Cev Cup: Novara ad Istanbul per volare in finale

ISTANBUL (TURCHIA) - La Igor Gorgonzola Novara è in Turchia dove, domani 13 marzo alle ore 14.00 locali (le 12.00 in Italia) scenderà in campo per affrontare il Thy Istanbul sul suo campo per la gara di ritorno della semifinale di Cev Cup. Forte del 3-0 dell'andata Fersino e socie sono ad un passo dalla conquista della finale. Alle azzurre basterà vincere due set per staccare il pass. Ovviamente la formazione di casa, che potrà avvalersi del suo caldo pubblico, vorrà ribaltare la situazione puntando anche dell'orgoglio delle ex igorine Durul, Orthmann e Vasilantonaki. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 e su Eurovolley TV.

Forti del 3-0 dell’andata, le azzurre otterranno la qualificazione alla finale in caso di vittoria, con qualunque risultato, o in caso di sconfitta per 3-2. Intanto, nella parte bassa del tabellone, è stata definita la prima finalista: si tratta della formazione romena dell’Alba Blaj, che dopo aver espugnato 2-3 all’andata Budapest ha bissato il successo con un netto 3-0 casalingo contro il Vasas.

Le parole di Eleonora Fersino-

« Mi aspetto una partita complicata, sicuramente combattuta e tesa. Questo sia perché giocheremo in trasferta e sappiamo che il pubblico cercherà di spingere le nostre avversarie, sia per il valore del THY Istanbul, formazione molto forte e che potrà fare molto meglio che nella gara d’andata. A Novara non hanno messo in campo tutti i propri punti di forza, anche per la nostra bravura, ma a Istanbul sarà sicuramente diverso. Confido però che anche noi possiamo alzare l’asticella rispetto alla gara di coppa e fare una partita migliore: dovremo scendere in campo senza fare calcoli, con l’obiettivo di vincere. Teniamo tanto a proseguire il nostro percorso europeo a giocare un’altra finale ».

CEV CUP-SEMIFINALE DI RITORNO-

Giovedì 13 Marzo Ore 12.00 italiane (14.00 locali)

THY Istanbul-Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Savic, Souto Jimenez (Andata Igor Gorgonzola Novara-THY Istanbul 3-0 25-23, 25-18, 26-24)