Champions League: Milano batte lo Schwerin e vola ai quarti

MONZA– Obiettivo perfettamente centrato per la Numia Vero Volley Milano che di fronte al pubblico dell'Opiquad Arena di Monza, ha superato in tre set 3-0 (25-18; 25-21; 26-24) le tedesche dell'SSC Palmberg Schwerin, conquistando così un prezioso passaggio del turno ai Quarti di Finale della CEV Champions League 2024/25. Milano è sempre stata in pieno controllo della sfida, nonostante il tentativo da parte delle avversarie nel terzo parziale di allungare il match. Ampio turnover per coach Lavarini che ha schierato in campo quasi tutte le sue giocatrici. MVP della partita, per la prima volta con la maglia Vero Volley, Anna Smrek; l'opposto canadese è stato protagonista soprattutto nella seconda frazione e ha messo a terra 10 punti. Top scorer della serata Helena Cazaute, con 12 palloni a terra. Per la Numia Vero Volley è subito tempo di tornare in campo: domenica 23 febbraio alle ore 18:00, Orro e compagne saranno sul campo del Pala Megabox di Pesaro per il confronto con la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, nell'11esima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. In Europa, invece, prossime avversarie le turche dell'Eczacibasi Spor Kulubu.

Per questa sfida di ritorno, coach Lavarini schiera Orro-Egonu in diagonale, Sylla e Daalderop coppia di schiacciatrici, Kurtagic e Heyrman al centro, mentre Gelin nel ruolo di libero.

Dopo un avvio di match sprint per lo Schwerin (2-4), la Numia Vero Volley guidata da Egonu ritrova la parità e sull'8-6 si prende a sua volta il comando. L'ace di Heyrman e il monster block di Kurtagic regalano l'11-7 e Milano allunga il vantaggio. Coach Koslowski richiama allora le sue ragazze, che al rientro in campo recuperano prima un break e poi trovano il - 1 (12-11). Le padrone di casa provano a staccarsi, ma di nuovo la formazione tedesca si riporta a contatto (15-14) e subito dopo in parità. Heyrman suona la carica e sul 18-16 nuovo time-out per la panchina dello Schwerin. Il doppio cambio Konstantinidou-Smrek si fa subito sentire con l'opposto canadese che va a segno tre volte consecutive e Milano si porta 23-17. Sylla trova il primo (di sette) set point, ma Kohn lo annulla (24-18). Ci pensa allora il monster block di Heyrman a chiudere i conti e archiviare il primo parziale (25-18).

Confermata nel secondo set Smrek in campo al posto di Egonu, protagonista dei primi tre punti della frazione per Milano (3-3), mentre l'ace di Kurtagic vale il break del 5-3. Lo Schwerin non ha alcuna intenzione di lasciar scappare le meneghine e sul turno al servizio di Grozer agguantano la parità sul 7-7. Attacco tedesco che prova la fuga, costringendo coach Lavarini alla sospensione sul 9-12. Al rientro in campo, fa il suo ingresso Pietrini e Milano guidata da Smrek recupera fino al 13-13. Pietrini e Cazaute spezzano l'equilibrio e le padrone di casa volano sul +4 (18-14). Lo Schwerin tenta il contrattacco e si riporta a - 1 (19-18), ma la risposta di Cazaute non si fa attendere. Con Orro Milano rimette margine e Smrek trova il set point sul 24-20. Kohn lo annulla, ma ancora Orro con un tocco di seconda mette la firma sul parziale: 25-21 e 2-0. La Numia Vero Volley Milano è ufficialmente qualificata ai Quarti di Finale.

Turnover in avvio di terzo set per coach Lavarini che inserisce anche Guidi e Fukudome. Equilibrio tra le due formazioni con nessuna a prendersi il comando (4-4). Lo Schwerin ci prova sul 4-6, ma Kurtagic e il suo monster block riporta tutto in parità. La centrale serba mette a segno l'ace dell'8-7 che prova a dare margine, ma nulla da fare (10-10). Il punto a punto continua fino al 14-16, quando Schwerin mette a segno il break che regala l'allungo. Le ospiti allargano ancora il margine e sul 16-20 arriva la sospensione per la panchina di Milano. Alla ripresa il muro di Guidi cerca di ricucire lo svantaggio (18-21), ma adesso è la formazione avversaria a chiamare i 30". Di nuovo un monster block di Guidi segna il 21-21 e Milano può ora ripartire. Cazaute di potenza mette a terra il 23-21, ma le tedesche ritrovano il 23-23. La schiacciatrice transalpina trova il match point, ma si continua. Nuova occasione per Milano che chiude con il monster block di Kurtagic (26-24).