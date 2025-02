Champions League: Milano aspetta l'HalkBank per ribaltare l'andata

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- L'Allianz Milano domani, martedì 25 febbraio, alle 20.45, scenderà in campo all' e-Work Arena di Busto Arsizio, contro l'HalkBank Ankara per la gara di ritorno del Play Off di Champions League che mette in palio la qualificazione ai quarti di finale. Dopo la sconfitta in Turchia la squadra di Piazza non ha alternative : deve vincere 3-0 o 3-1 per poi giocarsi tutto nel Golden Set. Qualsiasi altro risultato qualificherebbe i turchi.

L' Allianz è tornata dal combattuto successo di Cisterna di Latina con la consapevolezza del suo valore e farà di tutto per compiere un’autentica storica impresa. Cosa che non era certo mancata alla squadra turca nella gara di andata. Due pullman della Curva Biancorossa partiranno da Milano per Busto Arsizio. Sono state inoltre attivate decine di promozioni che permettono di assistere al match in quella che è l’abituale casa delle “Farfalle” della Uyba. La partita sarà anche trasmessa da Sky Sport con telecronaca di Andrea Zorzi e Stefano Locatelli e da DAZN con telecronaca di Orazio Accomando. La squadra vincente affronterà il PGE Projekt Varsavia ai quarti di finale, formazione polacca che ha chiuso imbattuta la Pool A.

L’Halkbank ha avuto un mese di febbraio particolarmente intenso con nove partite disputate. Anche il viaggio per Milano non è certo stato una passeggiata. La nevicata caduta su Ankara – peraltro la prima dell’inverno - e lo stop dei voli dall’aeroporto della capitale, ha costretto la squadra turca a un viaggio in pullman di quasi sei ore per Istanbul, per prendere l’aereo verso Orio al Serio (Bergamo), quindi a Busto per gli allenamenti di preparazione al match.Dopo la partita di andata di Champions contro Milano, Ankara ha disputato tre incontri, vincendone uno soltanto. Nell’ultimo turno di campionato Leal e Kooy sono andati a sbattere dopo due ore e mezza di gioco 3-2 in trasferta contro l’Altekma di Izmir (Smirne) ottava forza del torneo. Squadra che avevano battuto invece martedì scorso 3-1 nei play off di Coppa di Turchia. La domenica precedente hanno subito un altro 3-2 dal Gsk Istambul, che occupa la nona posizione in classifica. I turchi hanno però ben cinque risultati utili per il passaggio del turno, ovvero la vittoria per 3-0, 3-1, 3-2 o la sconfitta per 3-2. Oppure la vittoria nel golden set dopo la sconfitta per 3-0 o 3-1.

Il tecnico montenegrino Igor Kolakovic può contare su un roster di livello assoluto in particolare nei due schiacciatori laterali, ovvero il brasiliano-cubano Leal, protagonista in SuperLega Credem Banca fino all’ultima stagione a Piacenza e prima a Modena e Civitanova e l’olandese d’Italia (ha sposato una calabrese e giocato in nazionale) Dick Kooy, già a Modena, Civitanova, Piacenza e Trento (autore di 23 punti nel match di andata). Il palleggiatore è il forte americano Micah Ma’a, mentre l’opposto Sotola (23 punti ad Ankara pure lui), mancino della Repubblica Ceca, ha fatto molto bene anche a Berlino. I due centrali turchi sono Matic e Bidak, Done è il libero. In panchina c’è anche il fratello minore dei Lagumdzija, pronto a subentrare per il doppio cambio. La parola ora al campo, non quello di casa dell’Allianz Cloud, ma all’e-Work Arena di Busto Arsizio, che è però abituato ad ospitare e vivere grandi momenti di volley di livello nazionale e internazionale.

Le parole di Damiano Catania-

« E’ una sfida molto delicata, dobbiamo vincere assolutamente da tre per affrontare il golden set, ci serviranno la spinta e il calore dagli spalti ».

Le parole di Micah Ma’a (Halkbank Ankara)-

« Dobbiamo dimenticare il vantaggio di aver vinto la prima partita e ricordarci in ogni momento che stiamo giocando contro una forte squadra italiana. Non possiamo dare la rivincita a Milano, noi ci crediamo e abbiamo fiducia in noi stessi».

CHAMPIONS LEAGUE-GARA DI RITORNO PLAY OFF-

Martedì 25 Febbraio Ore 20.45

Allianz Milano-Halkbank Ankara Arbitri: Boulanger, Szabo-Alexi (Andata: HalkBank Ankara-Allianz Milano 3-1)