Champions League: Conegliano-Resovia vale il primo posto della Pool A

CONEGLIANO (TREVISO)- Conegliano, sotto le insegne A.Carraro Imoco, che contro Scandicci ha inanellato la terza vittoria consecutiva, torna in campo mercoledì 22 gennaio, alle ore 20.30 al Palaverde per affrontare l'ultimo impegno della Pool A di Champions League. Avversarie delle pantere saranno le polacche del Developres Resovia che cercheranno il colpaccio per scalzare dal primo posto del girone De Gennaro e socie, per avere una migliore posizione negli accomppiamenti nei i Quarti di Finale, impresa non certo facile visto che le ragazze di Santarelli hanno vinto tutte le 5 partite con un solo set perso, nel 3-1 dell'andata proprio con il Resovia, mentre le polacche sono al secondo posto con 4 vittorie e 1 sconfitta. Squadra al completo per coach Daniele Santarelli.