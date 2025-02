Challenge Cup: Civitanova supera Ankara nella semifinale di andata

CIVITANOVA MARCHE (MACERATA) - L'Eurosole è un fortino inespugnabile. Nella semifinale di andata contro i turchi dell'SK Ankara ancora una volta la Cucine Lube fa valere il fattore campo (in casa quest'anno è ancora imbattuta) imponendosi con un netto 3-0 (25-21, 25-17, 25-21) che vale già in pezzetto di semifinale. Nel match di ritorno, in programma alle 14 italiane di martedì 25 febbraio sul campo dei rivali, ai cucinieri basterebbe vincere due set per passare il turno e giocarsi il trofeo nella doppia sfida con la vincente del faccia a faccia tra lo Sporting Lisboa e il Bogdanka Luk Lublin (3 a 0 corsaro per i polacchi nella gara di andata).

Dopo un avvio segnato da qualche imprecisione su entrambi i fronti, è la Lube a prendere le redini del gioco tenendo un livello di attacco più elevato, piazzando anche ace e muri in fasi cruciali. La palma di MVP va a Loeppky, top scorer con 17 punti come Edgar l’opposto rivale, unico in doppia cifra per Ankara. Tra i cucinieri portano punti importanti Lagumdzija (13) e Bottolo (10) compensando una serata meno brillante in copertura della squadra.

Lube in campo con Boninfante al palleggio e Lagumdzija opposto, Loeppky e Bottolo in banda, Chinenyeze e Podrascanin al centro, Balaso libero. Ospiti schierati con Kaya in cabina di regia per l’opposto Edgar, laterali Hidalgo e Gokgoz, al centro Cenzig e Koc, libero Hatipoglu.

Nel primo set la Lube sfrutta un Lagumdzija ispirato (6 punti e il 71% con un block). Squadre entrambe fallose, sono i muri a fare la differenza in avvio e nei momenti topici. A iniziare da quelli di Podrascanin e Chinenyeze in pochi scambi per il break (6-4). Il bolide di Lagumdzija scava il solco (10-7). Gli ospiti aumentano l’intensità risalendo più volte a -1, ma Civitanova resta avanti con la qualità dell’attacco e torna sul +3 dopo il block del Potke per poi allungare con un mani out (19-15). Ankara non ci sta e dimezza il divario con Hidalgo (20-18). Sul 22-19 targato Lagumdzija, i biancorossi perdono il killer instinct e lo Spor Toto ne approfitta (22-20). Un errore al servizio degli ospiti e il muro di Lagumdzija fanno il vuoto (24-20). Chinenyeze chiude per il 25-21.

Nel secondo set, nonostante una ricezione un po’ in affanno, la Lube ha la meglio negli altri fondamentali, continuando a stoppare gli attaccanti turchi nei momenti che contano e vanificando gli 8 punti di Edgar. Civitanova riparte con una fiammata (5-1), ma i turchi rientrano subito in gara (6-6). Si procede punto a punto, ma ancora una volta è il muro di Podrascanin a timbrare il break (11-9). Ennesimo block cruciale della Lube, questa volta targato Bottolo, per il +3 (15-12). I cucinieri si fanno più aggressivi (17-13) e coach Ozbey chiama time out, ma al rientro gli ospiti vengono accolti dall’ace di Boninfante (18-13). Le prodezze di Lagumdzija in attacco e a muro, seguite dall’ace del nuovo entrato Poriya mettono alle corde Ankara (23-15). Loeppky chiude il set con un gioco di prestigio che mette in luce la sua tecnica raffinata (25-17).

La prima vera reazione di Ankara arriva con + del terzo atto (4-7). Il pari biancorosso è firmato da Bottolo su ace e approvato dalla chiamata Challenge (10-10). Nel parziale più equilibrato si procede punto a punto, ma è la Lube a rincorrere fino al sorpasso dettato da Boninfante e scritto da Loeppky (19-18), che poi si ripete dai nove metri (21-19). Il +3 lo sigla Bottolo, imbeccato da Orduna (22-19), entrato da poco. Un’infrazione dello Spor Toto manda la Lube sul 24-21, il mani out di Bottolo chiude la pratica (25-21) in tre set.

Le parole del tecnico Giampaolo Medei

« Queste partite vanno vinte e ci siamo riusciti. Lo abbiamo fatto da tre punti ed era fondamentale. Bisogna essere contenti del risultato perché sono gare quasi da dentro e fuori e il vantaggio in vista del ritorno ad Ankara è davvero importante. Sul suo campo lo Spor Toto sarà ancora più aggressivo, si profila una sfida tosta. Noi potevamo fare meglio sui secondi tocchi e sulle coperture, dove siamo stati meno precisi del solito. Abbiamo spunti su cui lavorare perché abbiamo dimostrato di essere in grado di fare molto bene e dobbiamo riuscirci sempre. Troveremo un clima rovente in Turchia, conosco bene quel campionato avendo allenato lì. Ci faremo trovare pronti alla battaglia sportiva! ».

Le parole di Marko Podrascanin

« Abbiamo centrato una vittoria fondamentale in una delle partite più importanti dell’anno. Vogliamo la Finale, quindi sono molto soddisfatto della nostra prova. Non siamo stati perfetti, soprattutto in battuta, però è una bella vittoria con un team che conoscevamo poco, senza avere molti punti di riferimento sul loro gioco degli avversari. Hanno uno stile atipico e sono molto veloci, ma siamo stati sul pezzo nei momenti clou e abbiamo portato a casa tre punti. Siamo stati presenti anche a muro e in difesa. Non è finita perché sicuramente loro, conoscendo le squadre turche, giocano molto meglio nel loro campo; perciò non dovremo sottovalutare l’avversario nella gara di ritorno ».

Le parole di Eric Loeppky

« Abbiamo capitalizzato il fattore campo, al ritorno verrà la parte più dura in Turchia. Sarà dura ad Ankara, credo che dovremo essere un po’ più preparati mentalmente per il prossimo match e questo mi dà tanta carica. Sono contento di aver dato il mio contributo importante. La squadra ha risposto presente e nelle fasi critiche abbiamo fatto valere anche il nostro muro! ».

Il tabellino-

CUCINE LUBE CIVITANOVA – SK ANKARA 3-0 (25-21, 25-17, 25-21)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Balaso (L), Boninfante 1, Bottolo 10, Chinenyeze 5, Dirlic, Gargiulo, Hossein Khanzadeh 1, Lagumdzija 13, Loeppky 17, Nikolov, Orduna, Podrascanin 8. Non entrati Bisotto, Tenorio. All. Medei Giampaolo. SK ANKARA (TUR): Kiyak, Avci 2, Demir (L), Edgar 17, Gokgoz 8, Hatipoglu (L), Koc 1, Cengiz 2, Hidalgo Oliva 8, Dur 2, Kaya, Muagututia. Non entrati Karakoc, Bulbul. All. Ozbey.

Arbitri: Hayaux Du Tilly (FRA), Mokry (SVK).

Durata set 30’, 26’, 30’. Totale 86’.

MVP: Erik Loeppky (Cucine Lube Civitanova)