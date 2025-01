Cev Cup: Trento si gioca col Brasov l'accesso ai quarti di finale

TRENTO- La Trentino Itas, dopo la delusione in Coppa Italia, torna a giocare in Cev Cup per conquistare i quarti della seconda competizione europea. Dopo la vittoria dell'andata per 1-3 in Romania la squadra di Soli scenderà in campo domani alle 20.30 davanti al pubblico dell' ilT quotidiano Arena di Trento contro CSM Corona Brasov, a Michieletto e soci basterà vincere due set per passare il turno.

QUI TRENTINO ITAS-

L’ultima partita ufficiale di gennaio propone ai gialloblù un appuntamento particolarmente importante: in palio vi è infatti il pass per entrare fra le prime otto squadre della seconda competizione continentale; per staccarlo, dopo il successo per 3-1 nella gara d’andata di due settimane fa in Romania, servirà vincere almeno due set.

La Trentino Itas rifinirà la preparazione fra gli allenamenti di questa sera e di giovedì mattina alla ilT quotidiano Arena che, pur con nomi differenti (prima PalaTrento, poi BLM Group Arena), si appresta ad ospitare l’85^ partita internazionale di Trentino Volley. Il bilancio è di 71 vittorie e 13 sconfitte; solo tre di queste sono riferite alla CEV Cup e l’ultima risale a poco meno di dieci anni fa: 4 aprile 2015 per 1-3 con la Dinamo Mosca nella finale d’andata dell’edizione 2015, poi persa con i russi al golden set.

Le parole del tecnico Fabio Soli-

« La partita di giovedì rappresenta per noi l’opportunità di rimetterci immediatamente in gioco in un momento emotivamente delicato. Tornare subito in campo sarà l’occasione per accantonare le scorie della semifinale di Coppa Italia con la Lube e guardare oltre, fiduciosi nei nostri mezzi, verso i nostri prossimi obiettivi. Il Corona Brasov ci ha chiaramente mostrato nella partita di andata le sue caratteristiche di squadra solida e pronta a metterci in difficoltà, dovremo pertanto farci trovare subito pronti ».

CEV CUP- GARA DI RITORNO PLAY OFF-

Giovedì 30 gennaio Ore 20.30

Trentino Itas-CSM Corona Brasov Arbitri: Kralovic, Enkerli (Andata CSM Corona Brasov- Trentino Itas 1-3 (25-21, 17-25, 21-25, 23-25)