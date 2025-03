Tributo in Campidoglio per la Roma dopo il successo in Challenge Cup

Alla cerimonia di premiazione della squadra la Presidente Svetlana Celli si è congratulata con tutti gli artefici di questo straordinario successo, a cominciare naturalmente dalle atlete guidate dalla capitana Michela Rucli, lo staff tecnico con il capo allenatore Giuseppe Cuccarini e la dirigenza rappresentata dal Presidente Pietro Mele, dal Direttore Generale Roberto Mignemi e dalla Direttrice Sportiva Barbara Rossi.

L’11 marzo 2025, davanti a 3.500 cuori giallorossi e 28 anni dopo l’ultimo Club capitolino, le Wolves hanno trionfato nella nella finale della coppa europea per club, scrivendo per sempre il nome della SMI Roma Volley negli annali e nella storia della pallavolo romana, italiana ed europea.

Le parole della presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli

« La vittoria della Roma Volley Femminile nella CEV Challenge Cup, dopo 28 anni, è un traguardo straordinario che riempie di orgoglio tutta la città di Roma e lo sport romano. Complimenti al coach Cuccarini, alle atlete, a tutto lo staff e ai dirigenti del Club per aver conquistato un trofeo così prestigioso, dimostrando che con impegno e spirito di squadra si possono raggiungere risultati eccezionali. Grazie per aver regalato a Roma un’immagine vincente e una serata indimenticabile ».

La SMI Roma Volley è una società sportiva molto attiva anche fuori dal campo. Con il suo slogan “Mai Indifferenti”, stampato sulle maglie delle giocatrici, accompagna progetti formativi, campagne social di sensibilizzazione sul bullismo, sul cyberbullismo, sulla violenza di genere, sul razzismo e sull’inclusione, oltre che evidenti testimonianze a sostegno dell’empowerment femminile.

Le parole del direttore generale della SMI Roma Roberto Mignemi

« Siamo grati e felici di essere premiati dalla Presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli in questo luogo simbolo della storia di Roma.

Anche la nostra vittoria è un fatto storico per il nostro Club e per lo sport romano. È un grande onore per noi e per tutti gli sportivi romani aver conquistato questa coppa europea che torna nella Capitale dopo 28 anni. Il nome della SMI Roma Volley resterà scritto negli annali della pallavolo italiana ed europea per sempre. Ringrazio di cuore il pubblico che con tanta passione ci ha seguito in questi anni e gli sponsor che ci hanno sostenuto. Roma Volley è un patrimonio della Capitale, viste anche le dimostrazioni di stima e affetto che ci sono pervenute in questo periodo, merita di essere sostenuta in maniera sempre più ampia. Insieme possiamo portare Roma nell'elite del volley ».

Al termine della premiazione i festeggiamenti sono proseguiti con un apericena presso la suggestiva Terrazza Les Étoiles.