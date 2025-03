Champions League: Monza a Perugia a caccia di un miracolo

PERUGIA- Gara di ritorno al Pala Barton (Giovedì 20 marzo alle 20.30) fra la Sir Sicoma Morini Perugia e MINT Monza con in palio la Final Four di Lodz di Champions League.

La partita che si preannuncia ad altissima intensità fra i Block Devils e i brianzoli, che pur reduci dalla fine di un campionato opaco in Superlega, in cui ha dovuto combattere fino all’ultima giornata per scongiurare la retrocessione, nel percorso in Champions è stata tutta un’altra squadra, dominando la Pool B con cinque vittorie e una sola sconfitta 3-1 (per mano dell’Olympiacos di Atanasijevic e Travica nella penultima giornata della fase a gironi).

La squadra di coach Massimo Eccheli ha giocato con la Sir Sicoma Monini Perugia, martedì scorso, l’ultima partita della stagione in casa e ha dato il massimo, spingendo fin dalle prime battute, per onorare questa storica qualificazione ai Quarti di Champions.

Dall’Opiquad Arena i Block Devils hanno riportato a casa una vittoria in rimonta 3-1, ma la guardia resta altissima in casa bianconera perché sono gare, queste, spesso imprevedibili.