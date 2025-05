Champions League: Perugia doma l'Halkbank e vola in finale

LODZ (POLONIA)- Una Sir Susa Vim Perugia concentrata e combattiva supera in 3-0 (25-23, 25-23, 25-22) Halkbank Ankara nella prima semifinale della Final Four di Champions League ed ora attende la vincente del derby polacco di domani tra Jastrezbeski Wegiel e Aluron Warta Zawiercie per conoscere l'avversaria della sua seconda finale nella massima competizione continentale. Yuki Ishikawa con 20 punti e 2 ace e Ben Tara (14 punti e un ace) hanno fatto pendere l'ago dalla parte della formazione di Lorenzetti che comunque hanno avuto una fiera resistenza da parte dei turchi allenati da Radostin Stoythcev che in tutti e tre i parziali sono andati vicini al successo, sfuggito loro per dettagli.