Cev Cup: Novara-Plovdiv vale la semifinale

NOVARA- Martedì di Coppa Cev per l'Igor Gorgonzola Novara che stasera alle 20.00 al Pala Igor affronterà le bulgare del Maritza Plovdiv che nella scorsa stagione hanno vinto il campionato del loro paese . La formazione balcanica è reduce dalla Champions League, in cui si è classificata terza nella fase a gironi nella pool con Conegliano, conquistando due vittorie e quattro sconfitte. La gara di ritorno è in programma in Bulgaria tra quindici giorni, il 18 febbraio.

Le parole di Federica Squarcini-

« Abbiamo la possibilità di giocare la prima partita in casa e sarà importante sfruttare al meglio il fattore campo e l’apporto del nostro pubblico che, abbiamo visto nel turno precedente con il Kuzeyboru, sa davvero fare la differenza. Con la partita di Busto è iniziato quello che sarà un mese di fuoco, in cui dovremo essere brave ad affrontare al meglio un match alla volta. Il Maritza Plovdiv è una squadra che da anni oramai è ospite fissa delle competizioni internazionali, arriva dalla Champions League e sicuramente farà di tutto per prolungare la propria avventura europea. Noi però vogliamo andare avanti, per noi la CEV Cup è un obiettivo prestigioso e importante e scenderemo in campo con il desiderio di iniziare al meglio questa doppia sfida ».

CEV CUP-ANDATA DEI QUARTI DI FINALE-

Martedì 4 Febbraio Ore 20.00

Igor Gorgonzola Novara- Maritza Plovdiv Arbitri: Miklosic,Butto