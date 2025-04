Cev Cup: Novara nella tana del Blaj per alzare la Coppa

BLAJ (ROMANIA) - Missione Cev Cup per l'Igor Gorgonzola che domani (ore 17.00 italiane) ha l'opportunità a Blaj in Romania, contro l'Alba, di alzare il secondo trofeo continentale. La squadra di Bernardi, forte del 3-1 dell'andata, potrà festeggiare conquistando due set. Qualora invece l’Alba Blaj dovesse imporsi per 3-1 o per 3-0, le formazioni si giocheranno il trofeo in un golden set di spareggio, da disputarsi con la formula del tie-break. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport Arena e su Eurovolley TV (fruibili previo abbonamento).

Le parole di Francesca Bosio-

« La CEV Cup è uno dei nostri obiettivi principali della stagione e dunque faremo di tutto per completare l’opera iniziata in gara 1, per portare a casa il trofeo. Non faremo calcoli, sappiamo che queste partite si affrontano mettendo da parte il risultato pregresso e scendendo in campo per vincere, non per conquistare i set mancanti. Siamo consapevoli che ci aspetta un ambiente caldo ma, come detto, siamo determinate a fare di tutto per regalare al club questo trofeo che ancora manca in bacheca ».

CEV CUP FINALE DI RITORNO-

Martedì 1 aprile ore 17.00 (orario italiano)

Alba Blaj-Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Portela, Adamczyk (Andata Igor Gorgonzola Novara- Alba Blaj 3-1)