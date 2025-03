Storico trionfo per Roma che alza la Challenge Cup

ROMA- Storica impresa della Smi Roma di Cuccarini che, dopo l'amara retrocessione in A2, si prende la grandissima soddisfazione di alzare la Challenge Cup superando nella finale di ritorno per 3-1 (25-19, 22-25, 25-19, 27-25) la Reale Mutua Fenera Chieri 76', già battuta a domicilio all'andata e riporta nella Capitale in trofeo europeo al femminile a 32 anni di distanza dal successo della Fincres Roma in Cev Cup mandando in visibilio gli oltre 3500 tifosi accorsi al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano.