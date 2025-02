Challenge Cup: per Roma deve ribaltare il Potsdam per entrare in finale

ROMA -La Smi Roma non ha alternative, domani alle 20.00 davanti al pubblico del Palazzetto di Viale Tiziano, nella semifinale di ritorno di Challenge Cup deve necessariamente vincere 3-0 o 3-1 per ribaltare il 3-2 subito all'andata a Potsdam per conquistare l'accesso in finale. Un'eventuale vittoria al tie break delle giallorosse rimanderebbe tutto alla roulette del Golden Set.

La squadra teutonica, per due volte finalista scudetto in Bundesliga e protagonista la scorsa stagione di una positiva cavalcata fino ai play-off di Champions League, è attualmente quarta nella massima serie nazionale. Le wolves sono concentrate sull'obiettivo europeo e vogliono centrare una finale che avrebbe un sapore storico per il club. Soltanto dopo potranno tornare a concentrarsi sul campionato, dove domenica 23 febbraio (ore 16:00) attendono tra le mura amiche la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella terzultima giornata della regular season. Un’altra sfida fondamentale per mantenere la categoria – ad oggi le capitoline sarebbero salve a discapito di Firenze e Talmassons, sotto rispettivamente di uno e quattro punti – che potrebbe anche diventare l’antipasto della stessa finale continentale. Dall’altro lato del tabellone, infatti, ci sono proprio le piemontesi, che all’andata hanno sconfitto in trasferta (1-3) le turche del Galatasaray.

Le parole di Anna Adelusi

« Abbiamo tanta voglia di riscattare il 3-2 dell’andata, in cui abbiamo sofferto il loro ritmo e non abbiamo espresso al meglio il nostro gioco. Daremo il massimo per vincere e regalare alla società ed a tutta la città questa finale tanto ambita ».

CHALLENGE CUP-SEMIFINALE DI RITORNO-

Mercoledì 19 febbraio Ore 20.00

Smi Roma- Potsdam Arbitri: Minins, Hepp (Andata Potsdam- Smi Roma 3-2)