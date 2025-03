Cev Cup: Trento in Turchia per la battaglia che vale la finale

ANKARA (TURCHIA)- Dopo il successo di una settimana fa, arrivato tra le mura amiche della ilT Quotidiano Arena in cinque set, per la Trentino Itas è arrivato il momento di scendere in campo per la Semifinale di ritorno di CEV Cup, con i dolomitici che sfideranno in trasferta la squadra turca dello Ziraat Bank Ankara, con fischio d’inizio alle ore 17.00 (diretta DAZN). Il primo dei due confronti che regalerà il pass per la Finale della competizione europea ha visto la vittoria della formazione di Fabio Soli , capace di imporsi al tie-break dopo una rimonta da applausi, visto che il collettivo turco conduceva per 2- 0.

Per passare il turno, a Trento servirà vincere la gara con qualsiasi risultato: anche un successo al tie-break, infatti, permetterebbe di schivare il Golden Set e di volare direttamente all’atto finale della competizione. Golden set che invece arriverebbe in caso di sconfitta al quinto set. Una sconfitta per 3-0 o 3-1 qualificherebbe i turchi in Finale. Dall’altra parte del tabellone ci sarà una tra Tours e Rzeszow, con il match d’andata che si è chiuso sul 3 a 2 per i polacchi.

Trento arriva all’appuntamento di domani reduce dallo stop sul campo di Cisterna Volley in Gara 2 dei Quarti di Finale Play Off Scudetto, match che ha permesso ai pontini di riequilibrare la serie e di portarla sull’1 a 1. Unico assente per l’impegno europeo il giovane schiacciatore Bristot, infortunato.

Le parole del tecnico Fabio Soli-

« Il risultato della gara di andata ha trasformato questa seconda sfida a tutti gli effetti in un confronto unico, da dentro o fuori: una vera e propria finale. Avremo bisogno di mettere in campo sin dal primo scambio grande attenzione, determinazione ed aggressività in tutti i fondamentali, perché solo in questo modo saremo in grado di impegnare una squadra come lo Ziraat, che nei cinque set di mercoledì scorso ha già fatto vedere tutto il proprio valore. Siamo arrivati ad Ankara consci che ci servirà la miglior versione di noi stessi per giocarci tutte le carte a nostra disposizione ».

CEV CUP- SEMIFINALE DI RITORNO-

Mercoledì 19 marzo, ore 17.00

Ziraat Bank Ankara (TUR) – Trentino Itas Arbitri: Balandzic, Aghayev (Andata Trentino Itas- Ziraat Bank Ankara 3-2 26-28, 27-29, 25-21, 25-23, 15-8)