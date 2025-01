Champions League: Monza supera i e vola ai quarti

MONZA- Torna alla vittoria in CEV Champions League la MINT Vero Volley Monza e lo fa nel momento più bello. Beretta e compagni si sono aggiudicati in quattro set 3-1 (23-25; 25-22; 25-19; 25-22) l’ultima partita della Pool B contro la formazione tedesca dell’Helios Grizzlys Giesen , regalandosi così da capolista l’accesso diretto ai quarti di finale della massima competizione continentale per club. Un risultato storico per il club monzese che continua così il suo percorso in Europa. Contro i Grizzlys, Monza ha messo in campo una prestazione decisa e con grinta, dopo aver perso il primo parziale, ha dominato i restanti tre set. Determinante il doppio ingresso in campo di Averill e Frascio, nominato MVP e autore di 14 punti. In doppia cifra per Monza anche Rohrs con 17 palloni a terra, Averill e Marttila con 10 ciascuno. Una serata di prime volte per la MINT: oltre al premio di Frascio, in campo anche Woo Jin Lee, a segno con un punto. Forti di questo successo, i ragazzi di coach Eccheli si apprestano ad affrontare una nuova decisiva, sfida in SuperLega Credem Banca. Domenica 2 febbraio alle ore 17:00 arriva all’Opiquad Arena la Sonepar Padova per un match tutto da vivere “All for One”.

Per questa ultima sfida della Pool, coach Eccheli schiera in campo Kreling in regia con Szwarc in diagonale, Rohrs e Marttila come schiacciatori, Beretta e Di Martino al centro e Gaggini nel ruolo di libero.

Il primo punto della partita per la MINT lo mette a segno Szwarc (1-2) seguito da capitan Beretta per il 2-3. E’ ancora l’opposto canadese di Monza a trovare la parità sul 4-4. Rohrs prova a staccare i suoi sul 10-9, ma arriva subito la risposta del Giesen che ristabilisce l’equilibrio. Lunga fase di punto a punto con nessuna delle due squadre che riesce a prendersi il comando fino al 15-17 per gli ospiti e time-out per coach Eccheli. Alla ripresa la MINT agguanta il 17-17 e si torna in parità. I tedeschi scappano di nuovo avanti ma solo di due (18-20), e i monzesi con il monster block di Marttila restano in scia (21-22). Dopo la sospensione di coach Stein, la MINT con Di Martino trova il 22-22. Il Giesen si conquista un set point e chiude 23-25.

Marttila e Szwarc inaugurano il secondo parziale e provano a scuotere Monza dal precedente (2-1). I Grizzlys si prendono il contro break e sul 3-5 costringono la panchina brianzola alla sospensione. Gli ospiti scappano avanti (4-8) e si registra l’ingresso in campo di Frascio e Averill. Nuovo vantaggio per il Giesen che si prende il 7-12 e costringe Monza ad una reazione. Trascinata da Frascio la MINT si riscuote ed è suo l’ace del 10-13, che costringe la panchina avversaria a chiamare il time-out. I tedeschi riallungano, ma i brianzoli si portano a -1 (15-16) e poi trovano la parità. Sono i padroni di casa a spezzare l’equilibrio e prendersi il 22-20. Marttila va per il set-point (24-22) e chiude il monster block di Di Martino 25-22.

E’ un altro muro – di Averill – a consegnare a Monza il primo break della terza frazione (4-2). Frascio mette a segno il 7-3 e coach Stein chiama a raccolta i suoi ragazzi. Il monster block di Kreling regala un +5 (9-4) ai monzesi. Rohrs e la sua diagonale mantengono i padroni di casa avanti (12-7), ma Champlin prova ad accorciare per i suoi. Il turno al servizio di Frascio riporta la MINT avanti di +4 (14-10), mentre uno scatenato Averill al centro mette a terra il 16-12. Il Giesen si riporta a contatto, ma Di Martino rimette distanza e Monza tocca quota 20-16. Massimo vantaggio per i monzesi (22-16) che con il centrale a stelle e strisce trovano il set point (24-18). Gli avversari annullano il primo, ma Marttila mette fine al parziale: 25-19 e 2-1 per Monza.

Partenza aggressiva nella quarta frazione per la MINT che si prende subito il comando (5-3). Sono ancora Rohrs e Frascio a guidare Monza e sul 10-7 arriva la richiesta dei 30″ per il Giesen. Al rientro in campo, i brianzoli non hanno intenzione di fermarsi e con Averill trovano il 13-8. Massimo vantaggio per i padroni di casa che con Di Martino – a segno con due punti consecutivi – volano sul 19-12. Fuori Rohrs, dentro Lee che si mette subito in mostra con il 22-16. Averill trova quattro match point (24-20), ma il Giesen annulla i primi due e coach Eccheli sospende il gioco. Alla ripresa è Frascio a chiudere il set e la partita e regalare così a Monza il passaggio diretto del turno.

Le parole di Diego Frascio-

« La partita è andata molto bene: all’inizio abbiamo faticato un po’, ma poi ci siamo ripresi alla grande. È la mia prima volta da MVP ed è stato magnifico; ringrazio la squadra che mi supporta e tutto il pubblico per il tifo, che mi fa sentire a mio agio. Sono contentissimo di questo risultato, non ci credo ancora ».

Il tabellino-

MINT VERO VOLLEY MONZA – HELIOS GRIZZLYS GIESEN (GER) 3-1 (23-25, 25-22, 25-19, 25-22) –

MINT VERO VOLLEY MONZA: Averill 10, Beretta 2, Di Martino 7, Frascio 14, Gaggini (L), Kreling 2, Lee 1, Mancini, Marttila 10, Rohrs 17, Szwarc 5. Non entrati Juantorena, Picchio. All. Eccheli Massimo.

HELIOS GRIZZLYS GIESEN (GER): Sinfronio 13, Klimm, Ahyi 14, Baxpohller 5, Rura 8, Breilin (L), Hatch 1, Roling 3, Ahr, Gunthor 12, Champlin 16. All. Stein.

ARBITRI: Cambre, Popovic.

Durata set: 25′, 28′, 29′, 31′; tot: 113′

MVP: Diego Frascio (MINT Vero Volley Monza)

Spettatori: 901