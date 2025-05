Champions League: sempre Conegliano, batte Milano e si prende la finale

Coach Daniele Santarelli schiera la diagonale Wolosz-Haak, Gabi e Zhu sono le bande, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro il libero. Lato Milano, coach Lavarini sceglie Orro-Egonu per la diagonale, Cazaute e Daalderop solo le bande, Danesi e Kurtagic le centrali, Fukudome il libero.

Milano parte sgasando e tieni in mano il vantaggio per la prima metà del set: decisivo il primo break di 4-0 delle Pantere con Fahr e Haak in copertina per il 13-13, il muro di Chirichella, invece, regala il primo vero vantaggio gialloblù (17-16, 12 punti combinati alla fine per le centrali). Gabi (4 punti, 100% in ricezione e 50% in attacco nel primo set) e Haak sono fluide anche sul tramonto del set, De Gennaro trova un assist al bacio per il 18-21 della svedese. Lukasik rende la seconda linea più spessa, Bardaro entra a servire, uno scambio mega galattico si chiude con il muro dell’1-0 di Zhu.

L’A. Carraro Prosecco DOC cavalca l’onda e inizia bene anche il secondo set con Fahr protagonista tra primo tempo ed ace (1-5); Zhu bastona più non posso e Gabi, camaleontica, si fa vedere anche a muro (4-10). Brasiliana ingaggiata da Wolosz anche dalla seconda linea quando le Pantere trovano un break di 4-0 (8-14), De Gennaro dà fosforo alla difesa per far dilatare il vantaggio su un altro colpo letale di Zhu (10-17, cinese top scorer gialloblù del secondo parziale a quota 5, chiuderà da top scorer del match con 21). Coach Santarelli chiama time-out appena Milano, la Numia Vero Volley è caparbia e si porta avanti: Seki e Adigwe danno il cambio alla diagonale sul tramonto del secondo set (23-18), Egonu scrive 1-1 sul 25-20.

Il terzo set si apre con la tensione alle stelle in una gara che rende onore al peso della posta in palio. In una gara combattuta, Zhu guida l’attacco ad inizio secondo set con 3 punti prestissimo (5-6); Haak massimizza il più possibile da posto 2 e regala uno show in un crocevia della partita (13-19, 7 punti per l’opposta con il 64% in attacco nel terzo parziale, sarà mvp alla fine). Milano ringhia per tornare in carreggiata, stavolta l’A. Carraro Prosecco DOC mantiene le distanze (zero errori in attacco di squadra nel terzo set) anche grazie ai punti pesanti di Zhu, con l’errore di Sylla le Pantere tornano avanti.

Il quarto set è un ping-pong di sbavature all’inizio, coach Santarelli inserisce Lubian e le Pantere trovano un parziale di 4-0 culminato con un muro di Gabi (14-12): Wolosz e compagne si attaccano ad un mini-break in attacco (17-15), si decide tutto sul filo del rasoio. Seki entra per servire (18-17), Zhu chiude il colpo tre volte di fila (21-18, 10 in combinata con Gabi nel set), anche Lubian graffia quando conta regalando il matchpoint: alla quarta palla buona è Gabi che chiude il giochi e manda la A. Carraro Prosecco DOC in finale.

I protagonisti-

Nika Daalderop (Numia Vero Volley Milano)- « Oggi è stata una partita giocata punto a punto, dove nelle parti finali dei set ci sono mancate delle soluzioni in attacco. Sono molto dispiaciuta per il risultato di questa sera, ma dobbiamo da subito voltare pagina e concentrarci sul match di domani perchè c’è un bronzo da conquistare ».

Il tabellino-

A. CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO-NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-1 (25-21, 20-25, 25-17,25-23)

A. CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO: Gabi 14, Zhu 21, Seki, Eckl ne, Lubian 2, De Gennaro, Haak, 19 Wolosz, Adigwe, Lanier ne, Lukasik, Chirichella 4, Fahr 6, Bardaro. All. Santarelli

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 18, Gelin ne, Guidi ne, Heyrman ne, Pietrini ne, Orro 4, Danesi 10, Kostantinidou, Fukudome, Kurtagic 2, Smrek 4, Sylla, 5 Egonu 15, Daalderop 5. All. Lavarini

ARBITRI: Szabo-Alexi (ROU) e Michlic (POL)

Spettatori: 3350

Durata set: 29′, 28′, 25′, 30′ Tot: 112’

MVP: Isabelle Haak (A. Carraro Prosecco Doc Conegliano)