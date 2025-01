Champions League: Milano si prende la rivincita sul VakifBank

MILANO- Trova il riscatto e la vittoria la Numia Vero Volley Milano che, di fronte a oltre 4000 tifosi accorsi al Palalido, ha superato 3-1 (25-21; 16-25; 25-22; 25-19) la corazzata turca del VakifBank Istanbul nell’ultima giornata della Pool C di CEV Champions League. La formazione milanese, che all’andata in Turchia si era arresa per 0-3, può così festeggiare tra le mura di casa ma solo a metà: grazie al successo odierno le due squadre sono a pari punti ma avendo ceduto il secondo set (16-25) alle ospiti, le meneghine non possono accedere direttamente ai Quarti di finale della competizione, dovendo così disputare un turno aggiuntivo contro le tedesche del Palmberg Schwerin. La prima squadra femminile del Consorzio ha messo in campo una bella prestazione, e con grinta e determinazione si è aggiudicata il primo parziale 25-21; nel secondo set le turche hanno trovato il giusto ritmo per staccare le avversarie e pareggiare i conti (16-25). Dominio da parte di Milano che nella terza e quarta frazione non ha lasciato spazio alle ospiti e guidata da Daalderop e Sylla ha messo un punto alla sfida. MVP della serata Capitan Alessia Orro, che ha mandato in doppia cifra ben quattro atlete: Egonu (20), Daalderop (16), Sylla (15) e Danesi (10). Giusto il tempo per festeggiare e le ragazze di coach Lavarini sono già chiamate a tornare in campo: domenica 26 gennaio alle ore 17:00 saranno alla E-Work Arena per il confronto contro l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, valido per la settima giornata di ritorno di Serie A1 Tigotà.

Sestetto collaudato per coach Lavarini che schiera Orro-Egonu in diagonale, Sylla e Daalderop come schiacciatrici, Danesi-Kurtagic coppia al centro e Gelin nel ruolo di libero.

È Sylla a mettere a segno il primo punto del match per la Numia Vero Volley (1-1), mentre la diagonale di Egonu non perdona le turche e regala il break (4-2). Il VakifBank trova però velocemente la parità sul 5-5. L’ace di Daalderop fa esaltare tutto il Palalido e segna per Milano un nuovo vantaggio di +3 (9-6). Ancora una volta le turche provano ad avvicinarsi, ma Danesi al centro è implacabile e con un monster block mantiene le sue avanti (13-10). Una sfida da subito combattuta: di nuovo il Vakif tenta l’aggancio sul 14-14, ma la risposta di Daalderop arriva prontamente e sul 17-14 coach Guidetti chiama il time-out. Alla ripresa si accende anche Kurtagic che mette a terra il muro del 19-16 e nuova sospensione per la panchina turca. Sylla per due volte gioca con la difesa avversaria e trova il 22-18. Danesi firma il primo di tre set-point (24-21), con Daalderop a chiudere subito il parziale 25-21.

Inizio di seconda frazione infuocato con entrambe le formazioni che conoscono la posta in palio. Dopo una partenza sprint da parte del VakifBank (0-3), la Numia Vero Volley è brava a rimanere in scia e a riportarsi in parità sul 4-4. La squadra ospite riesce però a trovare il ritmo giusto per staccare le avversarie e prendersi il comando sul 6-11. Milano prova a rispondere, ma il VakifBank suona la carica e si mantiene avanti 11-17. Incrementano ancora le turche che sull’11-19 costringono coach Lavarini al time-out. Alla ripresa le padrone di casa fanno sentire la loro voce, riavvicinandosi 16-22 e questa volta è Guidetti a richiamare le sue ragazze. Al rientro in campo, il Vakif si aggiudica il set 16-25.

Milano si vuole lasciare alle spalle il parziale precedente e trova subito il vantaggio (3-1), ma le avversarie non vogliono stare a guardare e riportano il gioco in equilibrio. La parità si interrompe in favore di Milano sull’8-6. L’ace di Orro sul 10-7 spinge la panchina turca alla sospensione. La diagonale di Sylla prima e i monster block di Egonu e Daalderop dopo portano la Numia avanti di +5 (13-8), con l’ace dell’olandese sul 17-11 che costringe coach Guidetti alla sospensione. La formazione ospite prova a rientrare, ma Sylla pizzica la riga dei nove metri e mette a terra il 18-13. Nonostante i tentativi da parte delle turche, le meneghine continuano a spingere e con Heyrman trovano il 23-17. Sono quattro i set point a disposizione per Milano (24-20), con il Vakif che però annulla i primi due. Vero Volley può ancora contare su due occasioni e a chiudere senza esitazioni è Sylla (25-22).

In avvio di quarta frazione, dopo il break per il VakifBank, Milano trova grinta e determinazione e si prende il contro break (5-3). Le padrone di casa mantengono la guida fino al 10-10. L’ace di capitan Orro riporta avanti di due le meneghine e coach Guidetti sceglie di interrompere subito il gioco. Milano, spinta dal suo pubblico, non accenna a rallentare e aumenta il margine di vantaggio: +5 e 20-15. Egonu trascinatrice: guida le sue al 23-18, mentre Danesi trova il match point per Milano (24-19). A chiudere è Daalderop che regala così la vittoria alla Numia Vero Volley Milano per 25-19.

Le parole di Laura Heyrman-

« Oggi abbiamo giocato una bella partita, non abbiamo mai mollato contro una squadra di altissimo livello. Passiamo come seconde in un girone difficile; il nostro cammino in Champions League sarà un po’ più lungo di quello che speravamo, ma la prestazione di questa sera ci fa ben sperare ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – VAKIFBANK ISTANBUL 3-1 (25-21; 16-25; 25-22; 25-19)

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute, Gelin (L), Guidi, Heyrman 9, Pietrini, Danesi 10, Orro 4, Konstantinidou, Kurtagic 2, Smrek 1, Sylla 15, Egonu 20, Daalderop 16. N.E.: Fukudome (L). All. Lavarini.

VAKIFBANK ISTANBUL: Ozbay 2, Aykac Altintas (L), Van Ryk 16, Bosetti 2, Kipp, Sila 1, Yuan 12, Cebecioglu 2, Gunes 1, Akbay, Markova 23. N.E. Frantti, Uyanik, Acar (L). All. Guidetti.

ARBITRI: Alexandros Mylonakis, Roy Bensimon

Spettatori: 4349

Durata set: 25′, 26′, 28′, 27′. 106′

MVP: Alessia Orro (Numia Vero Volley Milano)