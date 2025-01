Champions League: Conegliano batte Resovia e vince la Pool A

VILLORBA (TREVISO)- L' A.Carraro Imoco Conegliano supera se stessa giocando la partita perfetta contro il Developres Resovia. Le pantere si sono imposte con un larghissimo 3-0 (25-11,25-15,25-19), concedendo alle polacche solo 45 punti nei tre set chiudendo la Pool A imbattuta con un solo set al passivo quello perso proprio a Resovia nella gara di andata. Con queso successo,Conegliano si qualifica al secondo posto nel ranking delle qualificate e affronterà nei quarti la vincente proprio tra Resovia e lo Stoccarda, con formula andata e ritorno. In palio la qualificazione alla Final Four di maggio.

Avvio travolgente delle Pantere che vogliono fare il massimo in questo match per strappare la migliore posizione possibile in vista del ranking per i quarti di finale. Il sestetto scelto da coach Santarelli ha il piglio delle grandi occasioni, con Wllosz-Haak, Lubian-Fahr, Gabi-Zhu, libero De Gennaro, mette subito le marce alte e con una pressione che inizia dalla battuta fanno subito vedere le loro intenzioni: Haak va in cielo a schiacciare, Lubian attacca la fast e poi mura per il 4-8, Gabi e Zhu mettono giù palloni pesanti (5-11), poi un gran turno di una super Marina Lubian che con tre aces in fila dà un’altra spallata che tramortisce definitivamente le polacche (17-6). I fondamentali “terminali”, la battuta e il muro, danno parecchie soddisfazioni all’A.Carraro Imoco che chiude un set praticamente perfetto (70% in attacco!) per 25-11.

Se nel primo set era stato l’attacco a fare faville per le Pantere, nel secondo con Resovia che prende meglio le misure alle attaccanti gialloblù, è la difesa a dare il “boost” alla squadra di coach Santarelli. Prima l’eterna Monica De Gennaro, poi Gabi e Zhu, fanno gli straordinari nella linea arretrata e danno spettacolo a suon di tuffi e salvataggi che consentono ricostruzioni-punto alla squadra di casa. Gli attacchi di Haak e una pressione al servizio sempre costante fanno il resto e dopo u a fase equilibrata prendono il largo (18-12). Le conclusioni da posto 4 di Gabi e Zhu sono una soluzione sicura per capitan Wolosz, che si sbizzarrisce contro le sue connazionali, mettendo in ritmo anche la batteria dei centrali: Sarah Fahr sigla il 23-15, poi Lubian mura e si chiude il secondo set per 25-15 con il pallonetto di Zhu Ting.

Nel terzo set il match è più equilibrato, Machado e Fedusio affiancano il fenicottero Korneluk nel dare sostanza all’attacco del Resovia e l’A.Carraro Imoco deve combattere punto a punto per tutta la fase iniziale (10-9). E’ il momento di spingere, Isabelle Haak (top scorer con 18 punti) continua a colpire da seconda linea, Marina Lubian si dimostra in forma smagliante piazzando un altro “monster block” (chiuderà con 4, 11 punti totali e MVP del match!) e Conegliano prova a scappare: 14-11. Resovia risponde con energia provando a rientrare nel match, ma De Gennaro e compagne senza strafare giocano con ordine e si affidano ai colpi di Haak e Zhu per portare a termine la loro missione. 25-19 il finale, con soli 45 punti concessi alle polacche.

In virtù di questo netto risultato nel “ranking” dei gironi l’A.Carraro Imoco Conegliano si piazza così alla chiusura delle ostilità come “seconda tra le migliori prime”. In virtù del secondo posto quindi la squadra gialloblù affronterà nei quarti di finale (andata e ritorno), la vincente dell’ottavo di finale tra Stoccarda e proprio il Resovia.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« Ci siamo meritati questa bella vittoria, la volevamo fortemente. Ho chiesto alle ragazze una bella prestazione, di spingere da subito. Lo abbiamo fatto senza pensare a quello che succedeva negli altri camp, non ci interessava sapere chi avremmo affrontato nei quarti. L’obiettivo era quello di ottenere il miglior risultato possibile come facciamo sempre. Abbiamo fatto due set meravigliosi, perfetti che mi hanno reso orgoglioso della squadra. Stiamo tornando quello che sappiamo di essere. Non potevamo deludere questo meraviglioso pubblico che ha capito che avevamo bisogno del suo sostegno e non ce lo hanno fatto mancare ».

Il tabellino-

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-DEVELOPRES RESOVIA 3-0 (25-11,25-15,25-19)

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 1, Haak 18, Lukasik, Zhu 10, De Gennaro, Fahr 5, Gabi 10, Lubian 11, Seki, Adiwge ne, Bardaro ne, Lanier ne, Eckl ne, Chirichella ne. All. Santarelli

DEVELOPRES RESOVIA: Korneluk 8, Jasper 6, De Jesus Machado 6, Centka 2, Wenerska, Szczyglowska, Chmielewska ne, Fedusio 8, Dudek ne, Vicet Campos ne, Fedorek, Kubas ne, Jurczyk 1. All.Masek

ARBITRI: Robles Garcia (Spa) e Goncalves (Por)

Durata set: 19′,22′,24′ Tot:65’

MVP: Marina Lubian (A.Carraro Conegliano)

Spettatori: 3880