Starting Six: parata di stelle alla Final Four di Coppa Italia

ROMA -Starting Six nella puntata dedicato all’universo maschile non potrebbe che essere dedicato, in apertura, alla Final Four di Coppa Italia in programma, il 25 e 26 gennaio, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

Match&Play mette a fuoco le due semifinali del torneo che saranno Perugia-Verona e Trento-Civitanova con gli uomini di Stoytchev e quelli di Medei che cercheranno di ribaltare i pronostici che vedono le due formazioni che guidano la Superlega in veste di favorite. Nella sfida che oppone Block Devils e scaligeri potrebbe pesare la perdurante assenza di Plotnytsky, una grave perdita a cui la squadra di Lorenzetti dovrà abituarsi a far fronte per tutto il resto della stagione. Giannelli e compagni hanno però risorse tali nella rosa per poter continuare a dominare la scena stagionale. Verona punta sulla potenza del maliano Keita, re dei bomber in campionato, per giocarsi al meglio le proprie carte. Nell’altro match Civitanova, che sta attraversando un’ eccellente momento di forma e di crescita, dopo aver battuto Perugia in campionato la settimana scorsa, ora è pronta a dar battaglia ad una Trento che in questo periodo non sembra essere all’apice delle proprie potenzialità. L’edizione numero 47 della Coppa Italia sarà anche ricca di novità e di sperimentazioni. Si cambierà campo una sola volta nell'arco delle partite, sarà utilizzato il timer dei 15 secondi tra un’azione e l’altra per evitare perdite di tempo, ed inoltre sarà possibile chiamare un solo time out per set.

Sfide tra bomber ci propone quelli che saranno gli attaccanti più attesi nelle semifinali. Ben quattro dei migliori marcatori della Superlega saranno protagonisti della Final Four. Su tutti il già citato Keita, capocannoniere indiscusso in campionato, poi Michieletto, schiacciatore di Trento e della nazionale, Adis Lagumdžija opposto di Civitanova e Ben Tara di Perugia chiamato a non far rimpiangere Plotnytsky.

Come un ‘Olimpiade ci rammenta come in campo a Casalecchio di Reno ci saranno alcuni dei migliori atleti del pianeta, provenienti da ben 22 paesi di tutti e cinque i continenti.