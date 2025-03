Cev Cup: Novara vince la semifinale d'andata contro il Thy

NOVARA -Inizia nel migliore dei modi la semifinale di CEV Cup per la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che supera per 3-0 (25-23, 25-18, 26-24) il THY Istanbul nella gara d’andata. Prova corale di alto livello per le azzurre, lucide nei momenti decisivi del primo e del terzo parziale (affrontato senza Tolok, fermata da un risentimento alla coscia destra nella fase finale del secondo set) e dominanti nel secondo. MVP per Lina Alsmeier, top scorer delle sue con 15 punti e a più riprese determinante.

Igor in campo con Tolok opposta a Bosio, Bonifacio e Aleksic centrali, Alsmeier e Ishikawa schiacciatrici e Fersino libero; THY senza Bergmann e in sestetto sperimentale, con Ratzke in regia e Durul in diagonale, Aksoy e Duarte Alecrim al centro, Ivegin e Vasilantonaki in diagonale e Yilmaz libero.

Bonifacio fa break a muro (5-3) e Bosio trova l’ace del +3 (6-3) con Tolok che poco dopo costringe le ospiti al timeout con il servizio vincente dell’11-7. Aksoy non molla (12-10), Vasilantonaki impatta a quota 12 in maniout mentre l’errore di Ivegin vale la nuova fuga azzurra sul 18-15; ace di Duarte (20-19) e Ivegin pareggia in pallonetto (22-22) dando il via al testa a testa finale. Il break decisivo è di Bonifacio (24-22) poi, al secondo tentativo, Ishikawa chiude in diagonale il 25-23.

Si riparte testa a testa, con i sestetti immutati e Novara si tiene avanti con l’ace di Alsmeier (7-6) e il tocco a rete di Tolok, che vale il primo break del set sul 9-7. Bosio a muro fa +4 (13-9), Ishikawa scappa via in diagonale (18-13) mentre il tecnico ospite ferma il gioco, con il THY che fatica questa volta a rientrare. Novara si esalta in difesa, Alsmeier in pipe concretizza (21-15) e Aleksic poco dopo conquista il set point in primo tempo (24-17). Chiude ancora Alsmeier, in diagonale, 25-18.

Dentro Mims per Tolok, l’americana “stoppa” Vasilantonaki e fa 6-3, Bonifacio prova a scappare sul 9-5 ma le turche rientrano con Durul (9-8) e si tengono in scia, sfruttando un errore azzurro per portarsi in parità al giro di boa (12-12). Bosio “spezza” il ritmo alle ospiti (13-12), Bonifacio va a segno a muro (16-14), due errori di Ishikawa per il sorpasso ospite (17-18) e un muro manda sul +2 le ospiti sul 18-20. Tocca ancora a Bosio ricucire (21-21) e nel testa a testa successivo l’errore decisivo è di Aksoy, che spara out il 24-23. Vasilantonaki annulla il primo match point (24-24), poi un muro di Mims sigilla il 3-0 sul 26-24).

Le parole del tecnico Lorenzo Bernardi

« Sono sicuramente soddisfatto del risultato, un po’ meno della prestazione che in alcuni frangenti non è stata la migliore possibile. Sappiamo che la gara di ritorno sarà quella decisiva ma sicuramente è importante arrivarci con una vittoria, per quanto poi il THY abbia già dimostrato di avere le qualità per ribaltare il risultato, come ha già fatto nel turno precedente. Ora archiviamo temporaneamente l’Europa, perché sabato iniziano i Playoff e per noi ci sarà una sfida decisamente tosta ».

Le parole di Lina Alsmeier

« Sono molto contenta per il risultato, sappiamo che la semifinale sarà lunga e tosta, con la gara di ritorno da giocare in casa loro, ma siamo partite nel miglior modo possibile. Ci abbiamo messo un attimo ad adattarci, perché non sapevamo che avessero delle assenze e un sestetto insolito, poi però abbiamo trovato la quadra, gestendo al meglio la situazione ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – THY ISTANBUL 3-0 (25-23, 25-18, 26-24)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Akimova (L) ne, Villani ne, Bosio 6, Bartolucci ne, De Nardi, Fersino (L), Alsmeier 15, Ishikawa 9, Mims 5, Bonifacio 8, Aleksic 6, Mazzaro ne, Tolok 14, Squarcini ne. All. Bernardi.

THY ISTANBUL: Yilmaz (L), Kayacan, Arici ne, Ivegin 9, Akin, Germen Korkmaz ne, Kilicli 2, Coskun ne, Vasilantonaki 18, Duarte Alecrim 7, Durul 4, Bergmann ne, Ratzke, Aksoy 5. All. Soz.

ARBITRI: Basic, Ioannidis.

Durata set: 25′, 25′, 27′; Tot: 77′.

MVP Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)