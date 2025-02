Cev Cup: Trento ospita lo Chaumont per conquistare la semifinale

TRENTO- La stagione della Trentino Itas entra nel vivo fra Cev Cup e Campionato. In attesa dell'ultimo turno di Superlega che decreterà la formazione vincitrice della Regular Season la squadra di Fabio Soli è chiamata domani, mercoledì 26 febbraio alle 20.30, a confrontarsi con i francesi dello Chaumont Vb 52 nella gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Europea. Forti del 3-1 conquistato in trasferta i dolomitici possono staccare il pass per le semifinali vincendo due set.

QUI TRENTINO ITAS-

La terza partita casalinga nel giro di una settimana offre un appuntamento particolarmente importante per i gialloblù, a caccia del pass per entrare fra le prime quattro squadre della seconda competizione continentale e centrare quindi la qualificazione alla quarta semifinale di altrettante manifestazioni sin qui disputate in questa stagione. Per staccarlo effettivamente, dopo il successo in quattro set nella gara d’andata di due settimane fa Francia, servirà vincere almeno due set.

La Trentino Itas rifinirà al completo la preparazione all’appuntamento fra gli allenamenti di questa sera e di mercoledì mattina alla ilT quotidiano Arena che si appresta ad ospitare l’86^ partita internazionale di Trentino Volley. Il bilancio è di 72 vittorie e 13 sconfitte; solo tre di queste sono riferite alla CEV Cup. L’ultima risale a poco meno di dieci anni fa: 4 aprile 2015 per 1-3 con la Dinamo Mosca nella finale d’andata dell’edizione 2015, poi persa con i russi al golden set.

GLI AVVERSARI-

Lo Chaumont Vb 52, società che rappresenta la città di 24.000 abitanti capoluogo dell'Alta Marna, nel centro-nord della Francia, si presenta a Trento reduce dalla vittoria nello scontro al vertice del campionato nazionale che le ha permesso di tornare al primo posto in classifica. Il 3-1 casalingo ottenuto venerdì sera contro il Montpellier ha infatti consentito ai rossoneri di cancellare il precedente stop al tie break rimediato a Tolosa subito dopo la gara d'andata con Trento e riguadagnare un punto di margine sulle prime inseguitrici in graduatoria. La squadra allenata da Silvano Prandi, che tornerà a Trento da ex dopo essere stato primo allenatore fra il 2003 ed il 2005 per 61 partite ufficiali, sta vivendo la sua dodicesima esperienza nelle coppe europee, a cui ha iniziato a partecipare stabilmente dalla stagione 2013/14, totalizzando tre presenze in Champions League (2018, 2019 e 2025), tre in Challenge Cup e sei in CEV Cup, compresa quella in corso. Il miglior risultato di sempre è il secondo posto in 2017 Challenge Cup (finale persa con il Novy Urengoy). Nel suo palmares trovano posto un titolo nazionale, vinto nel 2017, due Supercoppe francesi (2017 e 2021) e una Coppa di Francia (2022). L’attuale rosa conta su giovani promesse nazionali come lo schiacciatore Henno (figlio di Hubert, ex libero di Roma, Cuneo e Macerata) e l’opposto Toledo, ma anche su giocatori stranieri di assoluta affidabilità come gli statunitensi Holdaway (centrale), Pasteur (schiacciatore) e Worsley (palleggiatore), il finlandese Suihkonen ed il tedesco Maase (ex Friedrichshafen), tutti già protagonisti in campo nella gara d’andata.

Le parole del tecnico Fabio Soli-

«Continuare il nostro cammino nella competizione europea è un obiettivo che ci sta particolarmente a cuore: daremo il meglio di noi per centrarlo. Da questo punto di vista la vittoria per 3-1 nella gara d’andata è sicuramente un buon punto di partenza che però non garantisce ancora nulla; sarà necessario il massimo impegno perché la qualificazione alle semifinali è una cosa tutt’altro che semplice e scontata. La qualificazione alle semifinali passa attraverso una partita concreta ed attenta, tenendo conto che, come si è visto due settimane fa in Francia, i nostri avversari sono sicuramente una squadra pratica, molto ben organizzata e che gioca una pallavolo decisamente efficace. La qualità che riusciremo a proporre nei singoli fondamentali sarà sicuramente la chiave della sfida ».

CEV CUP-GARA DI RITORNO DEL QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 26 Febbraio Ore 20.30

Trentino Itas- Chaumont Vb 52 Arbitri: Yener, Novak (Andata Chaumont Vb 52-Trentino Itas 1-3)