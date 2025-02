Cev Cup: Trento in casa dello Chaumont Vb 52 per l'andata dei quarti

CHAUMONT (FRANCIA) - Trasferta in Francia per la Trentino Itas che vola a Chaumont per affrontare, oggi alle 20.00, la formazione locale per l'andata dei quarti di finale Cev Cup.

QUI TRENTINO ITAS-

Il tour de force del mese di febbraio, aperto dalla trasferta a Verona e poi proseguito con i cinque set di sabato con Piacenza, continua ora con una trasferta internazionale per la formazione gialloblù, che affronta il primo di due confronti nel terzultimo turno del tabellone della competizione europea. Un impegno da affrontare senza Bristot e Acquarone, rimasti a Trento per differenti problemi fisici: dolore ad una spalla per lo schiacciatore, influenza per il palleggiatore. La squadra si è quindi presentata in Francia con dodici effettivi del roster.

La Trentino Itas completerà la preparazione fra gli allenamenti di questa sera e di martedì mattina sul campo di gioco. Si tratterà della 233^ partita internazionale di sempre della storia di Trentino Volley, la 147^ in trasferta, la 43^ in CEV Cup, dove sino ad ora ha ottenuto la vittoria in trentasette casi.

Le parole del tecnico Fabio Soli-

« La competizione entra nella sua parte finale, quella più complicata e difficile ma al tempo stesso anche quella più bella, perché le otto squadre rimaste in corsa sono tutte di alto livello. Fra queste vi è sicuramente la formazione di un maestro di questo sport come il professor Prandi; lo Chaumont sa giocare una pallavolo molto efficace sia in fase break point, grazie ad un’ottima battuta ed organizzazione muro e difesa, sia in quella di cambiopalla grazie alle qualità del loro ottimo palleggiatore, l’americano Worsley. Si tratta solo della gara di andata, ma è un momento importante del nostro percorso in questa manifestazione: bisogna necessariamente riuscire ad ottenere un risultato positivo per poi affrontare la gara di ritorno con più chance di qualificazione. Non sarà semplice ma abbiamo tutti i mezzi per farlo ».

OTTAVA TRASFERTA IN FRANCIA DELLA STORIA GIALLOBLÙ-

In corso l’ottava trasferta di sempre in Francia per Trentino Volley, tornata oltralpe a poco più di quattordici mesi di distanza dall’ultima volta. Il precedente più recente in questo Paese è infatti legato ad un viaggio a Tours il 29 novembre 2023, sostenuto in quel caso per giocare il secondo impegno della fase a gironi della 2024 CEV Champions League, poi vinta. La prima volta assoluta avvenne l’11 novembre 2008 a Beauvais (successo in tre set) e rappresenta lo storico debutto esterno del Club gialloblù nella massima competizione continentale. Nella sua storia Trento ha giocato anche a Cannes (il 16 febbraio 2022) e poi altre tre volte a Tours: 1 novembre 2012, 16 dicembre 2015 e 15 aprile 2017 (nella finale di CEV Cup, poi persa al golden set giocato subito dopo). Tre le sconfitte in sette partite sostenute in territorio transalpino, di cui una riferita proprio ad una sfida con lo Chaumont, il 14 marzo 2018, in quel caso a Reims.

GLI AVVERSARI-

Lo Chaumont Vb 52, società che rappresenta la città di 24.000 abitanti capoluogo dell’Alta Marna, nel Nord francese, in questa occasione inaugurerà la sua sesta partecipazione alla CEV Cup, essendo “scesa” dalla 2025 CEV Champions League, in cui ha concluso recentemente la fase a gironi con il terzo posto nella Pool E. Ha iniziato a disputare le competizioni internazionali dalla stagione 2013/14, totalizzando tre presenze nella massima competizione continentale (2018, 2019 e 2025) e tre di Challenge Cup. Nel suo palmares trovano posto un titolo nazionale, vinto nel 2017 grazie al 3-0 nella gara unica di finale sul Tolosa, due Supercoppe francesi (2017 e 2021) e una Coppa di Francia (2022); sempre nel 2017 ha anche sfiorato l’affermazione in campo europeo, giungendo ad un passo dalla vittoria della Challenge Cup, persa in finale con il Novy Urengoy. Nella scorsa stagione si è fermata alle semifinali dei Play Off del campionato transalpino, in cui attualmente occupa il primo posto in classifica dopo diciotto giornate, con 39 punti e tredici vittorie, l’ultima sabato sera in tre set sul Narbonne. Grande protagonista della scalata ai vertici del volley francese del Club rossonero è stato l’allenatore italiano Silvano Prandi, già sulla panchina di Trento fra il 2003 ed il 2005 per 61 partite ufficiali, che guida la squadra dal 2015. L’attuale rosa conta su giovani promesse nazionali come lo schiacciatore Henno (figlio di Hubert, ex libero di Roma, Cuneo e Macerata) e l’opposto Toledo, ma anche su giocatori stranieri come gli statunitensi Holdaway (centrale), Pasteur (schiacciatore) e Worsley (palleggiatore), il finlandese Sukihkonen ed il tedesco Maase (ex Friedrichshafen).

CEV CUP-ANDATA DEI QUARTI DI FINALE-

Martedì 12 febbraio Ore 20.00

Chaumont Vb 52-Trentino Itas Arbitri: Schoenmakers, Hesse