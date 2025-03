Champions League: Conegliano al Pala Verde per completare la corsa alla Final Four

ENPA, LE PANTERE A FIANCO DELLA PROTEZIONE ANIMALI!

Venerdì scorso le Pantere della Prosecco DOC Imoco Volley hanno ricevuto al Palaverde la ormai tradizionale visita dei cani ospiti dell’ENPA, l’ente per la protezione degli animali che ha fatto conoscere i piccoli amici ospiti del Rifugio ENPA di Treviso, per sensibilizzare i tifosi e gli amanti dello sport ai temi dell’adozione e della protezione degli animali. Il video del simpatico incontro al Palaverde è stato pubblicato sui social di Enpa e di Prosecco DOC Imoco Volley e mercoledì sul maxischermo centrale del Palaverde e servirà per invitare il pubblico ad acquistare nell’apposito banchetto la t-shirt esclusiva realizzata da ENPA per i tifosi gialloblù con una bella immagine e lo slogan “In ogni cuore c’è una Pantera pronta a ruggire”. ENPA presenzierà con i suoi volontari e verrà salutata nel pregara con l’incontro tra la Referente Regionale di ENPA Veneto Valentina Perin e il presidente di Prosecco DOC Imoco Volley Piero Garbellotto.

Le parole di Sarah Fahr-

« È una sfida che dovremo affrontare al meglio, la prima partita all’andata ci ha dato un buon risultato, ma a Resovia abbiamo faticato un po’ alternando buone cose a momenti difficili come nel terzo set, abbiamo lavorato affinché non succeda lo stesso in casa. Le polacche le conosciamo bene, sono una squadra di tutto rispetto e sono sicura che verrà al Palaverde per vendere cara la pelle fino alla fine. Non vediamo l’ora di giocare di fronte al nostro pubblico, il momento importante della stagione arriva adesso e abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare pronte a questa fase decisiva, non possiamo permetterci passi falsi perchè ogni partita è uno snodo cruciale. Siamo cariche e pronte a giocare e goderci questi momenti, daremo tutto da qui alla fine della stagione ».

CHAMPIONS LEAGUE-QUARTI DI FINALE GARA DI RITORNO-

Mercoledì 12 Marzo Ore 20.30

A.Carraro Imoco Conegliano- Developres Resovia Arbitri: Szabo (Hun) e Markelej (Slo) (Andata Developres Resovia- A.Carraro Imoco Conegliano 0-3 22-25, 17-25, 27-29)