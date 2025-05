Champions League: super Scandicci, batte il VakifBank ed è in finale con Conegliano

Un successo mai in discussione quello delle toscane, alla prima apparizione in una Finale di Champions dopo un cammino immacolato fatto di 27 set vinti e zero persi. Quel che è certo è che la Serie A conquisterà il sesto trofeo europeo consecutivo, dopo i tre dello scorso anno e i due di Roma e Novara di questa stagione. Inoltre, sarà la 19^ vittoria azzurra in CEV Champions League.

Un successo strepitoso quello della compagine di coach Marco Gaspari, cominciato con un perentorio 12-25 che ha prontamente spento il caldissimo tifo turco, anche per merito dei quattro ace iniziali (due della solita Antropova). L’aggressività al servizio è stata sicuramente una delle chiavi dell’incontro, ma anche l’apporto del muro (6 vincenti totali, 3 di Carol e 2 di Nwakalor) ha consentito alle toscane di rendere inefficace l’attacco delle turche, fermo al 35% di positività con 14 errori e con solo Markova in doppia cifra con 10 punti, uno in più della migliore delle giallonere, Yuan (9 punti con l’86%).

Se nel primo set, oltre all’opposta azzurra, Bajema ha sicuramente rappresentato un fattore (6 punti degli 8 totali), nelle altre frazioni è stata capitan Herbots a sostenere le compagne con 12 punti totali. Antropova, top scorer dell’incontro con 17 punti, ha sicuramente beneficiato della grande distribuzione in regia di una sontuosa Maja Ognjenovic, meritatamente migliore in campo. Gli altri due set si sono conclusi 19-25 e 21-25, ma mai la squadra di coach Guidetti è stata in grado di frenare l’inerzia avversaria, in un match che si è chiuso in un’ora e quindici minuti.

Il programma della domenica si aprirà quindi alle 15 italiane con la Numia Vero Volley Milano contro il VakifBank Istanbul per la Finale valida per la medaglia di bronzo. Alle 18 la Finalissima, tutta italiana per la sesta volta consecutiva nella storia della competizione (2024, 2019, 2005, 2001, 1993 le precedenti cinque), tra l’A.Carraro Prosecco Doc Conegliano e la Savino Del Bene Scandicci. Entrambi gli scontri verranno trasmessi su DAZN, Sky Sport e NOW.

Il tabellino-

VAKIFBANK ISTANBUL – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 0-3 (12-25, 19-25, 21-25) – VAKIFBANK ISTANBUL: Ozbay, Van Ryk 4, Bosetti 4, Yuan 9, Gunes 5, Markova 10, Aykac Altintas (L), Frantti 2, Caliskan, Cebecioglu 3. Non entrate: Gergef, Uyanik, Acar (L), Akbay. All. Guidetti.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Herbots 12, Ognjenovic 6, Bajema 8, Nwakalor 4, Da Silva 6, Antropova 17, Ribechi (L), Castillo (L), Kotikova, Graziani. Non entrate: Ruddins, Mancini, Mingardi, Ung Enriquez. All. Gaspari.

ARBITRI: Valentar, Simonovska.

Durata set: 24′, 27′, 25′; Tot: 76′.