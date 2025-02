Starting Six: Monza ritorna a sperare

In Match&Play l’analisi di Pasquale Di Santillo, di quanto avvenuto nei sei campi del massimo campionato. Risultato importante in coda dove Monza, probabilmente all’ultima spiaggia, prende una boccata d’ossigeno superando in quattro set Padova conquistando tre punti pesantissimi che le permette di rimettersi in corsa per la salvezza risucchiando contemporaneamente la squadra di Cuttini nella lotta per evitare l’ultimo posto. I brianzoli raggiungono all’ultimo posto Taranto che ha pagato, al Pala Barton, la voglia di riscatto di Perugia che, dopo quattro sconfitte fra campionato e Coppa, torna al successo travolgendo in tre set i pugliesi. La squadra di Lorenzetti gioisce anche per il ritorno in campo di Plotnytskyi, sia pure parzialmente. Nella parte della classifica ancora un successo che allontana dalla retrocessione per Grottazzolina che fra le mura amiche ha sconfitto anche Milano al tie break. Nella parte alta Trento si ricorda di essere grande andando a vincere in tre set sul difficile campo di Verona mentre Civitanova, squadra più forte del momento vince la sfida per il terzo posto al PalaBanca di Piacenza. Grande battaglia a Cisterna dove i padroni di casa la spuntano dopo cinque set contro Modena.

Overthestat ci offre la consueta analisi sui numeri relativi alle prestazioni individuali dei protagonisti del campionato. Fra i migliori marcatori di giornata spicca Petkovic (Grottazzolina) con 30 punti davanti a Davyskiba (Modena) con 25 e Buchegger (Modena) con 24. Fra gli specialisti al servizio il migliore è Semeniuk (Perugia) con 5 aces seguito da tre atleti con 4: Michieletto (Trento), Garcia (Trento) e Buchegger. Fra i muratori sono in tre a condividere la miglior performance con 5 muri: Mazzone (Cisterna), Caneschi (Milano) e Comparoni (Grottazzolina). Nelle classifiche generali al comando fra i bomber sempre Keita (Verona) al comando con 391 seguito da Reggers (Milano) con 329 e da Michieletto con 321. Fra gli acers guida la graduatoria, nonostante la lunga assenza Plotnytskyi (Perugia) con 39, poi Buchegger con 37 e Michieletto con 33. Fra i blockers guida Nedeljkovic (Cisterna) con 50 muri, poi, con 40, Alonso (Taranto), terzo Demyanenko (Grottazzolina) con 39.

In On Fire i riflettori si accendono su Dusan Petkovic che, con le sue schiacciate, sta trascinando Grottazzolina verso la salvezza. Contro Milano 30 punti ed una prestazione monstre nonostante un leggero infortunio alla caviglia accusato nel corso del match, di cui per altro nessuno si è accorto. 1662 punti realizzati in carriera in Italia a cui se ne aggiungeranno molti altri…