistema di gioco collaudato. Non è ancora il momento di fare i conti secondo me, la squadra va in campo per vincere. Il recente percorso in SuperLega dimostra che possiamo vincere contro tutti. Poi, è vero, portare a casa un set vorrebbe dire essere secondi e giocarci così nell’ultima giornata primato e qualificazione. Se la squadra polacca è migliore di noi dovrà dimostrarlo in campo, così come lo Knack ».

L’inverno come di consueto è un susseguirsi di voci di mercato, c’è qualcosa che si può già ufficializzare?

« Sì, posso confermare il prolungamento dell’accordo con Damiano Catania, uno dei migliori liberi del mondo, che per il terzo anno consecutivo sarà a Milano. Un giovane campione che tutti abbiamo apprezzato dentro e fuori dal campo. Abbiamo una batteria di liberi con pochi eguali in Allianz Milano, con Catania e Matteo Staforini. Anche Staforini meriterebbe di giocare di più, certo, basta vederli in allenamento, con loro la palla non cade mai. Nella competizione sportiva però è così e in campo ci può stare un solo libero. Lo stesso discorso fatto per Staforini vale per un altro nostro giovane cresciuto nel vivaio Allianz Diavoli Powervolley, ovvero Tommaso Barotto. Abbiamo già avuto alcune manifestazioni di interesse da squadre di SuperLega anche per lui. Al netto che coach Piazza è il maggiore utilizzatore del doppio cambio sistematico nel nostro campionato, sarebbe bello che Tommaso potesse giocare di più, per dimostrare le cose fatte anche con le nazionali. Se dovesse arrivare una proposta di gioco, ma di gioco vero, per la SuperLega saremo felici di far fare un anno di esperienza da titolare al giocatore, che è un patrimonio della società. Da sempre l’obiettivo del nostro presidente Lucio Fusaro è fare crescere i nostri ragazzi che escono dal settore giovanili e riportarli a casa una volta maturi ».

Le parole del tecnico Roberto Piazza-

« Sarà una partita delicata come tutte le sfide di questo livello in Champions e in SuperLega. Andiamo in un palasport dove l’avversario ha i punti di riferimento e questo sarà un gap da colmare. Sappiamo che loro non saranno probabilmente perfetti e al completo. Ma noi andiamo comunque in Belgio per portare a casa la partita e il risultato, in modo da giocarci poi nell’ultima gara contro Zawiercie il primo posto nel girone. Rispetto alla gara di andata, noi siamo cresciuti nella consapevolezza della nostra forza. Era l’esordio in casa in questa competizione, contro lo Knack che ha grande esperienza in Europa e in Champions. Oggi Allianz Milano si conosce meglio, ha maggiore consapevolezza dei suoi mezzi e poi è cambiata la faccia, visto che arriviamo da due partite vinte in maniera davvero importante come quelle contro Monza e Verona ».

Le parole di Matey Kaziyski-

« Dopo una battaglia come quella di Verona è importante recuperare subito le forze, perché quella in Belgio non sarà certo una passeggiata. Roeselare in casa è un avversario ancora più temibile di come l’abbiamo vista a Milano. Sarà una partita difficile e non dobbiamo per niente mollare ».

CHAMPIONS LEAGUE-5a GIORNATA POOL C-

Giovedì 16 gennaio Ore.20.30