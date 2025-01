Challenge Cup: Chieri-Benfica per aprire la porta della semifinale

Il risultato centrato due settimane fa a Lisbona garantisce un vantaggio nell’ottica del passaggio del turno per cui sarà sufficiente perdere 2-3 o eventualmente aggiudicarsi il golden set di spareggio, ma le chieresi puntano a chiudere la pratica con una vittoria, anche per mantenere l’imbattibilità nelle coppe europee che arriverebbe a 33 risultati utili in altrettante partite giocate. Il primo set stagionale perso in Challenge nella gara d’andata è, se mai ce ne fosse bisogno, un ulteriore monito a non prendere sottogamba la formazione portoghese, che si è confermata ordinata e solida e andrà affrontata con la massima determinazione e concentrazione.

Il servizio a bordo campo durante la partita verrà svolto dalle ragazze dell’ARC Brume, in questi giorni ospiti della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nell’ambito della nuova collaborazione con la Federazione Catalana e il Cuneo Volley maschile.

Chi fra Chieri e Benfica passerà il turno conoscerà giovedì l’avversaria che affronterà in semifinale. Sarà l’Olympiacos o il Galatasaray. Nella gara d’andata le turche hanno vinto 0-3 in Grecia.

CHALLENGE CUP-RITORNO QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 22 gennaio Ore 20.00-

Reale Mutua Fenera Chieri '76-Benfica Arbitri: Grellier, Petsche (andata Benfica- Reale Mutua Fenera Chieri '76 1-3 (25-20, 14-25, 20-25, 19-25)