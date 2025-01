Coppa Italia: da domani a Bologna la Final Four 

CASALECCHIO DI RENO (BOLOGNA)- L'attesa è finita, domani si apre la 47a edizione della Final Four di Coppa Italia . Le protagoniste saranno in campo per le due semifinali in un Unipol Arena sold out. Le prime quattro in classifica al giro di boa della Regular Season hanno fatto valere il fattore campo nelle gare secche dei Quarti di finale, andate in scena il 29 e 30 dicembre 2024, e ora si sfidano nella Final Four. Alle 16.15 di domani sabato 25 gennaio (con ampio prepartita su Rai Play), è in programma il confronto tra Sir Susa Vim Perugia, prima testa di serie, che nei Quarti ha eliminato in tre set Modena, e Rana Verona, quarta classificata al termine del girone di andata, che ha avuto la meglio al tie-break contro Piacenza. I Block Devils, campioni d’Italia uscenti, sono detentori della Coppa Italia, trofeo che hanno vinto anche nel 2018, 2019, e 2022, ma devono fare i conti con l’assenza di Oleh Plotnytskyi e con i postumi delle prime frenate stagionali, mentre gli scaligeri, trascinati dai punti di Noumory Keita, hanno centrato un risultato storico raggiungendo la due giorni decisiva per l’assegnazione del titolo, ma non si sentono per nulla appagati. La seconda gara nel tabellone è il remake della Semifinale iridata di dicembre in Brasile. Di nuovo faccia a faccia l’Itas Trentino Campione d’Europa, in cerca della quarta Coppa Italia dopo quelle alzate al cielo nel 2010, 2012 e 2013 e la Cucine Lube Civitanova, squadra piena di emergenti, che nelle ultime settimane ha alzato il livello. I dolomitici, secondi nel ranking della Final Four, hanno eliminato Cisterna in quattro set nei Quarti, mentre i marchigiani, terzi in campionato dopo la prima metà della stagione regolare, hanno interrotto il digiuno piegando al tie-break Milano e tornando in Final Four dopo tre anni di assenza per sognare l’ottavo trofeo con la coccarda tricolore dopo quelli vinti nel 2001, 2003, 2008, 2009, 2017, 2020 e 2021.

Sfida n. 43 tra Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona, con gli umbri che hanno una tradizione favorevole contro gli scaligeri, 35 vittorie e 7 stop. En plein bianconero nei quattro precedenti in Coppa Italia con i veronesi, andati in scena nel giro di tre anni, sempre nei Quarti: i 3-0 inflitti nella stagione agonistica 2013/14 e in quella 2014/15, ma anche il tie-break esterno vincente all’andata e il 3-1 casalingo nell’incontro di ritorno del 2015/16. I Block Devils hanno vinto l’ultima Coppa Italia battendo Monza nella Finalissima e ora vogliono confermarsi anche se devono rinunciare a un top player come Oleh Plotnytskyi e hanno l’esigenza di cancellare le uniche due sconfitte stagionali, in casa con Trento e a Civitanova. La formazione veneta, al debutto nella Final Four, è mossa da entusiasmo e sa di avere le risorse per lottare con ogni rivale, grazie anche al bonus di punti garantiti dal bomber maliano Noumory Keita. Tre gli ex Verona: Massimo Colaci, Sebastian Solé e coach Angelo Lorenzetti. Yuki Ishikawa è a 25 punti dai 3000 in Italia, Marco Vitelli è alla gara n. 300 in carriera.

Il confronto n. 102 tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, con i marchigiani avanti 55 a 46 nei precedenti, è il remake della recente Semifinale iridata vinta dai dolomitici al Mondiale per Club e ripropone una sfida disputata ben otto volte in Coppa Italia, di cui tre in Semifinale. Un faccia a faccia già visto cinque volte negli ultimi dodici mesi, in tre manifestazioni diverse, tra cui due internazionali, ovvero Champions League e Mondiale. Di tutti gli scontri diretti, 27 sono riferiti a un incontro di semifinale in cinque kermesse differenti: 17 nei Play Off, 2 in Supercoppa Italiana, 4 in Champions League, 1 nel Mondiale per Club e 3 in Coppa Italia (11 vittorie dei trentini, 16 dei marchigiani). Quattro gli ex nei roster: da una parte Gabi Garcia Fernandez, Nicola Pesaresi e Kamil Rychlicki, dall’altra Marko Podrascanin. Giovanni Gargiulo a 4 punti dai 1000 in carriera, Barthelemy Chinenyeze a 7 sigilli dai 1500 in Italia.

LE DUE SFIDE-

Sir Susa Vim Perugia - Rana Verona

PRECEDENTI: 42 (35 successi Sir Susa Vim Perugia, 7 successi Rana Verona)

EX: Massimo Colaci a Verona nel 2008/09, 2009/10; Sebastian Solé a Verona nel 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Angelo Lorenzetti a Verona nel 2006/07

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Vim Perugia)- « Finalmente ci siamo. La Final Four Del Monte® Coppa Italia è davvero una manifestazione esaltante. Una vera e proprio festa del nostro sport. Anche questa volta cercheremo di giocarcela con orgoglio e al massimo delle nostre capacità per poter giocare due giorni in quella splendida cornice. Consapevoli della difficoltà che Verona ci riserverà vogliamo giocare questa Semifinale da subito con uno spirito battagliero ».

Radostin Stoytchev (Allenatore Rana Verona): « L'ultima e quella che ci attende sono due partite differenti, anche come avversario. Pur rispettando la squadra di Modena, che è forte, Perugia è di una qualità diversa. A me piace sottolineare come la qualità della partita precedente non deve cambiare l’impegno e la volontà di crescere che ognuno dovrà mettere il giorno dopo. Se la squadra capisce questo, il rendimento migliora sempre e tanti lo hanno già capito. Mi interessa che non facciamo mai passi indietro come qualità del lavoro. Tutti hanno il diritto di giocare male, ma pretendo che nessuno abbia il diritto di lavorare male. Per me è come se fosse la prima volta, come fossi un giovane allenatore che affronta la sua prima Final Four, perché da quando sono a Verona non avevamo mai raggiunto un risultato simile ».

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova

Sarà il remake dello stesso confronto già andato in scena otto volte nella competizione, di cui tre in semifinale. La sfida si è giocata in ben cinque circostanze negli ultimi dodici mesi, in tre manifestazioni differenti, fra cui due internazionali (Champions League e Mondiale); la Cucine Lube è l’avversario più affrontato in gare ufficiali da Trentino Volley. Fra le 101 partite già in archivio, ben 27 sono riferite ad un incontro di semifinale in cinque competizioni differenti: 17 nei Play Off, 2 in Supercoppa Italiana, 4 in Champions League, 1 nel Mondiale per Club e 3 in Coppa Italia: undici le vittorie gialloblù, sedici quelle marchigiane.



PRECEDENTI: 101 (55 successi Cucine Lube Civitanova, 46 successi Itas Trentino)

EX: Gabi Garcia Fernandez a Lube nel 2021/22, 2022/23; Nicola Pesaresi a Lube nel 2016/17; Kamil Rychlicki a Lube nel 2019/20, 2020/21; Marko Podrascanin a Trento nel 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24

Gabi Garcia (Itas Trentino)- « A Bologna parteciperò per la prima volta da quando sono gioco in SuperLega alla Final Four di Coppa Italia e affronterò subito la Cucine Lube che mi ha lanciato a questi livelli. Ritroverò dall’altra parte della rete vecchi compagni di squadra come Bottolo, Chinenyeze e Balaso e sarà un grande piacere, perché sarà una partita di altissimo livello, come l’intera due giorni di gare offrirà uno spettacolo straordinario. Ai tifosi promettiamo il massimo impegno, daremo tutto e non molleremo mai per ottenere l’accesso alla Finale ».

Mattia Boninfante (Cucine Lube Civitanova)- « Siamo arrivati a un grande appuntamento, questi sono giorni importanti per il Club e la squadra. Il Mondiale ci ha mostrato l’approccio dell’Itas alle gare da dentro o fuori, quindi dovremo contrastare l’aggressività gialloblù fin dall’inizio ed essere più sul pezzo rispetto alla Semifinale iridata. Si giocherà in campo neutro e partiremo alla pari, è in corso una maturazione importante nel nostro gruppo e questa due giorni sarà un bel banco di prova. Per me è un onore andare a Bologna con una maglia che mi sta dando tanto, questi sono i palcoscenici più belli in cui indossare il biancorosso. La vittoria con Perugia in campionato ci ha dato una bella spinta, dobbiamo cavalcare l’onda ».

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR-

Semifinali-

Sabato 25 gennaio 2025, ore 16.15

Sir Susa Vim Perugia - Rana Verona

Sabato 25 gennaio 2025, ore 18.30

Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova

Finale –

Domenica 26 gennaio 2025, ore 15.15