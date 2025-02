Final Four di Coppa Italia femminile: ideale tagli del nastro oggi a Bologna

Da domani, sabato 7 febbraio, le migliori squadre di Serie A1 e Serie A2 si affronteranno per il primo trofeo del 2025. La Prosecco Doc Imoco Conegliano sfiderà l’Igor Gorgonzola Novara alle 15.30 di sabato, seguita alle 18 da Savino Del Bene Scandicci contro Numia Vero Volley Milano. Entrambe le sfide saranno in diretta su VBTV e Rai Sport, mentre la finalissima di domenica 9 febbraio verrà trasmessa a partire dalle 15.20 su Rai 2. Alle 12 di domenica, spazio alla Finale di Serie A2 tra l’Omag-MT San Giovanni in M.no e l’Itas Trentino, visibile come tutte le sfide su VBTV.

Anticipato anche il torneo Pink Gen-S3, categorie White e Green, che si terrà domenica mattina prima delle Finali e che sarà dedicato a Elisabetta Velabri, presidentessa di Pallavolo Bologna scomparsa recentemente..

Le parole di Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport del Comune di Bologna-

« Bologna torna protagonista ospitando all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno anche le finali di Coppa Italia di pallavolo femminile, dopo quelle maschili che si sono disputate a fine gennaio. Siamo orgogliosi di regalare alla nostra città nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio un altro grande spettacolo sportivo, dal momento che si affronteranno le migliori squadre della pallavolo femminile italiana. Insieme alla Regione Emilia Romagna, continua la preziosa collaborazione con la Lega Pallavolo Serie A femminile e che ha portato a Bologna questa importante manifestazione sportiva ».

Le parole di Enzo Barbaro, Direttore Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile-

« L’ampia partecipazione è merito del livello tecnico e di gioco che riusciamo ad esprimere di anno in anno. Abbiamo la fortuna di avere in Italia le giocatrici più forti del mondo, che ogni anno scelgono di competere nel nostro campionato. Ci sono altri movimenti, i recenti Stati Uniti, la Turchia, ma l’Italia resta il campionato più bello del mondo. Solo con il lavoro di squadra si possono ottenere questi risultati e i sold out non avvengono per caso e ringrazio per questo tutte le persone dietro le quinte ma anche Frecciarossa per la promozione sui treni, una visibilità veramente importante per i nostri sponsor e il movimento. Un ringraziamento anche ai tifosi e una citazione in particolare per San Giovanni in Marignano, che muoverà da sola circa un migliaio di persone. Una menzione anche per il nuovo trofeo, costruito esclusivamente per noi e che siamo felici di poter presentare qui per la prima volta, dopo averlo già fatto in occasione della Supercoppa e in attesa di rivelare quello di Campione d’Italia ».

Le parole di Silvano Brusori, presidente del Comitato Regionale FIPAV Emilia-Romagna-

« Porto innanzitutto i saluti del Presidente Manfredi e ringrazio tutti i partecipanti. Contento e orgoglioso dell’invito, sempre pronti a dare una mano di fronte a queste manifestazioni. Per noi questi grandi eventi hanno una duplice utilità: è importante avere ampia partecipazione di pubblico sul territorio ma è anche un mezzo per promuovere il nostro fantastico sport. Cerchiamo sempre di fare qualcosa anche per i più piccoli e siamo felici della grande partecipazione che avrà il torneo giovanile di domenica mattina, in ricordo di una splendida donna che ha dato tanto al movimento ».

Le parole di Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport -

«Ringrazio il Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna e FIPAV, oltre alla struttura di Bologna Welcome per il continuo supporto. Grazie al grande lavoro di squadra di tutte le parti coinvolte avremo due giorni di grande spettacolo, in campo e sugli spalti, con pochissimi biglietti ancora disponibili. Un particolare ringraziamento anche a Frecciarossa, title sponsor dell’evento, che ha mostrato grande vicinanza al movimento ».

Le parole di Antonella Graziano, Responsabile Accordi Commerciali e Servizi Ancillari Frecciarossa-

« Frecciarossa è da sempre al fianco dello sport ed è orgogliosa di essere per il quinto anno consecutivo il Title Sponsor delle Finali Coppa Italia Frecciarossa, celebrando un momento straordinario per la pallavolo femminile italiana. La recente vittoria olimpica della nazionale femminile, unita ai prestigiosi successi delle squadre di club nelle competizioni europee, ha reso questo periodo ancora più significativo, rafforzando il valore e la passione per questo sport. Frecciarossa supporta il turismo in Italia giocando un ruolo fondamentale anche per quello sportivo. Sostiene e accompagna squadre, tifosi e appassionati nei loro spostamenti, promuovendo una mobilità sempre più sostenibile. Il nostro treno è il simbolo di un trasporto efficiente, sicuro e rispettoso dell’ambiente, una scelta concreta per ridurre emissioni di co2. Continueremo a viaggiare al fianco dello sport e di tutti i suoi protagonisti, connettendo persone, passioni ed emozioni ».

Le parole di Daniele Santarelli, allenatore della Prosecco Doc Imoco Conegliano-

«Dopo il Mondiale per Club un calo fisiologico, tante partite con i club e molte anche in estate con le Nazionali. Ora ci giochiamo il terzo trofeo della stagione, una competizione importante in cui arriviamo in un buon momento. Queste due semifinali saranno molto combattute, dopo una prima parte di stagione con un po’ di defezioni, ora tutti i roster sono al completo. È giusto giocare una manifestazione come questa al top, speriamo di essere più al top delle altre perché sarà bellissimo giocare in una cornice come l’Unipol Arena che sarà stracolma di tifosi ».

Le parole di Joanna Wolosz, capitana della Prosecco Doc Imoco Conegliano-

« Devo dire che è stato facile integrarsi quest’anno con i nuovi arrivi e un po’ mi ha sorpreso. Anche non giocando al meglio sempre, siamo riuscite a trovare il nostro ritmo molto velocemente. Ci divertiamo molto sia ad allenarci che a giocare e siamo fortunate ad avere giocatrici di livello internazionale come Gabi e Zhu, che si sono subito adattate alla perfezione. Abbiamo tanti obiettivi e per perseguirli dobbiamo dare sempre il 100% ogni giorno ».

Le parole di Lorenzo Bernardi, allenatore della Igor Gorgonzola Novara-

« Anche quando giocavo per me le Finali di Coppa Italia sono sempre state la manifestazione più bella. Arrivano quasi sempre le più forti, un evento concentrato ma con grandissima partecipazione. Quello che ho fatto nella maschile (cinque Coppe Italia da giocatore e due da allenatore ndr.) non conta adesso, è molto gratificante essere qui per la prima volta da allenatore di una squadra femminile. Anche se ne ho fatte tante è sempre una grande emozione. Il valore aggiunto che posso dare? Io credo che la gratificazione per noi allenatori può arrivare si quando raggiungiamo i risultati e vinciamo, ma anche quando vediamo crescere le nostre giocatrici in aspetti che riteniamo importanti: fisico, mentale, tecnico, valori sportivi e umani ».

Le parole di Francesca Bosio, capitana della Igor Gorgonzola Novara-

« Si abbiamo avuto un po’ di problemi nel roster ad inizio campionato ma adesso pian piano stanno rientrando tutte. La nostra forza è stata in questi mesi di fare il massimo con quello che avevamo, senza pensare a chi c’era e chi no. Speriamo di essere tutte per vedere cosa possiamo fare al completo ».

Le parole di Marco Gaspari, allenatore della Savino Del Bene Scandicci-

« Essere qui è sempre bello, stavolta sarò dal lato opposto della rete rispetto agli anni scorsi. Sfidare il passato è sempre emozionante, ma ho dietro una squadra che da quando sono arrivato si è sempre adattata a quello che ho chiesto. Sarà difficile ma abbiamo tanta voglia di giocare la nostra pallavolo. Domenica scorsa va dimenticata assolutamente (sconfitta con Vallefoglia ndr.), una manifestazione come questa ti dà altri stimoli. Milano ha cambiato tanto da inizio stagione, giocherà la squadra migliore, io ho chiesto di affrontare la partita con un’idea chiara e tanta pazienza: dobbiamo sapere che i nostri punti di forza sono diversi e dovremo affrontarla come se fosse una finale secca ».

Le parole di Britt Herbots, capitana della Savino Del Bene Scandicci-

« Credo che tutta la squadra non veda l’ora di vivere le emozioni della Coppa Italia. Marco conosce abbastanza bene Milano, dovremo vivere la partita come viene: sarà difficile ma nessuna delle due formazioni mollerà un centimetro ».

Le parole di Stefano Lavarini, allenatore della Numia Vero Volley Milano-

« Abbiamo avuto un inizio di stagione un po’ difficile e forse per noi il Mondiale per Club è stato il primo momento in cui cominciare a lavorare con continuità insieme. Siamo in crescita e questa manifestazione mette in luce energie e motivazioni diverse rispetto alle altre competizioni. Abbiamo sensazioni positive, credo che la squadra sia pronta a giocarsela: vogliamo migliorare le rispettive passate esperienze di Bologna ».

Le parole di Alessia Orro, capitana della Numia Vero Volley Milano-

« Siamo in un periodo positivo rispetto all’inizio, con partite giocate bene e vinte e speriamo di prolungare questa scia. Un appuntamento importante, ci aspetterà una bella battaglia con Scandicci con cui ci siamo sfidate spesso negli ultimi anni. Antropova? Proveremo a difenderla al meglio, siamo tornate solo ieri dalla Germania ma daremo il nostro massimo per contenerla ».

IL PROGRAMMA DELLE FINALI COPPA ITALIA FRECCIAROSSA

SABATO 8 FEBBRAIO SEMIFINALI DI A1

Ore 15:30: Prosecco DOC Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

Ore 18:00: Savino del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano

DOMENICA 9 FEBBRAIO FINALI A2 E A1

Ore 12:00: OMAG-MT San Giovanni in M.No - ITAS Trentino Finale Coppa Italia Frecciarossa A2

Ore 15:20: Finale Coppa Italia Frecciarossa A1