Champions League: Milano nella tana dello Schwerin per giocarsi l'accesso ai Quarti

SCHWERIN (GERMANIA)- La Numia Milano vuole fortemente proseguire il suo cammino in Champions League. Penalizzata dal quoziente set a favore del VakifBank nella fase a Pool la squadra di Lavarini scenderà in campo domani, mercoledì 5 febbraio alle ore 18.00 (diretta DAZN e Sky), alla Palmberg Arena per sfidare le tedesche del SSC Palmberg Schwerin formazione di vertice del volley tedesco nell'andata dei Play Off, turno che vale la qualificazione ai Quarti di Finale della massima competizione continentale.

Rientrate dalla trasferta in Germania, le ragazze di Vero Volley si concentreranno sull’appuntamento clou della settimana: nel weekend saranno protagoniste all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per le Finali di Coppa Italia Frecciarossa, con la semifinale in programma sabato 8 febbraio contro Scandicci.

Una curiosità: nel roster tedesco figura Leana Grozer, classe 2007, figlia dell'ex giocatore della Vero Volley Monza, Georg Grozer.

LE AVVERSARIE-

Lo Schwerin è considerato una vera e propria 'Mecca' della pallavolo in Germania, con una storia che affonda le radici nel 1957. La squadra femminile della 'Città dei Sette Laghi' ha collezionato numerosi successi già ai tempi dell'ex Germania dell'Est, conquistando la Coppa dei Campioni nel 1978 sotto il nome di Traktor Schwerin. La sua tradizione vincente è proseguita nel tempo, con 12 titoli di Bundesliga e 6 Coppe di Germania. In questa edizione della CEV Champions League, lo Schwerin ha chiuso la Pool B con 8 punti, frutto di 3 vittorie e 3 sconfitte.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini

« Mercoledì affronteremo una gara delicata, in un ambiente a noi sconosciuto e contro una squadra che non siamo abituati ad affrontare. Sarà fondamentale adattarci rapidamente al loro gioco, cercando di limitare le occasioni in cui possano esprimere la loro velocità, che esalta le qualità dei loro attaccanti. Dovremo imporre il nostro valore tecnico per avere il controllo della partita. In un doppio confronto, la gara di andata non è decisiva, ma partire con una vittoria potrebbe rendere il percorso molto più agevole ».

Le parole di Juliette Gelin

« Sono davvero entusiasta per questa partita! Sarà una sfida tosta, come sempre, e dovremo affrontarla con la massima serietà fin dall’inizio, giocando con intensità per continuare a crescere come squadra ».

CHAMPIONS LEAGUE-ANDATA PLAY OFF-

Mercoledì 5 Febbraio Ore 18.00

SSC Palmberg Schwerin-Numia Milano Arbitri: Stoica, Ovuka