Challenge Cup: Civitanova a caccia dei due set che valgono la finale

ANKARA (TURCHIA) - La Cucine Lube Civitanova , forte del 3-0 dell'andata, scende domani, martedì 25 febbraio alle ore 14.00 italiane, sul campo dell' SK Ankara, nella semifinale di ritorno di Challenge Cup, per conquistare i due set necessari a strappare il pass per la finale della manifestazione. La partita sarà trasmessa in diretta TV su DAZN. La Lube detiene in bacheca una Challenge Cup, vinta proprio in Turchia, a Smirne, il 13 marzo del 2011 nell’unica partecipazione al trofeo.

Momento Lube-

In Challenge Cup e Coppa Italia sono arrivati solo successi, mentre in Regular Season la Lube viene da due sconfitte in trasferta molto diverse tra loro. A Padova i biancorossi hanno preso il punto che mancava per il terzo posto matematico cedendo solo al tie break, mentre a Trento, forti del piazzamento acquisito e in campo con un assetto sperimentale, i marchigiani sono caduti a testa alta per 3-1 con i campioni d’Europa e vice campioni del mondo dell’Itas.

Precedenti con le squadre turche: 16

Fino all’annata 2022/23 il bilancio dei biancorossi era a senso unico nelle 11 partite di Champions League contro le squadre turche, compresa la vittoria del Golden Set ad Ankara nel 2016, dopo la beffa per 3-2 nei tempi regolamentari. Nel 2022/23, invece, dopo lo stop esterno e l’illusoria rimonta in casa, fu fatale il Golden Set e passarono il turno i rivali dell’Halkbank. Il riscatto biancorosso è arrivato nell’anno successivo, con il doppio successo per 3-1 nei Quarti di finale di Champions League. Nell’annata in corso Civitanova ha piegato lo Spor Toto all’Eurosuole Forum nella Semifinale di andata della Challenge Cup.

Le parole di Mattia Boninfante-

« Quella sul campo di Ankara sarà una partita importante, le motivazioni sono alte perché c’è in ballo l’accesso a una finale di una coppa europea e come tutte le gare da dentro o fuori sarà complicata. Vogliamo raggiungere l’obiettivo con tutte le nostre forze in un campo molto caldo. I rivali ci hanno già fatto vedere a Civitanova di saper essere insidiosi, qui in Turchia alzeranno di sicuro il livello. Quindi, dobbiamo essere attenti e bravi per vincere i set che ci mancano e portare a casa la qualificazione all’ultima doppia sfida! ».

CHALLENGE CUP-SEMIFINALE DI RITORNO-

Martedì 25 febbraio Ore 14,00 italiane

SK Ankara- Cucine Lube Civitanova Arbitri: Byhlin, Simonovic (Andata Cucine Lube Civitanova- SK Ankara 3-0)