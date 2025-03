Champions League: Milano travolge l' Eczacibasi nell'andata dei quarti

MILANO – Un Numia Milano in versione lusso infligge, davanti al pubblico dell'Allianz Cloud, un pesante 3-0 (25-18; 25-23; 25-14) nell'andata dei quarti di finale di Champions League e vede da vicino la qualificazione alla semifinale. Una partita a senso unico per Orro e compagne che, solide a muro con 11 monster block a referto ed efficaci al servizio, sono riuscite fin dai primi scambi a mettere in grande difficoltà le turche, compiendo così un piccolo passo avanti verso la Final Four. MVP e top scorer della serata Paola Egonu autrice di 17 punti; in doppia cifra per Milano anche Anna Danesi e Myriam Sylla, entrambe con 10 palloni a terra. Per le meneghine, ora la sfida si sposta in Turchia: la gara di ritorno è fissata per giovedì 13 marzo alle ore 16:00 italiane.

Per la sfida contro l’Eczacibasi, coach Lavarini conferma le sue scelte, schierando capitan Orro in regia con Egonu in diagonale, Sylla e Daalderop come schiacciatrici, Danesi-Kurtagic coppia al centro, mentre Gelin nel ruolo di libero.

E’ Sylla a mettere a terra il primo punto del match per la Numia Vero Volley (1-0), mentre il monster block di Danesi consegna a Milano un piccolo break sul 3-1. Scappano subito avanti le meneghine, forti a muro e precise in attacco: 7-3 e time-out per la panchina turca. Orro ed Egonu consolidano e aumentano il vantaggio di Milano, che si porta ora sul 10-5. Sul 16-8, messo a terra da Egonu, tutto l’Allianz Cloud si accende e coach Akbas è costretto a richiamare le sue ragazze. Al rientro in campo, Danesi subito a segno con un ace, mentre ancora Egonu regala a Vero Volley il massimo vantaggio: +10 (18-8). L’Eczacibasi recupera un break e questa volta è coach Lavarini a sospendere il gioco. Si riprende, ma Milano non ha intenzione di arrestare la propria corsa e con Daalderop prima e Kurtagic poi trova il 21-12. Le turche cercano di ricucire lo svantaggio, ma con Sylla arriva il primo di otto set point (24-16). La formazione ospite ne annulla due, ma è ancora Sylla ad andare a segno e a chiudere il parziale (25-18).

Il muro di Danesi inaugura la seconda frazione, ma arriva la risposta di Plummer (1-1). E’ proprio un altro monster block milanese a regalare alle padrone di casa il comando sul 5-3. Sull’8-4 arriva la richiesta dei 30″ per l’Eczacibasi. La diagonale di Egonu non lascia scampo alle turche, mentre l’ace di Kurtagic registra l’11-6 per Milano. A distanza ravvicinata arriva anche il servizio vincente di capitan Orro e il muro di Egonu e la Numia tocca quota 15-8. La squadra ospite si riporta in contatto (19-16) e la panchina di casa sospende il gioco. Al rientro dalla sospensione l’Eczacibasi trova il -1 (20-19) e altra interruzione per Milano che deve ora rifiatare. Si ritorna in campo e botta e risposta tra Egonu e Gray, con quest’ultima che trova la parità sul 22-22. E’ invece la diagonale strettissima – complice anche il nastro – di Egonu a consegnare nelle mani della Numia il primo set point, annullato poco dopo. Alla seconda occasione la Numia chiude 25-23 con la diagonale di Egonu.

Nel terzo set partenza aggressiva per Milano che si porta subito 4-1 e con la coppia Daalderop-Sylla trova poi l’8-4. Nonostante la sospensione chiesta da coach Akbas, la Numia continua la sua corsa e con due ace consecutivi di Kurtagic arriva l’11-5. Volano le padrone di casa che con Sylla trovano il 14-8, mentre Egonu firma il 15-9. L’attacco di Milano manda in confusione l’Eczacibasi, che fatica a rientrare e lascia sfuggire la formazione meneghina sul 19-12. La Numia vede ormai il traguardo vicino e il muro di Danesi significa match point Milano: 24-14. E’ Daalderop a firmare il set 25-14 e il match, regalando così a Milano un netto 3-0 sul campo di casa.

Le parole di Juliette Gelin-

« Questa vittoria è ciò che ci serviva per iniziare al meglio i Quarti di Finale; abbiamo giocato molto bene e siamo state brave a chiudere 3-0. Questo successo ci servirà anche in ottica PlayOff perchè aver vinto in tre set ci dà tempo di recuperare fisicamente e di preparare al meglio la partita di domenica. Sappiamo che la gara che ci aspetta non sarà facile, dovremo essere pronte ad affrontare una squadra che darà tutto. Noi combatteremo per portare a casa il risultato »

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL 3-0 (25-18, 25-23, 25-14) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Orro 5, Danesi 10, Kurtagic 9, Sylla 10, Egonu 17, Daalderop 9, Gelin (L), Fukudome (L), Cazaute, Konstantinidou, Smrek. Non entrate: Guidi, Heyrman, Pietrini. All. Lavarini.

ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL: Boskovic 15, Baladin 2, Jack-Kisal 4, Sahin 1, Rettke 3, Plummer 3, Sebnem Akoz (L), Erkek 2, Arici 2, Gray 11. Non entrate: Ozel (L), Aydemir Akyol, Stevanovic, Nicoletti. All. Akbas.

ARBITRI: Pop, Simic.

Durata set: 25′, 27′, 22′; Tot: 74′.