Challenge Cup: Chieri va a Roma per ribaltare la finale di andata

ROMA- Domani, martedì 11 marzo, la CEV Challenge Cup 2024/2025 arriva al suo atto conclusivo . Il palazzetto dello sport di Viale Tiziano a Roma ospita la finale di ritorno fra la SMI Roma Volley e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Una squadra festeggerà vedendo premiati il lavoro e i sogni di una stagione, all’altra resterà l’amarezza per aver sfiorato ma mancato il trofeo. Si gioca alle ore 20, con diretta televisiva in chiaro su Rai Sport.

Nella finale d’andata giocata martedì scorso al Pala Gianni Asti di Torino la formazione capitolina si è imposta 2-3, girando subito pagina dopo la retrocessione in A2 arrivata appena tre giorni prima. All’ultima partita della sua stagione, di fronte al proprio pubblico la squadra di Giuseppe Cuccarini ha ora l’occasione di regalarsi la gioia più grande.

Le biancoblù di coach Bregoli sono chiamate a riscattare la sconfitta della finale d’andata, mettendo in campo la determinazione e il gioco che in un questa stagione avevano permesso di sconfiggere Roma due volte nella regular season del campionato.

Per conquistare la coppa a Roma basterà vincere con qualunque risultato o aggiudicarsi il golden set in caso di sconfitta per 2-3. Chieri metterà in bacheca il trofeo vincendo 0-3 o 1-3, o imponendosi al golden set in caso di vittoria per 2-3.

Per il Chieri ’76 quella di domani sarebbe la seconda CEV Challenge Cup della sua storia dopo quella vinta il il 22 marzo 2023. Sarebbe anche il terzo trofeo europeo consecutivo avendo conquistato la CEV Cup il 20 marzo 2024.

La squadra che vincerà la coppa sarà la quarta italiana di fila a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione. Sarà anche il ventiseiesimo trionfo tricolore nella 44 edizioni di questa competizione nata nel 1980.

Le parole di Anna Adelusi (Smi Roma)--

« A Torino abbiamo disputato un’ottima partita ma sappiamo bene che domani sera Chieri sarà ancora più agguerrita e determinata. Arriviamo a questa sfida dopo un’intera settimana di lavoro in palestra e ci sentiamo pronte e concentrate. Vogliamo divertirci, onorare fino alla fine la stagione e regalare ai nostri tifosi la gioia che meritano ».

CHALLENGE CUP-FINALE DI RITORNO-

Martedì 11 Marzo Ore 20.00

Smi Roma-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Arbitri: Rodin, Herbots (Andata Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Smi Roma 2-3)